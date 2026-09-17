Slušaj vest

Broj stogodišnjaka u Japanu prvi put je premašio 100.000, saopštilo je japansko Ministarstvo zdravlja. U ovoj zemlji sada živi 107.677 ljudi koji imaju 100 ili više godina, što je za 7.914 više nego godinu ranije.

Broj stogodišnjaka u Japanu raste već 56 godina zaredom. Kada je zemlja 1963. godine počela da vodi ovu statistiku, imala je svega 153 stanovnika starija od 100 godina. Broj je premašio 1.000 1981, 10.000 1998, a 50.000 2012. godine.

- Drago nam je što mnogi ljudi žive duže i ostaju aktivni zahvaljujući napretku medicine i tehnologije - rekao je japanski ministar zdravlja Keničiro Ueno.

Žene čine gotovo 90 odsto stogodišnjaka

Među stanovnicima Japana koji su doživeli najmanje 100 godina ubedljivo je više žena. Od ukupno 107.677 stogodišnjaka, 94.298 su žene, odnosno gotovo 88 odsto, dok je muškaraca 13.379.

Japan je poznat i po jednom od najdužih očekivanih životnih vekova na svetu. Žene u proseku žive nešto više od 87, a muškarci više od 81 godine. Međutim, iza rekordnog broja stogodišnjaka krije se i veliki demografski problem - stanovništvo Japana ubrzano stari i smanjuje se zbog veoma niske stope nataliteta.

Šta stoji iza dugovečnosti Japanaca?

Iza izuzetne dugovečnosti Japanaca ne stoji jedna "tajna", već splet faktora, među kojima istraživači posebno izdvajaju način ishrane. Japan ima veoma nisku smrtnost od bolesti srca izazvane suženjem krvnih sudova i pojedinih vrsta raka, a naučnici to, između ostalog, povezuju sa malom zastupljenošću gojaznosti i karakteristikama tradicionalne japanske ishrane.

Japanci tradicionalno jedu manje crvenog mesa, a više ribe, soje i biljnih namirnica Foto: Shutterstock

Japanci tradicionalno jedu manje crvenog mesa i zasićenih masti, a više ribe bogate omega-3 masnim kiselinama i namirnica biljnog porekla, uključujući soju. Karakterističan je i zeleni čaj, koji se uglavnom pije bez šećera, kao i velika raznovrsnost namirnica. Istovremeno, tokom prethodnih decenija značajno je smanjen unos soli, što je doprinelo smanjenju krvnog pritiska i smrtnosti od cerebrovaskularnih bolesti.