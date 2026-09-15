Uvećana prostata lako se raspoznaje po specifičnim poremećajima mokrenja
Česti nagoni, neodložnost, otežan početak mokrenja čak i uz napinjanje, slab mlaz, kapanje – za veliki broj muškaraca starijih od 60 godina ove tegobe su dobro poznate. Zato je preporuka da preventivni pregledi prostate počnu nakon 50. godine, kada će godišnje praćenje omogućiti da se na ove tegobe utiče njihovim odlaganjem, kao i da se prati eventualni maligni proces. Laser Med je specijalizovana zdravstvena ustanova za dijagnostiku i lečenje problema prostate i urinarnog sistema.
Kada operacija prostate ne može da bude izbegnuta, postoje inovativna medicinska rešenja, dostupna i muškarcima u Srbiji:
- • Kod adenoma (benignog uvećanja), laserska hirurgija je vodeća metoda lečenja zbog odsustva krvarenja i niskog rizika od komplikacija. Specijalisti Laser Meda rade sa Tulijum laserom snage 200 vati – najmoćnijim i najpreciznijim laserskim sistemom, kojim se prostata vaporizuje (isparava), oslobađa se pritisak koji je imalo uvećano tkivo na mokraćnu bešiku i kanal i mlaz urina može ponovo da otiče bez poteškoća, kao u mladosti. Muškarci sa trajnim kateterom nakon operacije ponovo mokre normalno.
- •Kod lokalizovanog karcinoma, najsavremenija metoda je robotski asistirana radikalna prostatektomija. Hirurški robot Versius® radi sa 4 operativne ruke kojima, na daljinu, hirurg upravlja. Svaka hirurška ruka poseduje mogućnost rotacije do 720°, odnosno 2 puta po 360°. To značajno povećava preciznost i kontrolu tokom izvođenja operacije, uz istovremeno minimiziranje neželjenih efekata. Dostupan pacijentima Laser Meda u Bugarskoj
U LASER MEDU Beograd PO CENI KONSULTACIJE radi se KOMPLETAN PREGLED PROSTATE, koji obuhvata: konsultaciju sa urologom, merenje obima prostate, merenje rezidualnog urina, tumor marker PSA.
Takođe:Fusion/ fuzijska biopsija prostate sa virtualnim navigatorom - brz i pouzdan rezultat. Konačna dijagnoza.
U LASER MEDU Beograd PO CENI KONSULTACIJE radi se KOMPLETAN PREGLED PROSTATE, koji obuhvata: konsultaciju sa urologom, merenje obima prostate, merenje rezidualnog urina, tumor marker PSA.
LASER MED – 4 filijale u Srbiji i Bugarskoj, prvoklasna tehnika i 13-godišnje iskustvo u laserskoj hirurgiji prostate.
tel. 011 7 357 357
mob. 069 5 357 357