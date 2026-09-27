Nekome je potreban samo jedan suplement, nekome oba, a nekome nijedan

Slušaj vest

Vitamin D i kalcijum često se pominju zajedno kada je reč o zdravlju kostiju, pa postoji uvreženo mišljenje da bi uz suplement vitamina D obavezno trebalo uzimati i kalcijum, i obrnuto. Iako su oba važna za kosti i međusobno povezana, to ne znači da su svakome potrebna oba suplementa, objašnjava dr Tušar Tajal, specijalista interne medicine.

- Kalcijum obezbeđuje mineralnu komponentu koja kostima daje čvrstinu, dok vitamin D pomaže organizmu da efikasno apsorbuje kalcijum iz creva. Ali činjenica da deluju zajedno ne znači da bi svaka osoba trebalo istovremeno da ih uzima kao suplemente - pojašnjava dr Tajal.

Kalcijum ne zahteva automatski i vitamin D

Još jedna česta zabluda jeste da kalcijum ne može da deluje ako se vitamin D ne uzima kao poseban suplement. Vitamin D jeste važan za njegovu apsorpciju, ali organizam ga stvara u koži pod dejstvom sunčeve svetlosti, a unosimo ga i hranom. Zato osobi koja ima dovoljno vitamina D dodatni suplement nije nužno potreban samo zato što uzima kalcijum.

Ishrana, kad god je moguće, trebalo bi da bude osnovni izvor kalcijuma Foto: Shutterstock

- Važi i obrnuto. Ako neko hranom unosi dovoljno kalcijuma, dodatni suplement možda mu neće biti potreban samo zato što mu je propisan vitamin D. Ishrana, kad god je moguće, trebalo bi da bude osnovni izvor kalcijuma - savetuje dr Tajal.

Kada su suplementi potrebni

Vitamin D najčešće se nadoknađuje kada postoji njegov nedostatak, nedovoljno izlaganje sunčevoj svetlosti, slab unos hranom, problemi sa apsorpcijom ili određena zdravstvena stanja koja povećavaju rizik od deficita. Dodatni kalcijum može da bude potreban kada ga nema dovoljno u ishrani ili kada stanje kostiju ili određena bolest zahtevaju veći unos.

- Odluka zato ne bi trebalo da bude ista za sve. U obzir se uzimaju godine, ishrana i način života, postojeće bolesti, lekovi, zdravlje bubrega i, kada je potrebno, rezultati analiza - sugeriše doktor.

Prekomerne doze vitamina D mogu da dovedu do povišenog nivoa kalcijuma u krvi Foto: Shutterstock

Više nije uvek bolje

Nepotrebno uzimanje suplemenata može da ima i neželjene posledice. Previše kalcijuma, naročito iz suplemenata, može da izazove zatvor i druge gastrointestinalne tegobe, a kod predisponiranih osoba može da doprinese nastanku kamena u bubregu.