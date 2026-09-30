Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Pravila priprema uzorka je veoma bitna, jer samo u ovom slučaju rezultat pruža precizan uvid u zdravstveno stanje

Slušaj vest

Noćno mokrenje (nokturija) određuje se kao buđenje tokom noći radi pražnjenja bešike. U većini slučajeva posledica je povećanog unosa tečnosti pred spavanje, ali i određenih zdravstvenih stanja, kao što su preaktivna bešika, dijabetes, benigno uvećanje prostate, infekcije urinarnog trakta.

Opšti pregled urina jedan je od najčešćih laboratorijskih testova. Pravila priprema uzorka je veoma bitna, jer samo u ovom slučaju rezultat pruža precizan uvid u zdravstveno stanje.

Kako da se pravilno pripremite?

Važno je obezbediti sterilnu, jednokratnu posudu za urin. Preporučuje se i da nekoliko dana pre pregleda ishrana bude umerena, uz normalan unos tečnosti, u skladu sa osećajem žeđi.

Potrebno je izbegavati prekomeran fizički napor i duže stajanje nego što je uobičajeno.

Takođe se savetuje uzdržavanje od seksualnih odnosa 24 sata pre uzimanja uzorka.

Uzimanje uzorka urina tokom menstrualnog krvarenja trebalo bi izbegavati, kao i dva dana pre i dva dana nakon menstruacije, ukoliko to nije neophodno.

Potrebno je izbegavati prekomeran fizički napor i duže stajanje nego što je uobičajeno. Foto: Shutterstock

Prvi jutarnji urin

Za pravilan uzorak važno je uzeti prvi jutarnji urin. Potrebno je održavati odgovarajuću higijenu genitalne regije, uzeti uzorak srednjeg mlaza urina, pravilno obeležiti posudu i uzorak što pre dostaviti u laboratoriju.

Neodgovarajuća priprema, nepravilno uzimanje uzorka ili neadekvatno čuvanje mogu dovesti do netačnih rezultata. Zato je pre opšteg pregleda urina važno pridržavati se nekoliko osnovnih pravila.

Obezbedite jednokratnu posudu za urin

Urin se prikuplja u posebnu, jednokratnu posudu koja može da se kupi u apoteci. Posuda mora da bude sterilna.

Nije dozvoljeno dostavljanje urina u flašama, teglama ili drugim posudama koje nisu namenjene za tu svrhu. Ostaci različitih supstanci, poput šećera, ili prisustvo bakterija u neodgovarajućoj posudi mogu značajno da utiču na rezultate analize.

Urin se prikuplja u posebnu, jednokratnu posudu koja može da se kupi u apoteci. Posuda mora da bude sterilna. Foto: Shutterstock

Umerena ishrana i normalan unos tečnosti

Nekoliko dana pre planiranog pregleda važno je imati umerenu, uobičajenu ishranu i unositi normalnu količinu tečnosti, u skladu sa osećajem žeđi.

Ishrana može značajno uticati na sastav i izgled urina. Dobar primer je cvekla, koja može obojiti urin u crvenkastu boju. Ishrana bogata mesom može sniziti pH urina, dok mlečna ili vegetarijanska ishrana može dovesti do povećanja pH vrednosti.

Ketonska tela, koja se u normalnim okolnostima ne očekuju u urinu, mogu se pojaviti usled prekomerne konzumacije alkohola ili ishrane bogate mastima.

Važno je unositi odgovarajuću količinu tečnosti. Premali unos može dovesti do stvaranja manje količine i veće koncentracije urina, dok veći unos tečnosti može dovesti do njegovog razblaživanja.

Premali unos može dovesti do stvaranja manje količine i veće koncentracije urina Foto: Shutterstock

Izbegavajte prekomeran fizički napor i dugo stajanje

Intenzivna fizička aktivnost može dovesti do pojave ili povećanja koncentracije proteina i ketonskih tela u urinu.

Dugotrajno stajanje takođe može dovesti do ortostatske proteinurije, odnosno prisustva proteina u urinu koje je povezano sa uspravnim položajem tela.

