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„Prava vrednost kompanije ne meri se samo rezultatima koje ona postiže, već i njenom sposobnošću da opstane, da ostane snažna i održiva u neizvesnim vremenima, da se razvija i stvara vrednost za generacije koje dolaze. Iza svakog uspeha kompanije „Alkaloid” stoje njeni ljudi. Oni koji su postavili temelje. Oni koji su nastavili gradnju. Oni koji danas vode „Alkaloid” napred. I oni koji tek treba da ostave svoj trag. Priča o „Alkaloidu” je priča o istrajnosti, poverenju, kvalitetu, brizi i posvećenosti. Priča koju su oblikovale generacije vizionara, posvećenih profesionalaca i partnera, ujedinjenih zajedničkom misijom“, istakao je povodom 90 godina Alkaloida, Živko Mukaetov, generalni direktor i predsednik Upravnog odbora.

Devet decenija rasta i razvoja – od proizvodnih početaka do savremene farmaceutske industrije Bogata istorija ovog makedonskog, ali i regionalnog farmaceutskog giganta, počinje pre skoro punog veka, davne 1936. godine i sa samo 15 zaposlenih koji su proizvodili oko 350 kg farmaceutskih sirovina. Tada je istovremeno postavljen temelj novoj, modernoj, farmaceutskoj industriji u regionu. Prva prekretnica u razvoju „Alkaloida“ dolazi 1957. godine, kada je pušten u rad novi pogon za proizvodnju lekova tzv. Pogon za galensku proizvodnju, kao i početak proizvodnje čuvenog Caffetin-a. Par godina kasnije započinje i ključno poglavlje u razvoju kompanije, uspostavljanjem poslovno-tehničke saradnje sa renomiranim svetskim farmaceutskim i hemijskim korporacijama.

Ovo je bio i početak perioda koji je trajao pune tri decenije, kada je kompanija gradila svoju savremenu farmaceutsku infrastrukturu. Naime, Institut za istraživanje i razvoj pušten je u rad 1966. godine kao poseban segment, sa ciljem da pruži podršku sveukupnom razvoju i tehnološkom programu kompanije. Vizija savremene farmaceutske kompanije počela je da se oblikuje 1972. godine otvaranjem nove fabrike gotovih lekova, a fabrika za preradu lekovitog bilja puštena je u rad 1979. godine.

Foto: Filip Viranovski

Investicije kao pokretač strateškog razvoja

Značajan strateški razvoj i međunarodno priznanje dolaze u periodu od sredine ’90-ih godina prošlog veka i tokom prve dekade 2000-ih. U razmaku od nekoliko godina došlo je do potpisivanja Ugovora o konvertibilnom zajmu sa EBRD i IFC, otvoren je novi pogon za proizvodnju čvrstih farmaceutskih doza, izgrađen u skladu sa strogim standardima Dobre proizvođačke prakse (GMP), i koji je pušten u rad 2000. godine. U novembru 2002. godine, „Alkaloid“ je uvrštena na zvanično tržište Makedonske berze.

Poslednjih dvadeset godina „Alkaloida“ obeležavaju investicije koje su definisale rast koji ovu kompaniju bez sumnje stavljaju u rang najsavremenijih farmaceutskih kompanija u regionu, ali i šire. 2024. godine, kompanija je realizovala najveći investicioni poduhvat u poslednje dve decenije – novi pogon za proizvodnju čvrstih farmaceutski formulacija Tabletno 2.0. Znanje i inovacije za generacije koje dolaze Danas je „Alkaloid“, sa 27 podružnica i izvozom na više od 50 tržišta širom sveta, kompanija koja svoje poslovanje temelji na kontinuiranim ulaganjima, razvoju i inovacijama. Savremeni istraživačko-razvojni pogon, opremljen najnovijim tehnološkim rešenjima, usmeren je na stvaranje lekova sa dodatnom vrednošću (Value Added Medicine). Među značajnim dostignućima izdvaja se razvoj tečnog oblika leka omeprazol, kao i dobijanje prvog međunarodnog patenta za lek sa dodatnom vrednošću, čime je „Alkaloid“ potvrdio svoje istraživačke i razvojne kapacitete.