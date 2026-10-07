Štipaljka za kosu sa širokim „kandžama“ stavlja se na obrvu i pomaže nekim osobama

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Glavobolja nije samo „bol u glavi“. To je simptom koji može imati mnogo različitih uzroka i oblika. Bol može da bude tup, stežući, pulsirajući ili oštar, nekada se javlja na jednom mestu ili zahvata veći deo glave. Najčešća je tenziona glavobolja, koja se često opisuje kao pritisak ili stezanje oko glave, i migrena, koja može biti praćena jakim pulsirajućim bolom, mučninom i povećanom osetljivošću na svetlost i zvuk. Glavobolja se uglavnom leči lekovima koji se mogu kupiti u slobodnoj prodaji, ali i mnoštvom „kućnih lekova“, od kojih je najnoviji štipaljka za kosu.

Ovaj neobičan trik postao je odnedavno veoma popularan na društvenim mrežama. Štipaljka za kosu sa širokim „kandžama“ stavlja se na obrvu i pomaže nekim osobama. Iako, na prvi pogled zvuči prilično neverovatno, neurolozi kažu da ova ideja nije potpuno bez osnova.

Zašto bi štipaljka na obrvi uopšte mogla da pomogne?

Neurolog dr Favad Mijan objašnjava da štipaljka pritiska područje kroz koje prolaze ogranci trigeminalnog nerva koji ima važnu ulogu u prenošenju bola povezanog sa migrenom. Kod migrene se u nervnom sistemu dešavaju složene promene koje uključuju trigeminalni nerv - jedan od glavnih nerava koji prenose senzacije i bol iz područja lica i glave.

- Kada stavite štipaljku na obrvu, nervnom sistemu dajete nešto na šta može da se usredsredi, čime se pažnja odvlači od bola - objašnjava dr Mijan.

Drugim rečima, mozak dobija dodatni senzorni signal. Taj novi signal može privremeno da promeni način na koji doživljavate bol, a ovaj princip povezuje se sa fenomenom poznatim kao „kapija bola“.

Migrena može biti praćena jakim pulsirajućim bolom, mučninom i povećanom osetljivošću na svetlost i zvuk. Foto: Shutterstock

Šta znači „kapija bola“?

„Kapija bola“ je pojednostavljen način da se objasni kako nervni sistem može da reguliše količinu bolnih informacija koje stižu do mozga. Zamislite da se u nervnom sistemu nalazi svojevrsna kapija koja može da utiče na to koliko će signal bola biti „propušten“ do mozga.

Kada kožu dodirnemo, pritisnemo ili izložimo vibraciji, nervni sistem istovremeno dobija različite senzorne informacije. Ti signali mogu da utiču na prenos signala bola i da ga, barem privremeno, „potisnu“ u drugi plan.

Upravo zbog toga, kada udarimo lakat, instinktivno ga trljamo. Samo trljanje ne uklanja uzrok povrede, ali dodir i pritisak mogu promeniti način na koji mozak u tom trenutku doživljava bol.

Sličan princip mogao bi da stoji iza trika sa štipaljkom.

Neurolog dr Džon Stjuart Hao Di objašnjava da pritisak na kožu može aktivirati druge senzorne signale, što može privremeno smanjiti osećaj bola. Signali koji prenose dodir, pritisak i vibracije mogu uticati na način na koji nervni sistem obrađuje signale bola.

- Važno je, međutim, naglasiti: to ne znači da štipaljka „gasi“ migrenu. Ona eventualno može da umanji pritisak - kaže Hao Di.

Ti signali mogu da utiču na prenos signala bola i da ga, barem privremeno, „potisnu“ u drugi plan Foto: Shutterstock

Da li je ovaj trik naučno dokazan?

Ne. Stručnjaci naglašavaju da ne postoje kvalitetne kliničke studije koje su pokazale da štipaljka za kosu na obrvi pouzdano leči glavobolju ili migrenu. Postoje, međutim, istraživanja koja koriste kontrolisanu stimulaciju trigeminalnog nerva.

