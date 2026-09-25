Nedostatak sna ne utiče samo na energiju i raspoloženje već može biti povezan i sa promenama u crevnom mikrobiomu

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Nedostatak sna ne utiče samo na energiju i raspoloženje već može biti povezan i sa promenama u crevnom mikrobiomu. Istraživanja ukazuju na vezu između sna, mikroorganizama u crevima i funkcije crevne barijere.

Crevna mikrobiota obuhvata bakterije, gljivice, viruse i druge mikroorganizme koji učestvuju u varenju, metabolizmu i regulaciji imunskog sistema. Crevni mikrobiom, u širem smislu, obuhvata ove mikroorganizme, njihov genetski materijal i njihove funkcije.

Kako su povezani san i creva?

Postoji dvosmerna komunikacija između creva i mozga, poznata kao osa creva-mozak. Mikroorganizmi u crevima proizvode i razgrađuju različite supstance koje mogu uticati na nervni, imunski i hormonski sistem, a samim tim i na san. Serotonin, melatonin, GABA i drugi neuroaktivni molekuli povezani su sa regulacijom sna, dok mikrobiota može uticati na njihove metaboličke puteve.

Postoji dvosmerna komunikacija između creva i mozga, poznata kao osa creva-mozak Foto: Shutterstock

Šta se dešava kada ne spavamo dovoljno?

Crevna mikrobiota prati dnevne, odnosno cirkadijalne ritmove, na koje utiču vreme obroka, periodi posta i biološki sat organizma. Poremećaj sna i cirkadijalnog ritma može biti povezan sa promenama u sastavu i funkciji mikrobioma, kao i sa narušavanjem crevne barijere.

Eksperimentalna istraživanja pokazuju da nedostatak sna može promeniti sastav crevne mikroflore. Neke studije ukazuju na smanjenje raznovrsnosti mikroorganizama i promene u bakterijama koje proizvode korisne supstance, poput butirata. Međutim, rezultati istraživanja na ljudima nisu potpuno ujednačeni – dok su pojedine studije zabeležile promene u mikrobiomu nakon nedostatka sna, druge nisu pronašle značajne promene.

Može li to uticati na zdravlje?

Istraživanja na životinjama ukazuju da nedostatak sna može oslabiti crevnu barijeru i povećati njenu propustljivost. To bi moglo omogućiti prolazak određenih mikrobioloških proizvoda u krvotok i pokrenuti upalne procese. Nedostatak sna povezuje se i sa promenama u inflamatornim procesima, metabolizmu i osetljivosti na insulin.

Ova veza može biti značajna kod osoba koje imaju dugotrajne probleme sa snom, uključujući radnike u noćnim smenama i osobe sa opstruktivnom apnejom u snu. Ipak, kod ljudi je teško utvrditi koliko na mikrobiom utiče sam nedostatak sna, a koliko promene u ishrani, vremenu obroka, stresu i načinu života koji često prate poremećaje spavanja.

Nedostatak sna može oslabiti crevnu barijeru i podstaći upalne procese, a povezuje se i sa promenama u metabolizmu i osetljivosti na insulin. Foto: Shutterstock