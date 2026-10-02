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Kada biramo proizvod sa police, retko razmišljamo o tome da li jedan svakodnevni izbor može nešto da promeni. Tokom 2026. godine, od svake prodate Rosa boce od 1,5 litar izdvajao se po jedan dinar za podršku Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj.

Na taj način, ljudi širom Srbije postali su deo Rosa inicijative „5 godina za 5 dečjih klinika“, kroz kampanju „Deca menjaju svet“, koja se sprovodi uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Foto: Saša Knežević

Rezultat te priče već je stigao u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj ulici. Rosa je Univerzitetskoj dečjoj klinici donirala dva nova aparata za anesteziju, i renovirala je jedan deo klinike. U bolnici u kojoj svaki novi dan donosi nove izazove, savremena oprema koja se koristi tokom hirurških zahvata i dijagnostičkih procedura, postaje važan deo rada medicinskih timova i brige o deci koja se ovde leče.

Koliko ovakva oprema znači u praksi najbolje znaju upravo oni koji je svakodnevno koriste. Kako ističe dr Ivana Petrov, načelnica anestezije Univerzitetske dečje klinike - novi aparati omogućavaju bezbednije i preciznije obavljanje anestezioloških procedura tokom hirurških zahvata i dijagnostike, čime se unapređuje kvalitet lečenja najmlađih pacijenata. „Dva nova aparata za anesteziju u Univerzitetskoj dečjoj klinici veoma su važna za naš svakodnevni rad. Ovo je veliki korak ka još kvalitetnijoj brizi o zdravlju naše dece“, istakla je dr Petrov.

Načelnica anestezije Univerzitetske dečje klinike dr Ivana Petrov Foto: Saša Knežević

Iza novih aparata nisu samo njihove tehničke mogućnosti, već i podrška timovima koji svakodnevno brinu o najmlađim pacijentima. I upravo tada ova inicijativa dobija svoj puni smisao. Ono što je počelo jednostavnim izdvajanjem danas je deo svakodnevice jedne dečje klinike - kroz opremu, rad medicinskih timova i brigu o najmlađim pacijentima. A iza zajedničkog cilja stoji veliki broj ljudi koji su svojim izborom postali deo promene. Univerzitetska dečja klinika je mesto na kojem ova priča počinje, ali ne i mesto na kojem se završava. Kao prva klinika u okviru inicijative „5 godina za 5 dečjih klinika“, otvorila je petogodišnji ciklus podrške dečjim klinikama širom zemlje.

Već 2027. godine priča dobija novo poglavlje na jugu Srbije. Podrška se nastavlja u Klinici za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Niš, koja postaje sledeća klinika obuhvaćena inicijativom.

Foto: Saša Knežević