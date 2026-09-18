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DA LI STE ZNALI?

DA LI STE ZNALI?

Noćni svrab mogu da pojačaju pad kortizola, promene kožne barijere i telesne temperature, posebno kod osoba sa ekcemom, psorijazom i suvom kožom

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Noćni svrab može imati više uzroka, a promene u hormonima, temperaturi i funkciji kožne barijere mogu doprineti njegovom pojačavanju. Svrab može postati intenzivniji kada legnete u krevet. Kod nekih ljudi je blag i prolazan, dok kod drugih može da poremeti san i dovede do oštećenja kože zbog češanja.

Prema rečima dr Karune Malhotre iz Klinike za kozmetičku dermatologiju u Nju Delhiju, noćni svrab može biti povezan sa nekoliko promena koje se dešavaju u organizmu tokom noći.

Zašto koža više svrbi noću?

Jedan od faktora je pad nivoa kortizola. Ovaj hormon ima antiinflamatorno dejstvo, a njegov nivo prirodno opada tokom večeri i noći. Zbog toga neke inflamatorne aktivnosti mogu biti manje potisnute, pa se svrab oseća intenzivnije.

Pad kortizola tokom noći može pojačati upalne procese i učiniti svrab intenzivnijim Foto: Shuttestock

Promene se dešavaju i u kožnoj barijeri. Tokom noći može doći do većeg transepidermalnog gubitka vode, odnosno TEWL-a, što doprinosi suvoći i iritaciji kože. To može biti posebno izraženo kod osoba sa ekcemom.

I telesna temperatura može imati ulogu. Topla soba, debela pidžama ili teška ćebad mogu dodatno da zagreju kožu i pogoršaju svrab.

Kako ublažiti noćni svrab?

Dermatolog savetuje nekoliko jednostavnih koraka:

nanesite bogatu hidratantnu kremu pre spavanja;

održavajte spavaću sobu prijatno hladnom;

izbegavajte veoma vruće tuševe;

birajte pamučnu i prozračnu odeću za spavanje;

proverite da li su novi deterdženti ili proizvodi za negu kože izazvali iritaciju;

ako imate ekcem ili psorijazu, pridržavajte se propisane terapije;

izbegavajte češanje jer ono dodatno oštećuje kožnu barijeru. Kada treba posetiti lekara?

Povremeni svrab uglavnom nije razlog za zabrinutost. Ipak, dermatologa treba posetiti ako vas svrab redovno budi, traje duže vreme, prati ga osip, crvenilo ili perutanje, nema očigledan uzrok ili dovodi do oštećenja kože.

Dermatologa bi trebalo posetiti ako vas svrab redovno budi, traje duže vreme, prati ga osip Foto: Shutterstock