Lekar objašnjava da li popularni trik sa društvenih mreža zaista može da pomogne kod osećaja umornih nogu

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Celodnevno stajanje ili sedenje su neprirodni položaji tela koji opterećuju celokupan organizam. Ipak, često se čini da su tegobe u vidu oslabljene cirkulacije ili oticanja najizraženije na nogama. Lekar objašnjava da li popularni trik sa društvenih mreža zaista može da pomogne kod osećaja umornih nogu.

Vraćaju krv ka srcu

O zdravlju vena većina ljudi ne razmišlja sve dok ne dođe do izraženih vena, oticanja ili bola u nogama. Stručnjaci kažu da vene imaju važnu ulogu u organizmu - vraćaju krv ka srcu i pritom često rade protiv sile gravitacije dok stojimo ili sedimo.

Veruje se zato da je jedna od najboljih stvari koje možemo da uradimo da svake večeri, na kraju dana, podignemo tokom nekoliko minuta noge uz zid.

Ovaj položaj, poznat kao „noge uz zid“ ili viparita karani, koristi se i u jogi. Prema navodima Klinike Klivlend, može da poboljša cirkulaciju, smanji blag otok potkolenica i doprinese opuštanju.

Ovaj položaj, poznat kao „noge uz zid“ ili viparita karani, koristi se i u jogi. Foto: Shutterstock

Da li podizanje nogu uz zid poboljšava zdravlje vena?

Dr Niki Ramskil, lekarka opšte prakse, objašnjava da podizanje nogu može da pomogne cirkulaciji, ali dodaje da ne predstavlja univerzalno rešenje za probleme sa venama.

- Kako starimo, zalisci unutar vena mogu da postanu manje efikasni, zbog čega se krv lakše zadržava u nogama. Sve to može da doprinese razvoju proširenih vena i hronične venske insuficijencije - kaže dr Ramskil.

Podizanje nogu može da bude od određene koristi jer se na taj način krv i tečnost vraćaju ka srcu.

- Zbog toga osoba koja oseća blago oticanje ili težinu u nogama nakon celodnevnog stajanja može osetiti privremeno olakšanje - kaže doktorka.

Teške i otečene noge mogu biti rani znak poremećaja cirkulacije i problema sa venama koji ne treba ignorisati Foto: Shutterstock

Ipak, nije neophodno da legnete na pod i noge naslonite baš na zid. Sličan efekat može imati i podizanje nogu na stolicu ili oslonac.

Može li da zameni kretanje?

Dr Ramskil naglašava da podizanje nogu, ipak, nije zamena za kretanje. Iako ovaj položaj može biti prijatan i koristan kod blagih tegoba, stručnjaci upozoravaju da ne treba očekivati čudesne efekte.

Podizanje nogu nije „detoksikacija“ organizma, ne može da spreči svaki krvni ugrušak i nije zamena za redovno kretanje ili odgovarajuće lečenje ukoliko postoji bolest vena.

Nije preporučljivo za sve osobe?

Nekim osobama se i ne savetuje podizanje nogu. Prema navodima Klinike Klivlend, podizanje nogu se ne preporučuje osobama s glaukomom, kao i onima koje imaju stanja praćena prekomernim zadržavanjem tečnosti u organizmu, uključujući srčanu, bubrežnu ili jetrenu slabost. Oprez je potreban i kod osoba sa nekontrolisanim visokim krvnim pritiskom.

Ako vam položaj sa nogama uz zid ne odgovara ili jednostavno ne želite da ga praktikujete, postoji mnogo jednostavniji način da brinete o zdravlju vena, a to je redovno kretanje, ističu lekari.

Podizanje nogu se ne preporučuje osobama s glaukomom Foto: Shutterstock

Kako da mišići listova budu aktivni?

- Redovno kretanje stavila bih mnogo više na listu prioriteta za svakodnevno zdravlje vena nego ležanje sa podignutim nogama - rekla je dr Ramskil.

Mišići listova imaju važnu ulogu u vraćanju krvi iz nogu prema srcu, pa njihovo aktiviranje može biti veoma korisno. Zbog toga se osobama koje dugo sede ili često putuju savetuje da tokom dana redovno ustaju i prošetaju. Čak i jednostavno pomeranje stopala i podizanje peta i prstiju dok sedite može pomoći da mišići listova ostanu aktivni.

Izbegavanje pušenja i održavanje zdrave telesne težine takođe su važni za očuvanje funkcije vena.

Kada da dođemo kod lekara?

Ako primetite izražene vene na nogama, nema razloga za paniku. Proširene i paučinaste vene veoma su česte, posebno kako starimo. Ipak, važno je da znamo kada promena više nije samo estetski problem.

Uporan otok, bol, promena boje kože, rane koje ne zarastaju ili iznenadna promena na jednoj nozi razlozi su da se obratite lekaru.