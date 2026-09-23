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DA LI STE ZNALI?

DA LI STE ZNALI?

Eterična ulja se najčešće koriste za opuštanje, smanjenje stresa i podršku snu, dok pojedina istraživanja ukazuju i na njihov mogući uticaj na koncentraciju i mentalnu budnost

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Eterična ulja su prirodna ulja dobijena iz biljaka parnom destilacijom, presovanjem ili ekstrakcijom. Sadrže koncentrisane komponente biljaka od kojih potiču, zbog čega je za upotrebu često dovoljna veoma mala količina.

Koriste se u kozmetičke i aromaterapijske svrhe, a brojna istraživanja ispitivala su njihovo moguće dejstvo na stres, bol, raspoloženje, grčeve i mučninu. Laboratorijske studije pokazale su i delovanje pojedinih ulja protiv određenih bakterija i virusa.

Za bolju koncentraciju

Eterično ulje ruzmarina povezuje se sa smanjenjem nervne napetosti i osećaja umora, a može biti korisno i tokom aktivnosti koje zahtevaju koncentraciju.

Eterično ulje ruzmarina povezuje se sa boljom koncentracijom, mentalnom budnošću i smanjenjem osećaja umora Foto: Shutterstock

Jedno istraživanje, objavljeno u časopisu „International Journal of Neuroscience“, ispitivalo je kognitivne sposobnosti 144 učesnika tokom aromaterapije ruzmarinom. Rezultati su ukazali na poboljšanje kvaliteta pamćenja i veću mentalnu budnost.

Druga studija ispitivala je aromaterapiju ruzmarinom kod starijih osoba sa demencijom i Alchajmerovom bolešću. Autori su naveli da bi određena svojstva ruzmarina mogla imati potencijal u usporavanju napredovanja ovih stanja, ali su potrebna dodatna istraživanja.

Za opuštanje i san

Eterično ulje lavande jedno je od najčešće korišćenih ulja za opuštanje i večernju rutinu. Povezuje se sa smanjenjem napetosti i može pomoći kod problema sa snom.

Ispitivano je i njegovo moguće dejstvo kod anksioznosti, mučnine, menstrualnih grčeva i pojedinih kožnih tegoba.

Protiv iscrpljenosti

Eterično ulje cimeta dobija se iz kore ili listova drveta. Koristi se u aromaterapiji za opuštanje, a pojedini izvori ga povezuju i sa smanjenjem osećaja iscrpljenosti, anksioznosti i poboljšanjem kvaliteta sna.

Eterično ulje cimeta koristi se za opuštanje i ublažavanje osećaja iscrpljenosti, a istražuje se i zbog mogućeg antibakterijskog i antigljivičnog delovanja Foto: Shutterstock

Istraživanja su ispitivala i njegova antibakterijska i antigljivična svojstva, kao i moguće efekte na regulaciju šećera u krvi i zdravlje srca.