Česti nagoni, neodložnost, otežan početak mokrenja čak i uz napinjanje, slab mlaz, kapanje – za veliki broj muškaraca starijih od 60 godina ove tegobe su dobro poznate. Zato je preporuka da preventivni pregledi prostate počnu nakon 50. godine, kada će godišnje praćenje omogućiti da se na ove tegobe utiče njihovim odlaganjem, kao i da se prati eventualni maligni proces. Laser Med je specijalizovana zdravstvena ustanova za dijagnostiku i lečenje problema prostate i urinarnog sistema.