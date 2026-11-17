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Otečeno lice samo po sebi ne znači povišen kortizol, ali uz druge simptome zahteva lekarsku procenu

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Sigurno ste već čuli izraz "kortizolsko lice", koji je poslednjih godina postao veoma popularan na društvenim mrežama.

Njime se opisuje lice koje deluje zaobljenije, podbulije i otečenije, a promene se često povezuju sa stresom i povišenim nivoom kortizola.

Ali da li stres zaista može da promeni izgled lica i da li svaka otečenost znači da imate povišen kortizol?

Na ova pitanja za portal Onlymyhelt odgovara dr Ruben Bhasin Pasi, viši konsultant za dermatologiju u bolnici CK Birla u Gurgaonu.

Šta je lice sa kortizolom?

Pre nego što objasni šta je lice sa kortizolom, dr Pasi na samom početku razjašnjava važnu stvar:

- Kortizolsko lice nije formalna dermatološka dijagnoza, a sama otečenost lica ne može utvrditi da osoba ima visok kortizol.

Kortizol je hormon koji proizvode nadbubrežne žlezde. On igra važnu ulogu u reakciji tela na stres i pomaže u regulisanju metabolizma, krvnog pritiska, upale i ciklusa spavanja i buđenja. Kortizol prirodno raste i opada tokom dana i može se privremeno povećati tokom fizičkog ili emocionalnog stresa.

Kortizol je hormon koji proizvode nadbubrežne žlezde Foto: staras/Shutterstock

- Zabuna počinje kada se normalne reakcije na stres izjednače sa hormonskim poremećajem. Osoba koja se budi sa blago otečenim očima nakon lošeg sna, slanog obroka ili plača nema automatski abnormalne nivoe kortizola.

Šta uzrokuje oticanje lica?

Dr Pasi kaže da punoća lica ima mnogo mogućih objašnjenja i da sam izgled nije dijagnostički.

- Privremena otečenost može biti povezana sa zadržavanjem tečnosti, alergijama, simptomima sinusa, poremećajem sna ili dijetetskim faktorima. Promene u ukupnoj telesnoj težini takođe mogu promeniti izgled lica - dodaje ona.

Međutim, postoji prepoznatljiv medicinski izgled koji se naziva "mesečasto lice".

- Zaobljeno, punije lice može se javiti kod produženog izlaganja kortikosteroidima ili stanja povezanih sa viškom kortizola, kao što je Kušingov sindrom. Ovo se veoma razlikuje od dijagnostikovanja hormonskog problema na osnovu fotografije na društvenim mrežama - objašnjava dr Pasi.

Kako stres utiče na kožu

On kaže da hronični stres može uticati na zdravlje kože, ali je veza komplikovanija nego što fraza „kortizolsko lice“ sugeriše.

- Stres može pogoršati neka upalna stanja kože kod osetljivih osoba i može poremetiti san, obrasce ishrane i navike nege kože. Stoga može indirektno uticati na izgled kože - dodaje ona.

Stres može pogoršati neka upalna stanja kože kod osetljivih osoba i može poremetiti san, obrasce ishrane i navike nege kože. Foto: Shutterstock

Stručnjak dalje objašnjava:

- Ono što ne može da uradi jeste da svako nateklo lice učini dokazom viška kortizola. Masaža lica, detoks napitak, suplement ili gua ša alat ne mogu da dijagnostikuju ili leče endokrini poremećaj. Masaža može privremeno smanjiti površinsku tečnost i doneti opuštajući osećaj, ali ne ispravlja abnormalnu proizvodnju kortizola.

Saveti za rešavanje otoklina na licu

Dr Pasi kaže da bi dermatolog trebalo da prvo ohrabri ljude da traže obrasce i da primete da li je otok privremen, uporan, simetričan ili povezan sa drugim simptomima.

- Ako je otok uglavnom prisutan nakon buđenja i smiruje se tokom dana, može imati drugačije objašnjenje od upornog zaobljenja lica - dodaje ona i deli nekoliko saveta za rešavanje problema oteklina lica:

Redovan san može pomoći da lice izgleda manje umorno i otečeno.

Uravnotežena ishrana i razuman unos soli takođe mogu biti korisni za ljude koji primećuju jasnu vezu između slanih obroka i zadržavanja tečnosti.

Adekvatna hidratacija je poželjnija od ekstremnih „detoks“ rutina.

Osobe koje pate od alergija trebalo bi da se pozabave osnovnim problemom, umesto da više puta tretiraju otok lica kozmetičkim proizvodima.

Hladni oblog može pružiti privremenu udobnost oko otečenih očiju, mada led ne treba direktno nanositi duže vreme.

Foto: Shutterstock

Kada treba da potražite medicinsku pomoć?

Dr Pasi kaže da uporno zaobljenje lica zaslužuje procenu kada se javlja uz druge simptome kao što su:

lako stvaranje modrica

široke ljubičaste strije

slabost mišića

značajne promene težine

teško kontrolisani ili šećer u krvi, ili druge hormonske promene

Dugotrajnu upotrebu kortikosteroida takođe treba razgovarati sa lekarom koji ih je propisao. Takvi lekovi nikada ne treba naglo prekidati bez lekarskog saveta.