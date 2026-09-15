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Zdravstveni benefiti danas su mnogo više od dodatne pogodnosti uz platu. Kako se tržište rada menjalo, a privatna zdravstvena zaštita postajala dostupnija, menjala su se i očekivanja zaposlenih i kompanija.

Pitanje više nije samo da li zdravstveni benefit postoji, već šta on zaista omogućava. Koliko je jednostavno doći do lekara? Da li zdravstvena zaštita počinje tek kada se pojavi problem ili postoji mogućnost da se zdravlje prati i preventivno? I koliko različiti oblici zdravstvene podrške mogu da odgovore na različite potrebe ljudi? Upravo tu počinje nova faza razvoja zdravstvenih benefita.

Od pogodnosti do redovne brige o zdravlju Privatna zdravstvena zaštita nekada se češće vezivala za velike kompanije i određene industrije. Danas je prisutna u mnogo širem krugu firmi, a zdravstveni benefiti postali su važan deo ukupne brige o zaposlenima. Sa većom dostupnošću raste i očekivanje da takav benefit bude zaista upotrebljiv. Za većinu ljudi njegova vrednost postaje jasna u sasvim svakodnevnim situacijama – kada je potrebno zakazati pregled, proveriti simptom, dobiti savet lekara ili obaviti preventivnu kontrolu.

Zdravstveni paketi zato imaju specifičnu ulogu. Usmereni su na kontinuirano korišćenje zdravstvenih usluga, preventivu, konsultacije sa lekarima, dijagnostiku i praćenje zdravstvenog stanja.

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Na tom principu zasnovani su i MediGroup Paketi zdravlja. U okviru najvećeg privatnog zdravstvenog sistema u Srbiji korisnicima omogućavaju pristup različitim zdravstvenim uslugama tokom cele godine, uz savet lekara 24/7/365.

Dodatnu vrednost predstavlja mogućnost da se u zdravstveni paket uključe i članovi uže porodice, bez obzira na izabrani paket. Na taj način zdravstveni benefit prevazilazi individualnu pogodnost zaposlenog i postaje podrška zdravlju cele porodice, što je za mnoge zaposlene jedan od važnih razloga pri izboru paketa. Privatno zdravstveno osiguranje ima drugačiju ulogu, pre svega pruža finansijsku zaštitu u skladu sa ugovorenim pokrićem. Zato zdravstveni paket i osiguranje ne moraju da se posmatraju kao zamena jedno za drugo. Odgovaraju na različite potrebe i mogu da budu deo šireg sistema zdravstvene podrške. Zdravlje zaposlenih nije samo pitanje benefita

Promena se vidi i u načinu na koji se govori o zdravlju na radnom mestu. Odsustva, duža bolovanja, odlaganje pregleda ili zdravstveni problemi koji se otkriju kasno ne utiču samo na pojedinca. Njihove posledice osećaju i timovi i organizacije kroz otežanu organizaciju rada, smanjenu radnu sposobnost i prekide u kontinuitetu poslovanja. Zato se sve više pažnje usmerava na ono što može da se uradi ranije. Preventivni pregledi, pravovremena dijagnostika i jednostavan pristup lekaru ne znače da se svaki zdravstveni problem može sprečiti, ali povećavaju mogućnost da se određene promene prepoznaju ranije i da se na njih reaguje na vreme.

Kako ističu u MediGroupu, menjaju se i očekivanja od zdravstvenih benefita. „Očekivanja od zdravstvenih benefita se menjaju. Poslodavcima je sve važnije da zaposleni zdravstvenu zaštitu mogu jednostavno da koriste, da brzo dođu do lekara i da o zdravlju brinu preventivno. Zato zdravstveni paketi, koji omogućavaju kontinuiran pristup zdravstvenim uslugama, dobijaju sve veći značaj. Zdravstveni paket i privatno osiguranje imaju različite uloge, ali zajedno mogu da pruže potpuniju zdravstvenu podršku.“ Od pojedinačnog benefita ka sistemu Na razvijenijim tržištima fokus se već pomera sa pojedinačnih usluga i benefita ka širem pristupu zdravlju i očuvanju radne sposobnosti.

Ideja je jednostavna: zdravstvena podrška ne bi trebalo da počinje tek kada se pojavi bolest. Ona može da obuhvati preventivu i rano prepoznavanje rizika, pristup lekarima i dijagnostici, ali i dalje lečenje kada je potrebno. Takav pristup razvijen je i u Finskoj, gde Mehiläinen grupa, čiji je MediGroup deo, zdravlje zaposlenih posmatra kroz prevenciju, očuvanje zdravlja i radne sposobnosti i kontinuiranu zdravstvenu podršku. To je ujedno i pravac u kojem može da se razvija domaće tržište.