Izbegavajte seksualne odnose 24 sata pre uzimanja uzorka

Pregled urina nakon seksualnog odnosa može biti otežan zbog prisustva spermatozoida u uzorku. Njihov veći broj može otežati pravilnu mikroskopsku analizu urinarnog sedimenta.

Tokom seksualnog odnosa mogu nastati i sitne povrede mokraćne cevi, što može dovesti do povećanog broja epitelnih ćelija i eritrocita ili do prisustva bakterija u urinu.

Izbegavajte uzimanje uzorka tokom menstruacije

Uzorak urina ne bi trebalo uzimati tokom menstrualnog krvarenja, kao ni dva dana pre i dva dana nakon menstruacije, ukoliko to nije neophodno.

Tokom menstruacije urin se može kontaminirati većom količinom krvi i epitelnih ćelija, zbog čega rezultat možda neće biti pouzdan. Lekar bi takav nalaz mogao pogrešno protumačiti kao hematuriju, odnosno prisustvo krvi u urinu, i posumnjati na određena oboljenja, poput kamena u bubregu ili nefritičnog sindroma.

Bol od kamena u bubregu obično počinje u donjem delu leđa, širi se ka stomaku i preponama i može biti praćen peckanjem, mučninom ili krvlju u urinu Foto: Shutterstock

Kako pravilno pripremiti uzorak urina?

Preporučuje se da se uzorak urina uzme odmah nakon buđenja, odnosno nakon noćnog odmora od približno osam sati. Ako to nije moguće, trebalo bi da prođu najmanje četiri sata od poslednjeg mokrenja.

To je važno kako bi se smanjila mogućnost pojave funkcionalne proteinurije, odnosno privremenog prisustva proteina u urinu, koje može biti povezano sa dugotrajnim stajanjem, fizičkim naporom ili stresom.

Higijena genitalne regije

Pre uzimanja uzorka operite ruke toplom vodom i sapunom, a zatim pažljivo operite područje oko izlaza mokraćne cevi toplom vodom i sapunom ili sredstvom za intimnu higijenu.

Kod žena je naročito važno dobro oprati područje spoljašnjih genitalija. Pranje treba obavljati od napred ka nazad, a nikada u suprotnom smeru.

Muškarci treba temeljno da operu penis, posebno područje oko otvora mokraćne cevi.

Za brisanje je najbolje koristiti čist, jednokratni peškir. Dobra higijena smanjuje mogućnost da bakterije sa kože dospeju u uzorak i utiču na rezultat analize.

Za opšti pregled urina obično je dovoljno sakupiti oko 20 do 100 mililitara, u zavisnosti od veličine posude Foto: Shutterstock

Uzmite uzorak srednjeg mlaza

Kada počnete da mokrite, prvi deo urina nemojte sakupljati. Nakon nekoliko sekundi postavite posudu i sakupite srednji mlaz urina, a završni deo ponovo ispustite u toalet.

Za opšti pregled urina obično je dovoljno sakupiti oko 20 do 100 mililitara, u zavisnosti od veličine posude. Za urinokulturu je često dovoljna i manja količina, u skladu sa zahtevima laboratorije.

Urin se ne sme prebacivati iz toaleta, noše, bazena ili drugih posuda u kontejner zbog mogućnosti kontaminacije bakterijama.

Pravilno obeležite uzorak

Posudu sa uzorkom treba čitko obeležiti imenom i prezimenom, datumom rođenja, datumom i vremenom uzimanja uzorka.

Pojedine laboratorije mogu zahtevati i dodatne podatke, poput identifikacionog broja pacijenta.

Uzorak što pre dostavite u laboratoriju

Posudu sa uzorkom treba dobro zatvoriti i što pre dostaviti u laboratoriju ili na mesto za prijem uzoraka. Posuda se može dodatno zaštititi tako što će se staviti u plastičnu kesu koja može da se zatvori.

Ako uzorak nije moguće odmah dostaviti, treba ga staviti u frižider. Kod uzorka namenjenog za urinokulturu, vreme čuvanja u frižideru ne bi trebalo da bude duže od dva sata, osim ako laboratorija nije dala drugačija uputstva.