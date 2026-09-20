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Merenje krvnog pritiska kod kuće deluje jednostavno, ali nekoliko naizgled nevažnih detalja može da utiče na rezultat. Položaj tela i ruke, odgovarajuća manžetna, ali i ono što ste radili neposredno pre merenja važni su da bi dobijene vrednosti što vernije pokazale koliki je vaš krvni pritisak.

Merite pritisak odmah posle kafe ili fizičke aktivnosti

Kafa, cigarete, fizička aktivnost, ali i uznemirenost ili stres mogu privremeno da povise krvni pritisak. Zato merenje neposredno nakon njih ne mora da pokaže vrednosti koje odgovaraju vašem uobičajenom stanju.

Kafu i cigarete, kao i vežbanje, trebalo bi izbegavati najmanje 30 minuta pre merenja. Pre nego što stavite manžetnu, sedite i mirujte najmanje pet minuta.

Kafu i cigarete, kao i vežbanje, trebalo bi izbegavati najmanje 30 minuta pre merenja Foto: Shutterstock

Ne sedite pravilno

Prekrštene noge, stopala koja ne dodiruju pod ili leđa bez oslonca mogu da utiču na izmerene vrednosti.

Sedite na stolici sa naslonom, leđa oslonite, a oba stopala držite ravno na podu. Noge ne bi trebalo da budu prekrštene. Tokom merenja nemojte da razgovarate niti da se pomerate.

Ruka nije u pravilnom položaju

Ako ruka visi pored tela ili je držite bez oslonca, rezultat može da bude netačan. Važno je i da manžetna bude približno u nivou srca.

Ruku opustite i oslonite na sto ili drugu ravnu površinu, sa dlanom okrenutim nagore. Manžetna se postavlja na golu nadlakticu, a ne preko rukava.

Manžetna nije pravilno postavljena

Nije važan samo položaj manžetne već i njena veličina. Premala ili prevelika manžetna može da dovede do pogrešnih vrednosti, kao i ako je postavljena previše labavo ili nepravilno.

Premala ili prevelika, labavo ili nepravilno postavljena manžetna može da dovede do pogrešnih vrednosti. Foto: Shutterstock

Koristite manžetnu koja odgovara obimu nadlaktice i postavite je prema uputstvu proizvođača aparata. Zavrnuti rukav takođe ne bi trebalo da steže nadlakticu.

Oslanjate se na samo jedno merenje

Krvni pritisak nije stalna vrednost i menja se tokom dana, pa jedno merenje predstavlja samo trenutni "snimak".

Kada pratite pritisak kod kuće, korisnije je uraditi dva merenja u razmaku od najmanje jednog minuta i zabeležiti rezultate. Ako pritisak pratite tokom više dana, najbolje je da ga merite približno u isto vreme (ujutru i uveče) i pod sličnim uslovima.