Slušaj vest

Na sirovom pilećem mesu moguće je pronaći različite vrste bakterija koje mogu da izazovu neprijatne zdravstvene probleme.

Često verujemo da infekciju salmonelom možemo da izbegnemo ako operemo sirovo meso pod mlazom vode. Dijetetičar Bet Czeroni kaže da ovo nije tačno i dodaje da se od moguće infekcije možemo zaštititi na jedan način.

Zašto je rizično pranje sirove piletine?

Sirova piletina može da sadrži štetne bakterije, poput salmonele i kampilobaktera. Obe bakterije mogu da izazovu bolesti koje se prenose konzumacijom kontaminirane hrane. Sve je praćeno neprijatnim simptomima, kao što su proliv, bolovi u stomaku i povraćanje.

Iako možda zvuči nelogično, pranje sirove piletine kako bi se uklonile bakterije zapravo može da poveća rizik od infekcije, smatra Czeroni.

Razlog je jednostavan: voda koja prska tokom pranja može da raznese bakterije po kuhinji.

- Kada perete sirovu piletinu, vodom odstranjujete sokove iz mesa, a samim tim i bakterije. Ipak, na taj način možete da kontaminirate sudoperu, radne površine, pribor za jelo, drugu hranu i sve ostalo što se nalazi u blizini - objašnjava Czeroni i dodaje da nema potrebe da perete piletinu pre pripreme.

Šta je salmonela? Salmonela (Salmonella) spada u rod štapićastih bakterija koje napadaju sistem za varenje. Izaziva bolest koja se zove salmoneloza. Prenosi se konzumacijom kontaminiranih jaja, mesa, mlečnih proizvoda, ako nisu dovoljno termički obrađeni. Ovo je i bolest prljivih ruku i često posledica slabe osnovne higijene. Bakterija se brže razmnožava i lakše širi po toplom vremenu. Kada dođe do tegoba lekari savetuju nadoknadu izgubljene tečnosti i minerala, prilagođen način ishrane.

Kako uništiti bakterije?

- Ako se meso termički obradi na odgovarajućoj temperaturi, bakterije i drugi štetni mikroorganizmi biće uništeni. Piletinu treba skuvati ili ispeći tako da temperatura u njenoj unutrašnjosti dostigne 73,9 stepeni Celzijusa. Na ovaj način sve brige zbog bakterija biće otklonjene pre nego što piletina stigne na tanjir - navodi Czeroni.

Kako bezbedno ukloniti višak tečnosti sa piletine?

Ako ipak želite da uklonite višak sokova sa sirove piletine pre pripreme, možete je tapkanjem osušiti papirnim ubrusom. Ipak, i u ovom slučaju savetuje se oprez kako ne bi došlo do unakrsne kontaminacije.

Važno je:

Potapanje sirove piletine ili drugog mesa u slanu vodu stvar je ličnog izbora i nema svrhu kada je u pitanju bezbednost hrane Foto: Profimedia

- papirni ubrus odmah pravilno baciti. Koristan savet je da kanta za smeće bude otvorena kako nakon toga ne biste morali da dodirujete poklopac ili ručku;

- oprati i dezinfikovati sve radne površine i kuhinjski pribor koji su bili u kontaktu sa sirovom piletinom ili njenim sokovima;

- ako niste sigurni da li neku površinu treba očistiti, bolje je da je ipak operete i dezinfikujete;

- ruke odmah oprati nakon rukovanja sirovom piletinom.

Nikada nemojte koristiti sapun ili deterdžent za pranje sirove piletine. Hemikalije mogu ostati na mesu i učiniti ga nebezbednim za konzumaciju.

Ovo je i bolest prljivih ruku i često posledica slabe osnovne higijene Foto: Shutterstock

A šta je sa potapanjem piletine u slanu vodu?

Potapanje sirove piletine ili drugog mesa u slanu vodu stvar je ličnog izbora i nema svrhu kada je u pitanju bezbednost hrane, navodi američko Ministarstvo poljoprivrede (USDA).

Ako ipak odlučite da piletinu potapate u slanu vodu, važno je preduzeti određene mere kako se bakterije ne bi proširile po kuhinji:

- pažljivo prospite tečnost u kojoj se piletina potapala i nikada je nemojte ponovo koristiti;

- dobro operite posudu u kojoj je meso bilo potopljeno ili je operite u mašini za sudove;

- operite i dezinfikujte sudoperu i sve površine koje su došle u kontakt sa piletinom ili tečnošću za potapanje;

- tokom potapanja piletinu obavezno držite u frižideru.

Možda se sve ove mere čine kao preterani oprez, ali stručnjaci kažu da se milioni ljudi u savremenom svetu svake godine razbole zbog konzumiranja kontaminiranog živinskog mesa.