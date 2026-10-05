Istraživanje indijskih naučnika pakazuje da su osobe sa nedostatkom vitamina D bile sklonije problemima poput smrznutog ramena i bolova u leđima

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Bolno i ukočeno rame može ozbiljno da oteža svakodnevni život, a takozvano „smrznuto rame“ spada među česta stanja koja značajno ograničavaju pokrete. Prema podacima iz teksta, javlja se kod najmanje jedne od 20 osoba i može izazvati bol, zatezanje i izrazito smanjenu pokretljivost.

Nova istraživanja ukazuju da bi vitamin D mogao da ima ulogu kod pojedinih problema mišićno-koštanog sistema, posebno kod ljudi kojima ovog vitamina nedostaje.

Nedostatak vitamina D povezan sa većim rizikom

Istraživanje indijskih naučnika, koje je analiziralo medicinske podatke više od 5.000 ljudi, pokazalo je da su osobe sa nedostatkom vitamina D bile sklonije problemima poput smrznutog ramena i bolova u leđima. Jedno od mogućih objašnjenja jeste to što nizak nivo vitamina D može biti povezan sa procesima koji podstiču upalu, bol i ukočenost.

Pregled istraživanja stručnjaka sa Ortopedskog instituta Rotman na Floridi iz 2024. godine takođe je ukazao na potencijalno antiinflamatorno dejstvo vitamina D, njegovu ulogu u funkciji mišića i zarastanju tkiva. Autori su zaključili da bi ispravljanje nedostatka vitamina D moglo biti korisno kod problema sa ramenom.

Ipak, fizioterapeutkinja Sami Margot upozorava da se potencijalna korist najverovatnije odnosi pre svega na osobe koje zaista imaju nedostatak vitamina D. Dovoljan unos ovog vitamina važan je za zdravlje mišićno-koštanog sistema, ali on ne predstavlja trenutno sredstvo za ublažavanje bola.

Vitamin D nije važan samo za kosti Ovaj esencijalni vitamin ima brojne uloge u organizmu – učestvuje u održavanju zdravlja kostiju i mišića, podržava normalno funkcionisanje nervnog i imunološkog sistema, a njegov nedostatak može imati posledice po celokupno zdravlje.

Nova istraživanja ukazuju da bi vitamin D mogao da ima ulogu kod pojedinih problema mišićno-koštanog sistema, posebno kod ljudi kojima ovog vitamina nedostaje Foto: Shutterstock

Kurkuma nije dokazano rešenje za „smrznuto rame“

Kurkuma i njen aktivni sastojak kurkumin često se promovišu zbog antiinflamatornih svojstava. Međutim, prema rečima stručnjaka citiranog u tekstu, nema konkretnih ispitivanja koja bi pokazala da kurkuma ili kurkumin efikasno leče smrznuto rame.

Većina istraživanja o kurkuminu i bolovima u zglobovima odnosi se na osteoartritis kolena, što je drugačije stanje, a rezultati ni u toj oblasti nisu potpuno dosledni.

Šta može da pomogne kod smrznutog ramena?

Za lečenje smrznutog ramena stručnjaci navode nekoliko pristupa. Kortikosteroidne injekcije mogu da ublaže bol i otok, naročito kada se primene u ranijoj, bolnijoj fazi bolesti. Nakon smirivanja akutnog bola, vežbe pokretljivosti i istezanje postaju sve važnije za vraćanje funkcije ramena.

Kombinacija injekcije i fizioterapije kod nekih pacijenata može doneti dodatno poboljšanje.

Smrznuto rame se u pojedinim slučajevima vremenom povuče i bez intervencije, ali taj proces može trajati i do tri godine. Zato stručnjaci ističu da cilj lečenja nije samo smanjenje bola već i očuvanje pokretljivosti i funkcije ramena.

Kod bolova u leđima dokazi su drugačiji

Bol u leđima je veoma čest problem, a stručnjaci navode da bi neki suplementi mogli imati određenu ulogu u ublažavanju simptoma.

Kurkuma, odnosno kurkumin, pokazuje obećavajuće rezultate u pojedinim istraživanjima bolova u leđima. Jedno istraživanje navedeno u tekstu pokazalo je značajno smanjenje bola nakon kombinacije kurkume i bosvelije, dok su druga istraživanja pratila efekte uzimanja kurkume tokom nekoliko nedelja.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da bi kurkumin trebalo posmatrati kao dodatak, a ne zamenu za standardno lečenje.

Omega-3 masne kiseline takođe mogu imati određenu ulogu, naročito kod osoba koje jedu malo masne ribe ili imaju određene inflamatorne oblike artritisa. Za razliku od toga, za magnezijum postoji malo dokaza da direktno pomaže kod bolova u leđima, iako može biti koristan kod grčeva.

Kurkuma, odnosno kurkumin, pokazuje obećavajuće rezultate u pojedinim istraživanjima bolova u leđima Foto: Shutterstock

Najvažnije nije uvek u kapsuli

Bol u leđima može imati različite uzroke – od problema sa diskovima, zglobovima i mišićima do iritacije nervnog korena ili gubitka kondicije. Zbog toga jedan suplement ne može biti univerzalno rešenje za sve vrste bola.

Za većinu ljudi koji žele da se oporave od uobičajenih bolova u mišićima, mnogo čvršće dokaze imaju osnovne mere: dovoljno sna, adekvatan unos proteina, kao i postepeno jačanje mišića i kondicije.