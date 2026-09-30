Sinusitis se može razviti nakon prehlade, a simptomi poput bola u licu, glavobolje, noćnog kašlja i zubobolje mogu ukazivati da infekcija više nije obična prehlada

Slušaj vest

Infekcije sinusa, ili sinusitis, obično su uzrokovane bakterijama ili virusima, mikroorganizmima koji napadaju disajne puteve i izazivaju nakupljanje sluzi. Ponekad su infekcije sinusa uzrokovane širenjem bakterija iz pokvarenih zuba u gornjoj vilici.

Sinusitis je akutna ili hronična upala paranazalnih sinusa, šupljina koje se nalaze unutar lobanje, iznad i pored nosa. Između sinusa i nosne šupljine nalaze se kanali kroz koje sluz iz sinusa ulazi u nosnu šupljinu. Kod sinusitisa, sluzokoža otiče i proizvodi velike količine sluzi. Oticanje sluzokože dovodi do sužavanja kanala, što sprečava normalno odvođenje sluzi prema nosnoj i usnoj šupljini. Sluz koja se nakuplja u velikim količinama unutar sinusa je pogodno tlo za razmnožavanje bakterija, virusa i gljivica.

Ljudi koji imaju polipe u nosu su podložniji sinusitisu, kao i ljudi skloni alergijama i oni sa deformacijom koštane strukture nosa, posebno devijacijom nosne pregrade. U ovom slučaju, čak i mala upala može izazvati otok sluzokože i otežati izlučivanje sluzi. Iako obična prehlada takođe može izazvati zapušen nos, ona obično traje 7 do 14 dana i nestaje bez lečenja, dok sinusitis traje duže i izaziva više problema od prehlade.

Pravilna procena trajanja i toka simptoma je ključna za izbor terapije kod upale sinusa Foto: Shutterstock

Ako se ne leči, sinusitis može trajati neograničeno i biti u stanju mirovanja dok ne uđe u akutnu fazu, koja podseća na prehladu.

- Postoje četiri sinusa sa svake strane lica i bilo koji od njih može da se inficira - kaže dr Melinda Barns sa odeljenja za otorinolaringologiju na Medicinskom fakultetu Jejla, objašnjavajući da simptomi zavise od toga koji je sinus inficiran. Na primer, ako su sinusi u vašim obrazima inficirani, tamo ćete osetiti bol.

Da li je sinusna infekcija zarazna?

Ako je u pitanju virusna infekcija, onda je zarazna. Osoba „prenosi“ na sebe ili bolje rečeno stvara infekciju sinusa koja nastaje kao posledica prehlade, mada je važno napomenuti da ne svaka prehlada izaziva upalu sinusa.

Medicinska sestra Valeri King, klinička asistentkinja i koordinatorka programa za negu u Masačusetsu, objašnjava za časopis „Prevention“:

- Većinu sinusnih infekcija izazivaju virusi. I da, virusi mogu biti zarazni jer se mogu nalaziti na mnogim stvarima koje ljudi dodiruju. Ali obično, ako se razbolite od virusa koji ste dodirnuli, razvićete samo simptome slične prehladi. Ali ako prehlada potraje, može se razviti u bakterijsku infekciju.“

Kako se dijagnostikuje sinusitis?

Utvrđivanje da li neko ima infekciju sinusa može biti teško, čak i za obučenog stručnjaka.

- Pošto se infekcije sinusa, poput simptoma bronhitisa, ne mogu lako dijagnostikovati jednostavnim testom, oslanjanje na kliničku procenu je nezgodna i zbunjujuća bolest - kaže King.

Sinusitis i bronhitis mogu imati slične simptome kao prehlada, zbog čega ih nije uvek lako razlikovati bez lekarske procene Foto: Shutterstock

Znaci sinusne infekcije Bol u očima

Ako imate bol u očima zajedno sa drugim simptomima prehlade, postoji velika verovatnoća da imate infekciju sinusa.

- Ovo se dešava zato što se sinusi 'nalaze' u oblastima iznad, ispod i pored očiju - objašnjava dr Ming Vang, oftalmolog u Nešvilu.

Kada se pritisak u ovim oblastima poveća, to može izazvati tup bol koji se oseća kao da dolazi iz područja oko ili iza očiju, ali zapravo dolazi iz sinusa - kaže Vang.

