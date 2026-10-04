Izgled stolice i prateće tegobe važniji su od samog mirisa

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Neprijatan miris stolice normalna je posledica varenja i delovanja bakterija u crevima. Ipak, ponekad miris može da postane znatno intenzivniji ili da se iznenada promeni. Najčešće je razlog ono što smo jeli, ali kada promena traje i prate je druge tegobe, može da ukaže i na poremećaj varenja ili apsorpcije hranljivih materija.

- Miris uglavnom potiče od jedinjenja koja stvaraju crevne bakterije dok razgrađuju nesvarene ostatke hrane, naročito proteine i određene ugljene hidrate. Koliko će biti intenzivan zavisi od ishrane, sastava crevne mikrobiote i toga koliko efikasno digestivni sistem apsorbuje hranljive materije - objašnjava dr Višal Kurana, gastroenterolog.

Od pokvarenih jaja do kiselog mirisa

Miris nalik pokvarenim jajima povezan je sa vodonik-sulfidom koji proizvode pojedine crevne bakterije. Može da bude izraženiji posle hrane bogate sumporom, poput jaja, crvenog mesa, brokolija i kupusa, ali i usled promena u sastavu crevnih bakterija.

- Posebnu pažnju zahteva veoma neprijatan miris ako je stolica istovremeno svetla, masna i pluta na vodi. Takva promena može da ukaže na otežanu apsorpciju masti, koja se javlja kod pojedinih poremećaja pankreasa, žučne kese ili tankog creva. Kod intolerancije na laktozu i drugih problema sa varenjem ugljenih hidrata miris može da bude kiselkast ili "fermentisan" - sugeriše doktor.

Stolica istovremeno svetla, masna i pluta na vodi može da ukaže na probleme sa pankreasom Foto: Shutterstock

Hrana nije jedini razlog

Među čestim i uglavnom bezazlenim uzrocima jačeg mirisa su ishrana bogata proteinima i sumporom, nedovoljan unos tečnosti i zatvor. Kada stolica duže ostaje u debelom crevu, bakterije imaju više vremena da deluju na njen sadržaj, pa miris može da bude intenzivniji.

- Promena se može javiti i posle uzimanja antibiotika, jer oni menjaju sastav crevne mikrobiote. Uzrok mogu da budu i intolerancije na određenu hranu, kada nepotpuno svarene materije dospevaju u debelo crevo i pojačavaju fermentaciju - navodi dr Kurana.

Kada bi trebalo otići kod lekara?

Sam miris nije dovoljan da bi se postavila dijagnoza. Važnije je da li se promenio naglo, koliko dugo promena traje, kako stolica izgleda i da li postoje druge tegobe.

Bol u stomaku uz upornu promenu mirisa stolice jedan je od razloga da se obratite lekaru Foto: Shutterstock

- Lekaru se treba obratiti ako promena traje nekoliko dana bez jasnog razloga, naročito ako je stolica uporno masna ili pluta, ili se istovremeno javljaju bol u stomaku, nadimanje, dijareja, neobjašnjiv gubitak kilograma, krv ili sluz u stolici. Pregled je važan i kada su prisutni temperatura, izražen umor ili znaci nedostatka hranljivih materija - savetuje doktor.