Top tri eterična ulja: Izaberite pravo za moždanu maglu, opuštanje i nesanicu
Eterična ulja su prirodna ulja dobijena iz biljaka parnom destilacijom, presovanjem ili ekstrakcijom. Sadrže koncentrisane komponente biljaka od kojih potiču, zbog čega je za upotrebu često dovoljna veoma mala količina.
Koriste se u kozmetičke i aromaterapijske svrhe, a brojna istraživanja ispitivala su njihovo moguće dejstvo na stres, bol, raspoloženje, grčeve i mučninu. Laboratorijske studije pokazale su i delovanje pojedinih ulja protiv određenih bakterija i virusa.
Za bolju koncentraciju
Eterično ulje ruzmarina povezuje se sa smanjenjem nervne napetosti i osećaja umora, a može biti korisno i tokom aktivnosti koje zahtevaju koncentraciju.
Jedno istraživanje, objavljeno u časopisu „International Journal of Neuroscience“, ispitivalo je kognitivne sposobnosti 144 učesnika tokom aromaterapije ruzmarinom. Rezultati su ukazali na poboljšanje kvaliteta pamćenja i veću mentalnu budnost.
Druga studija ispitivala je aromaterapiju ruzmarinom kod starijih osoba sa demencijom i Alchajmerovom bolešću. Autori su naveli da bi određena svojstva ruzmarina mogla imati potencijal u usporavanju napredovanja ovih stanja, ali su potrebna dodatna istraživanja.
Za opuštanje i san
Eterično ulje lavande jedno je od najčešće korišćenih ulja za opuštanje i večernju rutinu. Povezuje se sa smanjenjem napetosti i može pomoći kod problema sa snom.
Ispitivano je i njegovo moguće dejstvo kod anksioznosti, mučnine, menstrualnih grčeva i pojedinih kožnih tegoba.
Protiv iscrpljenosti
Eterično ulje cimeta dobija se iz kore ili listova drveta. Koristi se u aromaterapiji za opuštanje, a pojedini izvori ga povezuju i sa smanjenjem osećaja iscrpljenosti, anksioznosti i poboljšanjem kvaliteta sna.
Istraživanja su ispitivala i njegova antibakterijska i antigljivična svojstva, kao i moguće efekte na regulaciju šećera u krvi i zdravlje srca.
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Izvor: Zivim.jutarnji.hr/Zdravlje.Kurir.rs