Kašalj noću

Da li postoji nešto gore nego buđenje noću kašljući, a ispostavlja se da bi to mogao biti znak da je vaša prehlada zapravo sinusna infekcija.

- Ležanje noću olakšava sluzi da kaplje niz zadnji deo grla, iritirajući zadnji deo grla, a vaše telo instinktivno reaguje kašljanjem - kaže dr Čirag Šah, suosnivač kompanije Accesa Labs i lekar hitne medicine.

Zubobolja

– Jedan od uobičajenih, ali malo poznatih neželjenih efekata sinusnih infekcija je zubobolja u gornjem i levom kvadrantu zbog upale i pritiska koji sinus vrši na zube - kaže dr Libi Finesi, stomatolog.

Glavobolje

Glavobolja ne znači automatski da imate infekciju sinusa, ali glavobolje mogu biti jedan od karakterističnih znakova sinusitisa.

- Tradicionalna sinusna glavobolja je obično 'frontalna', ili se oseća u čelu, obrvama i 'gornjoj liniji', odnosno obrazima - objašnjava dr Amber Stivens. Često kada se pacijent nagne napred ili nazad, kao što je obuvanje ili izuvanje cipela, pokret će uzrokovati da sluz teče napred sa povećanim pritiskom.

Glavobolja može biti jedan od znakova sinusitisa, posebno kada je praćena pritiskom i bolom u čelu, predelu oko očiju ili obrazima Foto: Shutterstock

Zadah iz nosa

Dr Barns kaže da neprijatan miris iz nosa ili zadah takođe mogu biti znak infekcije sinusa.

- Ako imate infekciju sinusa, možete imati gustu, žutu ili zelenu sluz u nosu i grlu. Kako sluz kaplje niz grlo, utiče na vaš dah i čini ga neprijatnim. A pošto vam je nos zapušen, više ćete disati na usta, što može pogoršati loš dah jer su vam usta suva.

Simptomi se pogoršavaju

- Prehlade obično traju pet do sedam dana, dok se sinusne infekcije mogu pogoršati za pet do sedam dana, posebno ako su bakterijske i lečenje antibioticima još nije započeto - kaže dr Barns.

Lečenje sinusitisa

Ljudi koji imaju devijaciju nosne pregrade, alergije, polipe u nosu i deformaciju koštane strukture nosa su podložniji sinusitisu. Cilj lečenja sinusitisa je uspostavljanje prohodnosti nosnih prolaza, ograničavanje ili eliminisanje izvora upale i uklanjanje bola.

Lekari obično preporučuju dekongestive za otpušavanje nosa, lekove protiv bolova i antibiotike ako su prisutne bakterije. Kapi i sprejevi za nos koji se izdaju bez recepta ne treba koristiti duže od nekoliko dana, jer mogu pogoršati zapušenost nosa i otok.

Ako je sinusitis hroničan, dugotrajan, potrebni su ponovljeni kursevi antibiotika, a ponekad se propisuju i nazalni steroidni sprejevi i oralni steroidi kao što je prednizon. Pacijente sa alergijskim bolestima takođe treba lečiti zbog simptoma alergije. Ako vaš lekar posumnja da je vaš sinusitis povezan sa prašinom, buđi, polenom, hranom ili jednim od mnogih drugih alergena, uputiće vas na testiranje na alergije.

Antibiotici se kod sinusitisa koriste kada je uzrok bakterijska infekcija, dok kod virusnog sinusitisa nisu delotvorni Foto: Shutterstock

Neki prirodni lekovi mogu ubrzati zarastanje sinusitisa u kombinaciji sa medicinskom terapijom. Eterična ulja su efikasna protiv sinusitisa, a možete ih koristiti putem inhalacije, vlaženja vazduha ili masaže. Stručnjaci za aromaterapiju preporučuju ulja eukaliptusa, mirte, tamjana i kleke, a dovoljne su dve do tri kapi u ovlaživaču vazduha ili inhalatoru.

Pored obične vruće vode, eterična ulja možete nakapati u čaj od kamilice, žalfije, nane ili kantariona. Možete dodati i kašičicu sode bikarbone, koja olakšava oslobađanje lekovitih isparenja. Para koja izlazi iz takve smeše deluje antiseptički na sluzokožu, otvara nozdrve i vrlo brzo daje osećaj slobodnog disanja.