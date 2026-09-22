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Potrebe za snom razlikuju se tokom života. Prema preporukama CDC-a, novorođenčadi je potrebno 14–17 sati sna, dok odraslima starijim od 65 godina uglavnom treba oko 7–8 sati.

Prof. dr S. M. Fajaz, konsultant za internu medicinu, navodi da je šest sati sna za većinu odraslih ispod preporučenog trajanja za dugoročno zdravlje.

Zašto se čini da je 6 sati dovoljno?

Osoba koja redovno spava šest sati može vremenom prestati da primećuje umor, ali to ne znači da je telu potrebno manje sna. Postoje ljudi sa genetskim varijacijama koji prirodno funkcionišu sa manje sna, ali to je retko.

Istraživanja povezuju hronično nedovoljno spavanje sa većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, kognitivnog pada, depresije, metaboličkih problema i moždanog udara.

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Osoba koja redovno spava šest sati može vremenom prestati da primećuje umor Foto: Shutterstock

Šta se dešava ako stalno spavate samo 6 sati?

Dugotrajan nedostatak sna može biti povezan sa:

  • slabijom koncentracijom i pamćenjem
  • lošijim donošenjem odluka
  • promenama raspoloženja
  • povišenim krvnim pritiskom
  • povećanim rizikom od metaboličkih problema i gojenja
  • slabijom funkcijom imunog sistema

Kako da znate da vam treba više sna?

Znaci da vam šest sati možda nije dovoljno mogu biti potreba za kofeinom tokom dana, pospanost tokom mirnih aktivnosti, problemi sa koncentracijom, zaboravnost, razdražljivost i potreba za dužim spavanjem tokom vikenda.

Ako tokom slobodnih dana redovno spavate nekoliko sati duže nego radnim danima, to može biti znak da tokom nedelje ne spavate dovoljno.

Kako da poboljšate san?

Ako trenutno spavate šest sati, nije neophodno da odmah dodate dva sata. Vreme spavanja možete postepeno produžavati za 15–30 minuta.

Pomažu i redovno vreme odlaska na spavanje i buđenja, manje vremena pred ekranima uoči spavanja, izbegavanje kasnog kofeina i teških obroka, kao i tiha, tamna i prijatna spavaća soba.

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Nedovoljno spavanje može da podigne krvni pritisak, posebno ako kratko spavanje postane navika Foto: dan quiet life/Shutterstock, Shutterstock, Hodoimg/Shutterstock

Povremena noć sa šest sati sna nije razlog za zabrinutost, ali redovno spavanje kraće od sedam sati za većinu odraslih nije dovoljno za adekvatan fizički i mentalni oporavak.

Izvor: Onlymyhelth.com/Zdravlje.Kurir.rs

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