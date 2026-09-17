Pojavile su se tvrdnje prema kojima upotreba nedominantne ruke - na primer, leve ako ste desnoruki - može da bude izazov za mozak

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Većina osoba, bez mnogo razmišljanja, koristi dominantnu ruku kada uzima viljušku, šolju ili olovku. Nedavno su se na društvenim mrežama pojavile tvrdnje prema kojima upotreba nedominantne ruke tokom jela - na primer, leve ako ste desnoruki - može da bude izazov za mozak. Društvene mreže idu toliko daleko da čak navode da bi praktikovanje ovog malog trika moglo da smanji rizik od demencije.

Može li na ovaj način da spreči demencija?

Stručnjaci naglašavaju da obavljanje manuelnih radnji nedominantnom rukom neće smanjiti rizik od razvoja demencije. Neuropsiholog dr Dejvid Gonzalez sa Medicinskog centra Univerziteta Raš u Čikagu i dr Bendžamin Rozenštajn, docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Minesoti, podvlače da nema dokaza da korišćenje nedominantne ruke može sprečiti demenciju.

Ali to ne znači da je ova mala promena potpuno bezvredna. Lekari objašnjavaju da savladavanje novih veština jača naše kognitivne sposobnosti i omogućava vitalnost i u poznom životnom dobu.

- Literatura ukazuje da pojedinci koji tokom života imaju više izazova u vidu zahtevnog posla, intelektualno stimulativnog hobija, ili oni koji stalno uče i istražuju, uglavnom imaju manji rizik od razvoja demencije - objašnjava dr Gonzalez.

Lekari objašnjavaju da savladavanje novih veština jača naše kognitivne sposobnosti Foto: Shutterstock

U čemu je suština

Učenje specifične nove veštine ili hobija samo po sebi, ipak, neće smanjiti šansu za razvoj demencije, pojašnjava dr Rozenštajn i dodaje da je suština u stalnom pokušavanju da naučite nešto novo, budete aktivni i u kontaktu s drugim osobama.

Prema Gonzalezu, sama činjenica da nastojimo da uradimo nešto novo jeste dobra za mozak, s tim što je bitno uzeti u obzir „kvalitet i kvantitet mentalne aktivnosti kako bi postojala neka vrsta koristi.“

- Nastojte da radite ili učite nešto što nije ni previše lako, ali ni previše teško, da ne bi došlo do frustracije. Potrebna je baš prava mera izazova. U ovom slučaju, postoji mrvica istine da će neko ko je desnoruk, a pokušava da koristi levu ruku, uraditi nešto dobro za kognitivno zdravlje. Ipak, kada u ovom slučaju počnete bez problema da jedete levom rukom, nema više izazova koji je potreban mozgu - dodao je Gonzalez.

Bitno je stalno učenje novih veština. Čak i kada prvi put napravite jelo koje nikada niste ranije spremali, učinili ste mnogo za mozak. Bitno je da aktivnosti budu šarolike, pa pored kuvanja lekari savetuju i učenje stranog jezika ili novih plesnih koraka.

Sama činjenica da nastojimo da uradimo nešto novo jeste dobra za mozak Foto: Shutterstock

Ne postoji čarobna pilula

Stručnjaci ističu da navike u načinu života mogu pomoći u smanjenju rizika od demencije.

- Ne postoji jedna čarobna pilula, hrana ili aktivnost koja će sprečiti demenciju. Umesto toga, reč je o skupu više aktivnosti koje mogu da nas zaštite - rekao je dr Rozenštajn.

Doktor dodaje da su za zdravlje mozga bitni i redovno vežbanje i zdrava ishrana, kao što su mediteranska dijeta ili DASH dijeta, čiji je cilj snižavanje krvnog pritiska.

Bitna je kontrola krvnog pritiska, šećera u krvi, holesterola, kontrola telesne težine i dovoljno sna, smatra dr Gonzalez.

- Uočava se i značaj socijalne angažovanosti za zdravlje mozga. Usamljene osobe, s malo kontakta, imaju veći rizik od razvoja demencije. Bitno je imati dobre socijalne odnose i stvarati nova prijateljstva. Ali najvažnije je da gajite strast prema životu, da ste radoznali i energični - rekao je Gonzalez.