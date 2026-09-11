Slušaj vest

Postoje stvari koje uredno zakazujemo unapred – putovanja, poslovne sastanke, frizera, tehnički pregled i servis automobila. Međutim, kada je zdravlje u pitanju, uglavnom nismo toliko revnosni, već preglede često ostavljamo za trenutak kada nas nešto zaboli.

Upravo tu nastaje problem. Mnoge zdravstvene tegobe ne počinju dramatično. Nekada se pojave kao umor koji pripisujemo stresu, povremena glavobolja, bol u leđima, promena na koži koju mesecima ignorišemo ili jednostavno osećaj da „nešto nije kao pre”. A kada se simptomi pojave, već je vreme da ih shvatimo ozbiljno.

Zato preventivni pregledi nisu još jedna stavka na listi obaveza, već jedan od najjednostavnijih načina da bolje upoznamo sopstveno zdravlje.

Kada je poslednji put vaše zdravlje bilo na rasporedu?

Savremena medicina danas omogućava da se veliki broj pregleda i dijagnostičkih procedura obavi brzo, precizno i uz podršku različitih specijalista. Ipak, ono što je možda još važnije jeste da se zdravstvenom problemu pristupi celovito – umesto da se svaki simptom posmatra izolovano.

Upravo je takav pristup jedan od principa rada MD Clinic, poliklinike u Beogradu na vodi, u kojoj su objedinjene različite oblasti medicine – od radiologije i ginekologije do kardiologije, gastroenterologije, endokrinologije, neurologije, dermatologije, ortopedije, urologije, nefrologije i pulmologije.

To znači da put do odgovora ne mora nužno da bude niz nepovezanih odlazaka na različite adrese.

Dijagnostika koja daje širu sliku

Jedan od važnih delova savremene preventive jeste upravo dijagnostika. Magnetna rezonanca, ultrazvuk, mamografija, CT, RTG i DEXA danas omogućavaju lekarima da mnogo preciznije sagledaju stanje organizma i, kada je potrebno, otkriju promene pre nego što se pojave ozbiljniji simptomi.

MD Clinic u okviru radiologije nudi upravo ovakav spektar dijagnostičkih procedura, uključujući magnetnu rezonancu različitih regija, MR celog tela, CT, mamografiju sa tomosintezom, ultrazvučne preglede i DEXA dijagnostiku.

Posebno je zanimljiva magnetna rezonanca celog tela, koja omogućava pregled većeg broja regija u okviru jedne dijagnostičke procedure. U ponudi MD Clinic postoje različite varijante ovog pregleda, u zavisnosti od toga šta se ispituje.

Naravno, nije svaki pregled potreban svakoj osobi. Koje metode imaju smisla, kada ih treba raditi i koliko često – procenjuje lekar u skladu sa godinama, simptomima, faktorima rizika i zdravstvenom istorijom.

Preventiva nema „prave godine“

Česta zabluda je da su sistematski pregledi nešto što počinje tek posle četrdesete ili pedesete. Istina je da se potrebe menjaju sa godinama, ali preventiva je važna mnogo ranije.

Za žene, na primer, redovni ginekološki pregledi, kontrola dojki, štitne žlezde i osnovne laboratorijske analize mogu biti deo preventivne brige o zdravlju. Za muškarce, pored opštih analiza i pregleda, sa godinama raste značaj kontrole prostate i drugih parametara.

Zato su u MD Clinic formirani različiti paketi sistematskih pregleda – za žene, žene starije od 45 godina, muškarce, muškarce 50+, kao i menadžerski sistematski pregled. Oni objedinjuju različite preglede, laboratorijske analize i dijagnostiku, u skladu sa ciljnom grupom.

Ideja je jednostavna: umesto da o preventivi počnemo da razmišljamo tek kada se pojavi problem, zdravlje postaje nešto što proveravamo i kada se osećamo dobro.

Foto: Miloš Nadaždin

Od pedijatra do kardiologa – na jednom mestu

Kada je u pitanju zdravlje porodice, praktičnost postaje posebno važna.

U MD Clinic dostupna je i pedijatrijska služba, sa specijalističkim i subspecijalističkim pregledima, pedijatrijskom kardiologijom, ultrazvučnim pregledima, alergološkim testovima i drugim uslugama namenjenim najmlađima.

Istovremeno, odrasli pacijenti mogu da obave preglede iz oblasti interne medicine i različitih subspecijalističkih grana, uključujući kardiologiju, gastroenterologiju, endokrinologiju, pulmologiju, hematologiju i nefrologiju.

Takva organizacija posebno je značajna kada jedan zdravstveni problem zahteva više mišljenja ili dodatnu dijagnostiku. Tada je važno da postoji mogućnost da se različiti koraci obave koordinisano, uz stručni tim koji pacijenta prati kroz proces.

Najbolji trenutak za pregled?

Ne postoji savršen trenutak. Ali postoji jedan prilično dobar – pre nego što se pojavi ozbiljan razlog.

Zdravlje često uzimamo zdravo za gotovo upravo onda kada se osećamo dobro. Međutim, preventiva nije potraga za problemom. Ona je način da proverimo da li je sve zaista onako kako mislimo.

A kada nije – što ranije saznamo, veće su mogućnosti da reagujemo na vreme.

MD Clinic je smešten u Beogradu na vodi i objedinjuje širok spektar specijalističkih pregleda, dijagnostike i preventivnih programa, uz tim lekara, medicinskih sestara i tehničara različitih specijalnosti.

Jer briga o zdravlju ne bi trebalo da počne tek kada nešto zaboli. Možda je zato baš sada dobar trenutak da zakažete pregled koji već neko vreme odlažete.