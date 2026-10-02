Kompletna lista simptoma prehlade prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi: Ovo su znaci koji zahtevaju da se hitno javite lekaru
Iako većina prehlada prođe sama od sebe, postoji lista okolnosti u kojima treba da posetite lekara opšte prakse. Kako stiže oktobar, mnogi od vas su već postali "žrtve zimskih“ virusa kao što je obična prehlada. Iako je prehlada izuzetno neprijatna, bolest uglavnom prolazi u roku od nedelju dana i najčešće se može lečiti u udobnosti sopstvenog doma.
Od prvih simptoma do potpunog oporavka
Tipični simptomi prehlade su curenje ili zapušenost nosa, kašalj, bol u grlu, kijanje, umor, promuklost i opšta malaksalost, a tegobe se najčešće razvijaju postepeno tokom dva do tri dana.
Neki oboleli mogu takođe iskusiti visoku temperaturu, gubitak ukusa ili mirisa, bolove u mišićima i osećaj pritiska u licu ili ušima. Simptomi mogu duže trajati kod male dece, koja takođe mogu postati razdražljiva, imati poteškoća sa hranjenjem i spavanjem, disati na usta i povraćati nakon kašljanja.
Po pravilu, simptomi su najgori na sredini prehlade, oko trećeg do petog dana. Pred poslednje dane, većina simptoma će se ublažiti, a nivo energije će se vratiti u normalu.
Međutim, NHS savetuje da posetite lekara ako:
- brinete se zbog simptoma prehlade kod vašeg deteta
- simptomi prehlade se pogoršavaju
- osećate nedostatak daha ili bol u grudima
- simptomi prehlade se ne poboljšavaju nakon 10 dana
- vaša temperatura je veoma visoka ili vam je vruće, hladno ili drhtavo
- imate kašalj duže od tri nedelje
- imate visoku temperaturu duže od tri dana
- imate simptome prehlade i oslabljen imuni sistem (na primer, zato što primate hemoterapiju)
- imate simptome prehlade i dugotrajno zdravstveno stanje (na primer, dijabetes ili srčano, plućno ili bubrežno oboljenje)
Lekari ne prepisuju antibiotike za prehladu jer je to virusna bolest, što znači da antibiotici neće imati efekta.
Izvor: mirror.co.uk/Zdravlje.Kurir.rs