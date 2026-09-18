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Umor, glavobolja, lupanje srca, problemi sa varenjem, promene na koži ili povremena vrtoglavica često dobiju isto objašnjenje: „Proći će“. I zaista, ponekad prođu. Ali kada se nešto ponavlja, traje ili se menja, možda je vreme da umesto nagađanja potražimo odgovor.

„Stalno sam umoran, ali to je od stresa.“ „Srce mi jače lupa, mora da je od previše kafe.“

„Gorušica? Pa ko je danas nema.“ „Trne mi ruka, verovatno sam nezgodno spavao.“ Loše spavamo – pod stresom smo. Ovakve rečenice toliko su nam poznate da ih izgovaramo gotovo automatski. Živimo brzo, imamo previše obaveza, premalo sna i bezbroj razloga da pregled pomerimo za sledeću nedelju. A onda ta nedelja postane mesec, mesec postane godina, a ono što je u početku bio samo mali signal postane nešto što više ne možemo da ignorišemo.

Foto: MD Clinic

Umor - Simptom br. 1 umoran“ Umor je verovatno jedan od simptoma koje najlakše prihvatamo kao „normalan“. Posao, porodica, stres, obaveze, kasno leganje – dovoljno je razloga da se osećamo iscrpljeno. I upravo zato ga nije uvek lako pravilno protumačiti.

Povremeni umor posle napornog perioda sasvim je očekivan. Ali ako osećaj iscrpljenosti traje, vraća se bez jasnog razloga ili počinje da utiče na svakodnevni život, vredi zastati i zapitati se da li iza njega postoji nešto što bi trebalo proveriti. Isto važi i za promene koje se često pripisuju godinama, tempu života ili jednostavno „lošem periodu“. Promena telesne težine, poremećaj sna, osećaj manjka energije ili promena raspoloženja mogu imati različite uzroke. Zato nije najkorisnije odmah tražiti jedno objašnjenje, već sagledati širu sliku. Kada glavobolja više nije samo glavobolja?

Glavobolja je jedan od najčešćih simptoma i u velikom broju slučajeva nije razlog za ozbiljnu zabrinutost. Nekada je dovoljno nekoliko sati sna, više tečnosti ili odmor od ekrana. Ali ako se glavobolja promenila, ako je učestalija nego ranije, drugačijeg intenziteta, traje duže ili se pojavljuje zajedno sa drugim simptomima, onda bi trebalo da se utvrdi razlog koji je izaziva. Stomak pamti više nego što mislimo Nadutost, gorušica, osećaj težine posle jela, bol u stomaku ili promene u pražnjenju creva lako postanu deo svakodnevice. Naučimo da ih „zaobilazimo“ – izbacimo neku namirnicu, pojedemo manje, popijemo nešto protiv kiseline i nastavimo dalje.

Međutim, ako se tegobe ponavljaju ili pogoršavaju, njihov uzrok bi trebalo istražiti. Gastroenterološki pregled može da napravi razliku između pretpostavke i odgovora. Nekada je potreban samo razgovor i pregled, nekada laboratorija ili ultrazvuk, a u određenim situacijama i dodatna dijagnostika. Vreme je da prestanemo da nagađamo Između „nije mi ništa“ i „sigurno je nešto ozbiljno“ postoji mnogo prostora. Lekar je taj koji na osnovu razgovora, pregleda i, kada je potrebno, dodatnih analiza i dijagnostike može da proceni šta je zaista važno proveriti. Tu je značajno i to što pacijent ne mora da ide od jedne ordinacije do druge kako bi došao do odgovora. U MD Clinic, poliklinici u Beogradu na vodi, objedinjeni su pregledi različitih specijalista, kao i savremena dijagnostika, što omogućava da se zdravstvena tegoba sagleda iz šire perspektive. Od kardiologije, gastroenterologije i endokrinologije, preko neurologije i dermatologije, do ortopedije, pulmologije, ginekologije i drugih oblasti, različite potrebe pacijenata mogu se rešavati u okviru jednog zdravstvenog sistema.

Kada pregled treba da dobije i “sliku”? Kada postoji razlog za dodatnu proveru, savremena dijagnostika lekaru omogućava da dobije mnogo jasniju sliku. U MD Clinic specijalistički pregledi i dijagnostika mogu se povezati u skladu sa konkretnim potrebama pacijenta. Ultrazvučni pregled, rendgen, kompjuterizovana tomografija ili magnetna rezonanca ne rade se rutinski „za svaki slučaj“. Lekar procenjuje kada je određena metoda potrebna, koja je najprimerenija i šta njome treba proveriti. Zato dijagnostika nije odvojena od pregleda, već njegov mogući nastavak. Dobar dijagnostički put počinje simptomom, nastavlja se razgovorom i pregledom, a zatim – kada postoji medicinski razlog – laboratorijskim analizama ili odgovarajućom metodom snimanja.

Foto: Miloš Nadaždin





Šta treba znati? Na kraju, ne treba svaki umor pretvarati u razlog za zabrinutost. Ne zahteva svaka glavobolja snimanje, niti svaka gorušica znači da postoji ozbiljan problem. Ali, postoji jednostavna razlika između ignorisanja simptoma i odgovornog odnosa prema sopstvenom zdravlju: slušati telo, a kada nešto postane uporno, neuobičajeno ili se promeni – potražiti stručno mišljenje.