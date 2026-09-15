Promene na noktima ponekad mogu biti više od estetskog problema. Novo istraživanje ukazuje da jedna veoma retka promena – crvenilo polumeseca pri dnu nokta, poznatog kao lunula – može biti povezana sa različitim bolestima koje zahvataju čitav organizam

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Promene na noktimaponekad mogu biti više od estetskog problema. Novo istraživanje ukazuje da jedna veoma retka promena – crvenilo polumeseca pri dnu nokta, poznatog kao lunula – može biti povezana sa različitim bolestima koje zahvataju čitav organizam.

Lunula je svetliji, polumesečasti deo nokta koji se najčešće jasno vidi na palčevima. Uobičajeno je bele ili svetle boje, dok se crvena nijansa javlja veoma retko.

U novom pregledu ranije objavljenih slučajeva, istraživači Rutgers New Jersey Medical School analizirali su povezanost crvenih lunula sa različitim zdravstvenim stanjima. Rezultati ukazuju na vezu sa srčanom insuficijencijom, cirozom jetre, reumatoidnim artritisom, ali i drugim kardiovaskularnim, autoimunim, hematološkim, dermatološkim i reumatološkim bolestima.

Istraživanje je objavljeno u časopisu American Journal of the Medical Sciences.

Kada crveni polumeseci mogu biti važan znak?

Istraživači naglašavaju da se crvene lunule ne pojavljuju kod svih osoba koje imaju navedene bolesti, kao ni da svaka osoba sa crvenim polumesecom na noktu nužno ima neku skrivenu bolest.

Ipak, promena može biti razlog za dodatnu procenu, naročito kada se crvenilo pojavljuje na više noktiju. Prema analizi, tada je veća verovatnoća da postoji povezanost sa sistemskim oboljenjem, odnosno zdravstvenim problemom koji utiče na čitav organizam.

Nasuprot tome, kada je promena prisutna samo na jednom noktu, češći uzrok može biti lokalni problem, poput infekcije nokta, krvarenja ispod nokta ili tumora koji se nalazi ispod nokatne ploče.

Crvene lunule ranije su opisivane kod osoba sa različitim oboljenjima, uključujući i alopeciju areatu, kao i nakon trovanja ugljen-monoksidom. U dosadašnjoj medicinskoj literaturi najčešće su se pominjale povezanosti sa kardiovaskularnim, autoimunim i reumatološkim stanjima.

Istraživači naglašavaju da se crvene lunule ne pojavljuju kod svih osoba koje imaju navedene bolesti, kao ni da svaka osoba sa crvenim polumesecom na noktu nužno ima neku skrivenu bolest Foto: Shutterstock

Zašto nokat može da pocrveni?

Tačan mehanizam još nije potpuno razjašnjen. Jedno od mogućih objašnjenja jeste širenje sitnih krvnih sudova ispod nokta, odnosno kapilarna vazodilatacija, zbog koje se povećava protok krvi u tom području.

Istraživači navode i jednostavan klinički test: kada se pritisne crvena lunula, ona može privremeno pobledeti ukoliko je crvenilo posledica širenja krvnih sudova.

Međutim, izgled nokta sam po sebi nije dovoljan za postavljanje dijagnoze.

Foto: Profimedia

Kada bi trebalo obratiti pažnju?

Posebno je važno obratiti pažnju ako se crvena boja iznenada pojavi na više noktiju ili ako je praćena drugim promenama u zdravstvenom stanju. U takvoj situaciji lekar može proceniti da li su potrebni dodatni pregledi.

Istraživači ističu da je pojava crvenih lunula retka i upravo zbog toga može biti zanemarena. Njihov pregled ukazuje da ova suptilna promena na noktima u određenim slučajevima može biti koristan trag za otkrivanje bolesti koja se još nije jasno ispoljila.