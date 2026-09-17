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Stručnjaci navode da su za zdravlje i rast kose posebno važni vitamin D, gvožđe, biotin, folat i vitamin B12, cink i vitamin C. Ipak, nedostatak hranljivih materija nije jedini razlog zbog kog kosa može da počne da se proređuje

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Opadanje kose može imati brojne uzroke, a jedan od njih je i nedostatak određenih vitamina i minerala. Kada telu nedostaju važne hranljive materije, to može da se odrazi i na kožu glave i folikule dlake.

Stručnjaci navode da su za zdravlje i rast kose posebno važni vitamin D, gvožđe, biotin, folat i vitamin B12, cink i vitamin C. Ipak, nedostatak hranljivih materija nije jedini razlog zbog kog kosa može da počne da se proređuje.

Genetika, starenje, stres, trudnoća, bolesti, hormonski disbalans i određena imunološka stanja takođe mogu biti povezani sa gubitkom kose. Zato izraženije ili iznenadno opadanje kose ne bi trebalo automatski pripisivati nedostatku vitamina.

Vitamin D

Vitamin D ima važnu ulogu u zdravlju folikula dlake, a njegov hronični nedostatak može biti povezan sa opadanjem kose ili rastom tanje i ređe kose.

Nedostatak vitamina D može biti češći kod osoba koje su malo izložene sunčevoj svetlosti, kao i kod onih koje ne konzumiraju namirnice životinjskog porekla.

Pored sunčeve svetlosti, vitamin D se može unositi kroz masnu ribu, određene vrste pečuraka, obogaćene mlečne proizvode i biljna mleka, kao i jaja.

Ako se analizama utvrdi nedostatak, lekar može preporučiti suplementaciju.

Vitamin D ima važnu ulogu u zdravlju folikula dlake, a njegov hronični nedostatak može biti povezan sa opadanjem kose Foto: Shutterstock

Gvožđe

Gvožđeje sastavni deo hemoglobina, proteina u crvenim krvnim zrncima koji prenosi kiseonik do tkiva u organizmu, uključujući i folikule dlake.

Kada su zalihe gvožđa niske, organizam daje prednost vitalnim funkcijama, pa rast kose može biti među procesima koji trpe posledice.

Nedostatak gvožđa može biti praćen bledilom kože, umorom, nedostatkom energije, kratkim dahom i lomljivim noktima. Krvna analiza je najbolji način da se utvrdi da li postoji deficit.

Gvožđe se nalazi u mesu, morskim plodovima, pasulju, sočivu, spanaću, tofuu, kao i obogaćenim hlebovima i žitaricama.

Gvožđe je sastavni deo hemoglobina, proteina u crvenim krvnim zrncima koji prenosi kiseonik do tkiva u organizmu, uključujući i folikule dlake Foto: Shidlovski/Shutterstock

Biotin

Biotin, odnosno vitamin B7,često se nalazi u suplementima namenjenim kosi i noktima jer učestvuje u proizvodnji keratina, proteina koji čini kosu.

Međutim, većina ljudi dovoljne količine biotina dobija iz hrane, a dokazi o koristi suplementacije kod osoba koje nemaju njegov nedostatak nisu dovoljno jaki.

Nedostatak biotina je redak, ali može da izazove osip na koži, lomljive nokte i opadanje kose.

Biotin se može naći u jajima, lososu, mesu, suncokretovim semenkama i slatkom krompiru.

Važno je i da se sa visokim dozama biotina ne preteruje. Pojedini suplementi za kosu i nokte sadrže veoma velike količine ovog vitamina, koje mogu da utiču na rezultate pojedinih laboratorijskih analiza, uključujući testove funkcije štitne žlezde.

Folat i vitamin B12

Folat (vitamin B9) i vitamin B12 učestvuju u procesima važnim za stvaranje i obnovu ćelija, a oba nutrijenta mogu imati ulogu i u zdravlju folikula dlake.

Ipak, istraživanja o direktnoj vezi između njihovog nedostatka i opadanja kose nisu potpuno jednoznačna i potrebna su dodatna istraživanja.

Nedostatak folata može biti praćen umorom, slabošću, bledilom kože i opadanjem kose.

Kod nedostatka vitamina B12 mogu se javiti i trnjenje ili peckanje, zaboravnost, usporeno razmišljanje, promene raspoloženja i bolan, crven jezik.

Folat se nalazi u voću, povrću, pirinču, goveđoj jetri i obogaćenim žitaricama, dok su dobri izvori vitamina B12 meso, riba, školjke, mleko, jogurt i obogaćene namirnice.

Pošto je vitamin B12 rastvorljiv u vodi, stručnjaci preporučuju da se uzima sa čašom vode, najbolje na prazan stomak Foto: Shutterstock

Cink

Cink je mineral koji učestvuje u brojnim procesima u organizmu, uključujući metabolizam hranljivih materija važnih za zdravlje kose.

Njegov nedostatak može biti povezan sa proređivanjem i gubitkom kose, a cink ima ulogu i u normalnoj funkciji štitne žlezde.

Pored opadanja ili proređivanja kose, manjak cinka može biti praćen gubitkom apetita, umorom i promenama čula ukusa.

Cink se nalazi u govedini, ćuretini, morskim plodovima, semenkama bundeve, siru, sočivu i obogaćenim žitaricama.

Vitamin C

Vitamin C može doprineti zdravlju kose jer pomaže organizmu da apsorbuje gvožđe iz hrane.

Zbog toga je dovoljan unos vitamina C posebno važan kod osoba koje imaju nizak nivo gvožđa ili koriste suplemente gvožđa.

Ozbiljan nedostatak vitamina C je redak, ali rizik može biti veći kod osoba sa veoma ograničenom ishranom, kao i kod nekih poremećaja apsorpcije hranljivih materija.

Najbolji izvori vitamina C su voće i povrće, naročito paprika, brokoli, citrusi, kivi i jagode.

Najbolji izvori vitamina C su voće i povrće, naročito paprika, brokoli, citrusi, kivi i jagode Foto: Shutterstock

Opadanje kose nije uvek posledica nedostatka vitamina

Iako nedostatak vitamina i minerala može doprineti opadanju kose, on nije jedini mogući uzrok.

Genetika, godine, stres, hormonske promene, određene bolesti i imunološka stanja takođe mogu dovesti do gubitka kose.

Zbog toga je kod izraženog ili dugotrajnog opadanja važno utvrditi pravi uzrok, umesto samoinicijativnog uzimanja suplemenata.