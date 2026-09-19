Ne postoji univerzalna količina tečnosti koju bi svako trebalo da popije tokom dana

Slušaj vest

Voda čini 60 do 70 posto ljudskog tela i jedan je od ključnih elemenata zdravlja. Omogućava razgradnju hrane i normalno varenje, čisti telo od toksina, znojenjem reguliše telesnu temperaturu, daje nam energiju.

Stručnjaci uglavnom preporučuju da dnevno unesemo šest do osam čaša vode, odnosno do oko 1,2 litra tečnosti, uz napomenu da deo vode dobijamo i iz hrane. Medicinski fakultet Univerziteta Harvard preporučuje četiri do šest šolja tečnosti dnevno. Ipak i pored toga i dalje opstaju saveti prema kojima je potrebno popiti dva do tri litra vode.

Postoji li univerzalno pravilo?

Još 2016. godine dovedena je u pitanje tvrdnja da je za organizam korisnije da većinu potrebne tečnosti dobije kroz vodu. Istraživanje dr Stjuarta Galoveja, vanrednog profesora fiziologije pokazalo je da različiti napici, uključujući i diuretička pića poput piva i instant kafe, u uobičajenim količinama neće dovesti do većeg gubitka tečnosti u odnosu na vodu.

Ipak, ne postoji univerzalna količina tečnosti koju bi svako trebalo da popije tokom dana. Naše potrebe zavise od brojnih faktora, kao što su telesna građa, način ishrane, nivo fizičke aktivnosti, ali i uslovi u kojima boravimo, poput temperature, vlažnosti vazduha.

Grubo pravilo bilo bi da ako mokrite četiri do šest puta dnevno, zadovoljavate potrebe organizma Foto: Shutterstock

Pravilo - broj odlazaka u toalet

Žeđ se uglavnom lako prepoznaje, iako osećaj žeđi može da bude slabiji u starijem životnom dobu. Ako niste sigurni da li unosite dovoljno tečnosti, broj odlazaka u toalet može biti jedan od korisnih pokazatelja odgovarajuće hidratacije, kaže Galovej.

- Ovaj pokazatelj uzima u obzir razlike u gubitku tečnosti koje nastaju zbog uslova u životnoj sredini ili zbog nivoa fizičke aktivnosti, kao i razlike u količini unete tečnosti. Grubo pravilo bilo bi da ako mokrite četiri do šest puta dnevno, zadovoljavate potrebe organizma za tečnošću - navodi dr Galovej.

Više od šest odlazaka u toalet zbog mokrenja moglo bi da znači da unosite više tečnosti nego što je potrebno, dok manje od četiri odlaska u toalet može da ukaže da bi bilo potrebno da pijete više vode.

Ograničenja

Ipak, Galovej upozorava da ovaj pristup ima određena ograničenja.

- Na učestalost mokrenja mogu da utiču promene u funkciji bubrega povezane sa starenjem, određeni lekovi, kao i sastav različitih napitaka, sve to može da deluje na koncentraciju i količinu urina. Zbog toga ovo ne mora da bude precizan pokazatelj - objašnjava.

I boja urina može da nam pokaže da li pijemo dovoljno vode Foto: Shutterstock

Pravilo - boja urina

I boja urina može da nam pokaže da li pijemo dovoljno vode, svetla mokraća, boje kamilice, znači da pijemo dovoljno vode, a tamna da su nam potrebne možda dodatne količine. Međutim i ovde postoje neka ograničenja.