Veća izloženost svetlosti noću povezana je sa promenama u strukturi i funkciji srca, uključujući zadebljanje zida leve komore

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Izlaganje svetlosti noću može biti povezano sa potencijalno štetnim promenama u strukturi i radu srca, pokazala je studija u kojoj je učestvovalo više od 11.000 ljudi. Rezultati su objavljeni u časopisu „European Heart Journal“ 9. septembra.

Istraživanje je vodio profesor Lu Ći sa Univerziteta Tulejn u Nju Orleansu. Kako je naveo, prethodne studije povezale su izlaganje noćnoj svetlosti sa većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, ali je manje poznato kako ono može biti povezano sa promenama u strukturi i funkciji srca.

Kako je sprovedeno istraživanje

Studija je obuhvatila 11.071 učesnika iz britanske Biobanke. Učesnici su sedam dana nosili senzor svetlosti na zglobu, a tri godine kasnije podvrgnuti su magnetnoj rezonanci srca.

Istraživači su uporedili osobe koje su noću bile izložene svetlosti jačoj od tri luksa sa onima koje su bile gotovo bez izloženosti svetlosti.

Promene na srcu

Kod osoba koje su bile više izložene noćnoj svetlosti uočeno je zadebljanje zida leve komore, što je smanjilo prostor unutar nje. Utvrđeno je i da je srčani mišić bio manje sposoban da se pravilno savija tokom otkucaja.

Promene su primećene i u desnoj komori i levoj pretkomori, što ukazuje da povezanost nije ograničena samo na jedan deo srca.

Zadebljanje srčanog mišića može otežati normalno punjenje i rad srca Foto: Shutterstock

Profesor Ći navodi da remodelovanje srca može biti odgovor na hronični stres ili oštećenje i da, ukoliko traje, može oslabiti srce i doprineti srčanoj insuficijenciji.

Istraživači ističu da bi smanjenje izloženosti noćnoj svetlosti moglo da bude jedna od potencijalnih strategija za prevenciju kardiovaskularnih bolesti.

Da li tamnija spavaća soba može pomoći?

U pratećem uvodniku, profesor Tomas Mincel iz Univerzitetskog medicinskog centra Majnc u Nemačkoj i njegove kolege naveli su da bi lekari trebalo da obrate više pažnje na svetlosno okruženje u kojem pacijenti spavaju.