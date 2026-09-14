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Bubrezi mogu da gube funkciju dugo pre nego što se pojave jasni simptomi

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Cistatin C je protein koji stvaraju ćelije u organizmu, a njegova koncentracija u krvi može da pruži važne informacije o tome kako rade bubrezi. Kada je njihova funkcija očuvana, nivo ovog proteina održava se u odgovarajućim granicama, dok povišene vrednosti mogu da ukažu na smanjenu funkciju bubrega.

Za procenu rada bubrega najčešće se koristi kreatinin, otpadni proizvod koji nastaje u mišićima. Njegova vrednost, zajedno sa podacima kao što su godine i pol, koristi se za izračunavanje procenjene glomerularne filtracije (eGFR), pokazatelja koji govori koliko dobro bubrezi filtriraju krv.

Kada se proverava cistatin C?

U pojedinim situacijama, međutim, lekar može da zatraži određivanje cistatina C i na osnovu njega proceni eGFR. Ova analiza posebno može da bude korisna kada prethodni testovi funkcije bubrega nisu dali dovoljno jasnu sliku i potrebno je dodatno proveriti nalaz.

Mišićna masa može da utiče na vrednost kreatinina u krvi Foto: Shutterstock

Cistatin C može da bude koristan i kod osoba kod kojih vrednost kreatinina ne mora verno da odražava funkciju bubrega. To se, između ostalog, odnosi na starije osobe i ljude sa velikom mišićnom masom, poput bodibildera, jer količina mišića može da utiče na koncentraciju kreatinina u krvi. U takvim slučajevima cistatin C može da pruži precizniju procenu.

Kako se radi analiza?

Cistatin C određuje se iz uzorka krvi uzetog iz vene, kao i većina uobičajenih laboratorijskih analiza. Ipak, ni ovaj rezultat ne bi trebalo posmatrati izolovano. Postoje okolnosti u kojima njegova vrednost može da bude manje pouzdana. Američka Nacionalna fondacija za bubrege navodi da se to, između ostalog, može dogoditi kod osoba sa nelečenim bolestima štitaste žlezde, kao i kod onih koje koriste kortikosteroide.