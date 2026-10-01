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DA LI STE ZNALI?

DA LI STE ZNALI?

Nedostatak vitamina D ne mora uvek imati jasne simptome, ali može izazvati umor, slabost mišića, grčeve, bolove u kostima i promene raspoloženja

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S obzirom na to da je nedostatak vitamina D toliko rasprostranjen u Evropi, važno je obratiti pažnju na niz manje poznatih simptoma. Iako je poznat kao „vitamin sunca“, njegov nedostatak može izazvati mnogo više od osećaja letargije. Neke znake je lako prevideti i pripisati ih napornoj nedelji, zauzetom rasporedu ili nedostatku sna.

Velika analiza podataka više od 55.000 ljudi iz različitih evropskih zemalja pokazala je da se udeo ljudi sa nedostatkom vitamina D razlikuje u zavisnosti od granične vrednosti koja se koristi za njegovo definisanje. Prema strožoj definiciji, oko 13 odsto ispitanika imalo je težak nedostatak, dok je prema široj definiciji, koja uključuje i nedovoljan nivo vitamina D, taj udeo bio oko 40 odsto.

Vitamin D je vitamin važan za apsorpciju kalcijuma i fosfora i održavanje zdravih kostiju i mišića Foto: Shutterstock

Zašto je vitamin D važan?

Klinika u Klivlendu navodi da je vitamin D jedan od vitamina koji su telu potrebni za normalno funkcionisanje. Ima važnu ulogu u održavanju ravnoteže kalcijuma u krvi i kostima, kao i u izgradnji i očuvanju koštane mase.

Vitamin D pomaže telu da apsorbuje kalcijum i fosfor, minerale neophodne za jake i zdrave kosti. Kada postoji ozbiljan ili dugotrajan nedostatak, telo teže apsorbuje dovoljno kalcijuma iz hrane. To može dovesti do niskog nivoa kalcijuma u krvi, što može izazvati slabost mišića, grčeve, umor i promene raspoloženja.

Kod odraslih, težak nedostatak vitamina D može izazvati osteomalaciju, stanje u kojem kosti postaju meke i slabe. Takođe može povećati rizik od osteoporoze i preloma.

Simptomi koje je lako ignorisati

Neki od simptoma nedostatka vitamina D su umor, bol u kostima, slabost, bolovi ili grčevi u mišićima i promene raspoloženja, uključujući depresiju.

Međutim, mnogi ljudi uopšte nemaju vidljive znake nedostatka vitamina D, zbog čega ga je teško prepoznati bez merenja nivoa ovog vitamina u krvi.

Glavni uzroci nedostatka

Dva glavna razloga za nedostatak vitamina D su nedovoljan unos putem ishrane ili premalo izlaganja sunčevoj svetlosti, kao i problemi sa apsorpcijom ili korišćenjem vitamina D u organizmu.

Dobri izvori vitamina D su masna riba, žumance i obogaćene namirnice Foto: Shutterstock

Na nivo vitamina D mogu uticati i određena medicinska stanja, operacije za mršavljenje i pojedini lekovi.

Lečenje i prevencija