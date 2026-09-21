Veća količina REM faze sna povezana je sa manjim rizikom od 83 bolesti, što ukazuje na važnost ne samo dužine već i kvaliteta i strukture sna

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Spavanje nije samo vreme tokom kojeg se telo odmara. Tokom noći prolazimo kroz različite faze sna, a svaka od njih ima svoju ulogu u očuvanju zdravlja. Nova studija pokazala je da je veća količina REM faze sna povezana sa manjim rizikom od brojnih bolesti.

Istraživanje, objavljeno u časopisu PLOS Medicine, sproveli su istraživači predvođeni timom sa Univerziteta Kapital Medikal u Kini. Analizirani su podaci 95.559 učesnika zdravstvenog projekta u Velikoj Britaniji, a obrasci njihovog spavanja praćeni su pomoću uređaja koji se nose na zglobu. Učesnici su praćeni u proseku gotovo devet godina.

Posebnu pažnju istraživača privukla je REM faza sna, odnosno faza brzih pokreta očiju, tokom koje se javljaju najživlji snovi. Tada je moždana aktivnost sličnija onoj tokom budnosti, a ova faza sna povezuje se sa učenjem, pamćenjem i razvojem mozga.

Više REM sna, manji rizik od brojnih bolesti

Prema rezultatima studije, veća količina REM sna bila je povezana sa manjim rizikom od 83 bolesti. Među stanjima koja su se izdvojila bili su srčana insuficijencija, Alchajmerova bolest, hipotenzija i atrijalna fibrilacija.

Foto: Shutterstock

Istraživači su analizirali različite karakteristike spavanja i utvrdili da su njihovi obrasci bili povezani sa ukupno 156 zdravstvenih stanja. Pored REM faze, posmatrali su i dubok san, pravilnost spavanja i buđenja tokom noći.

Veća količina dubokog sna bila je povezana sa manjim rizikom od sedam bolesti, među kojima su dijabetes tipa 2 i Parkinsonova bolest. Sa druge strane, veća nepravilnost u obrascima spavanja bila je povezana sa povećanim rizikom od tri bolesti, dok je češće buđenje nakon uspavljivanja bilo povezano sa većim rizikom od šest bolesti.

Koliko sati sna je dovoljno?

Istraživanje je ukazalo i na značaj ukupnog trajanja sna. Spavanje između šest i osam sati tokom noći bilo je povezano sa manjim rizikom od većeg broja bolesti.

Nasuprot tome, spavanje kraće od pet sati bilo je povezano sa većim rizikom od 37 bolesti u poređenju sa šest do osam sati sna.

Istraživači su posebno analizirali udeo REM faze u ukupnom snu kako bi utvrdili da rezultati nisu samo posledica toga što ljudi koji duže spavaju imaju i više REM sna. Nalazi ukazuju da su i trajanje sna i njegova struktura, odnosno vreme provedeno u različitim fazama, povezani sa rizikom od bolesti.

Na REM san utiču stres, alkohol i cirkadijalni ritam

Tokom noći prirodno prolazite kroz više ciklusa sna, a na količinu REM faze utiču ukupno trajanje i kontinuitet spavanja. Na nju mogu negativno delovati i stres, alkohol, kao i poremećaj prirodnog cirkadijalnog ritma, odnosno unutrašnjeg biološkog sata.

Količina REM sna takođe se prirodno menja sa godinama i ima tendenciju da opada kako starimo.

Tokom noći prirodno prolazite kroz više ciklusa sna, a na količinu REM faze utiču ukupno trajanje i kontinuitet spavanja Foto: Shutterstock

Iako rezultati ukazuju na značaj REM faze za zdravlje, studija ne dokazuje da veća količina REM sna direktno sprečava razvoj bolesti. Reč je o povezanosti, a za utvrđivanje uzročno-posledične veze potrebna su dodatna istraživanja.

Ipak, velika grupa učesnika i korišćenje podataka o stvarnim obrascima spavanja, umesto oslanjanja samo na njihove lične procene, daju dodatnu vrednost rezultatima.