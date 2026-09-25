Manjak sna menja creva: Posledice mogu biti složenije nego što se misli
Nedostatak sna ne utiče samo na energiju i raspoloženje već može biti povezan i sa promenama u crevnom mikrobiomu. Istraživanja ukazuju na vezu između sna, mikroorganizama u crevima i funkcije crevne barijere.
Crevna mikrobiota obuhvata bakterije, gljivice, viruse i druge mikroorganizme koji učestvuju u varenju, metabolizmu i regulaciji imunskog sistema. Crevni mikrobiom, u širem smislu, obuhvata ove mikroorganizme, njihov genetski materijal i njihove funkcije.
Kako su povezani san i creva?
Postoji dvosmerna komunikacija između creva i mozga, poznata kao osa creva-mozak. Mikroorganizmi u crevima proizvode i razgrađuju različite supstance koje mogu uticati na nervni, imunski i hormonski sistem, a samim tim i na san. Serotonin, melatonin, GABA i drugi neuroaktivni molekuli povezani su sa regulacijom sna, dok mikrobiota može uticati na njihove metaboličke puteve.
Šta se dešava kada ne spavamo dovoljno?
Crevna mikrobiota prati dnevne, odnosno cirkadijalne ritmove, na koje utiču vreme obroka, periodi posta i biološki sat organizma. Poremećaj sna i cirkadijalnog ritma može biti povezan sa promenama u sastavu i funkciji mikrobioma, kao i sa narušavanjem crevne barijere.
Eksperimentalna istraživanja pokazuju da nedostatak sna može promeniti sastav crevne mikroflore. Neke studije ukazuju na smanjenje raznovrsnosti mikroorganizama i promene u bakterijama koje proizvode korisne supstance, poput butirata. Međutim, rezultati istraživanja na ljudima nisu potpuno ujednačeni – dok su pojedine studije zabeležile promene u mikrobiomu nakon nedostatka sna, druge nisu pronašle značajne promene.
Može li to uticati na zdravlje?
Istraživanja na životinjama ukazuju da nedostatak sna može oslabiti crevnu barijeru i povećati njenu propustljivost. To bi moglo omogućiti prolazak određenih mikrobioloških proizvoda u krvotok i pokrenuti upalne procese. Nedostatak sna povezuje se i sa promenama u inflamatornim procesima, metabolizmu i osetljivosti na insulin.
Ova veza može biti značajna kod osoba koje imaju dugotrajne probleme sa snom, uključujući radnike u noćnim smenama i osobe sa opstruktivnom apnejom u snu. Ipak, kod ljudi je teško utvrditi koliko na mikrobiom utiče sam nedostatak sna, a koliko promene u ishrani, vremenu obroka, stresu i načinu života koji često prate poremećaje spavanja.
Kako prenosi portal, PubMed, san ne utiče na zdravlje samo preko crevnog mikrobioma. Nedovoljno i nekvalitetno spavanje može uticati i na regulaciju apetita, osećaj gladi i izbor hrane. Istraživanja pokazuju da neispavanost može povećati želju za kaloričnom hranom i promeniti način na koji mozak reaguje na nagradu povezanu sa hranom. Ukoliko takve promene postanu hronične, mogu doprineti lošijim prehrambenim navikama i povećati rizik od metaboličkih poremećaja.
Izvor: news-medical.net/Zdravlje.Kurir.rs