Dr Linet Gogol, neurolog, objašnjava da su kliničke studije pokazale da kontrolisana električna stimulacija trigeminalnog nerva može da smanji bol. Međutim, obična štipaljka nije medicinski uređaj za takvu vrstu neuromodulacije.

Zato je važno napraviti razliku između medicinski istraženih metoda stimulacije nerava i internet trika sa štipaljkom, jer iskustvo pojedinca nije isto što i naučni dokaz.

Ako pomaže - koliko dugo traje efekat?

Na ovo pitanje trenutno nema pouzdanog odgovora.

- Ne postoje studije koje pokazuju koliko brzo bi štipaljka trebalo da počne da deluje niti u kojoj meri ublažava bol - kaže Gogol.

Neurolog Mijan smatra da bi trik mogao imati više smisla kod tenzionih glavobolja i migrene u ranoj fazi, dok je manja verovatnoća da će biti od pomoći kada je migrena već dostigla pun intenzitet.

Stručnjaci kažu da je moguće da se po skidanju štipaljke bol vrati, jer štipaljka ne deluje na uzrok bola, već samo pruža dodatni senzorni podražaj koji je možda privremeno promenio doživljaj bola.

Taj fenomen naziva se alodinija - stanje u kojem čak i normalan, blag dodir može biti neprijatan ili bolan Foto: Shutterstock

Može li štipaljka da pogorša glavobolju?

Može. Kod nekih osoba, naročito tokom migrene, koža i lice mogu postati veoma osetljivi na dodir. Taj fenomen naziva se alodinija - stanje u kojem čak i normalan, blag dodir može biti neprijatan ili bolan. Zbog toga pritisak štipaljke nekome može pomoći, dok kod druge osobe može da ima potpuno suprotan efekat.

Ako ipak želite da probate ovaj trik, stručnjaci savetuju:

- Nemojte previše stezati štipaljku.

- Trebalo bi da osećate pritisak, ali ne i bol.

- Ako se glavobolja pogorša, odmah je skinite.

- Nemojte koristiti štipaljku kao zamenu za terapiju koju vam je preporučio lekar.

- Ne držite je na obrvi duže od oko 30 minuta.

Prema Diju, korišćenje štipaljke je mali rizik ako se ne primenjuje prevelik pritisak. Međutim, jak ili dugotrajan pritisak može da iritira površinske nerve, pojača lokalni bol ili čak izazove tenzionu glavobolju.

Redovan san i obroci, dovoljno tečnosti i kontrola stresa mogu da smanje rizik Foto: Shutterstock

Šta još može da pomogne kod glavobolje i migrene?

Štipaljka za kosu definitivno nije jedini trik koji ljudi koriste za ublažavanje glavobolje. Lekari podsećaju da jednostavne navike često mogu biti korisne, posebno kada je reč o prevenciji migrene.

Redovan san i obroci, dovoljno tečnosti i kontrola stresa mogu da smanje rizik od pojave migrene kod nekih ljudi.

Kada migrena već počne, nekim pacijentima odgovara boravak u mračnoj i tihoj prostoriji, dok drugima pomaže hladna obloga. Kofein nekome može pomoći, ali kod dela pacijenata može biti okidač za glavobolju. Isto važi i za određene namirnice i pića. Čokolada, sir, alkohol i, kod pojedinih osoba, kafa mogu biti povezani sa javljanjem simptoma.

Trik sa interneta nije zamena za lečenje

Lekari ne odbacuju nužno svaki „trik“ koji se pojavi na društvenim mrežama. Ako neka jednostavna metoda nekome pruža blago i kratkotrajno olakšanje, a pritom ne izaziva štetu, može se posmatrati kao dopuna drugim načinima kontrole simptoma.

Problem nastaje kada se takvi saveti predstave kao lek ili brzo rešenje za migrenu.