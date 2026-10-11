Hodanje, kako su pokazala istraživanja, pokreće rad creva, dovoljno je da prođe samo jedan minut

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Zatvor (konstipacija) je u bitnoj meri posledica loših životnih navika - ishrane sa malo vlakana, nedovoljnog unosa vode, nikakve fizičke aktivnosti. Lekari napominju da neprijatan zatvor može da bude posledica sporijeg kretanja sadržaja kroz creva, slabijih mišića, određenih lekova.

Zatvor i konstipacija su stanja koje prate otežano, retko (manje od tri puta nedeljno) ili nepotpuno pražnjenje creva. Stolica je tvrda i suva. Dobra vest jeste da zatvor može da se kontroliše i terapijama koje su u potpunosti besplatne. Za početak pripremite udobne patike i izađite u šetnju.

Šta je „šetnja za probavu“?

Kratka šetnja posle obroka dovodi se u vezu sa boljom probavom i uspešnijom kontrolom nivoa šećera u krvi. Hodanje, kako su pokazala istraživanja, pokreće rad creva. Dovoljno je da prođe samo jedan minut.

Jedna od uloga debelog creva jeste da apsorbuje vodu iz crevnog sadržaja, a ako je stolica, kao kod zatvora, duže u debelom crevu, postaje suvlja. Smatra se da hodanje podstiče pražnjenje creva jer povećava pokretljivost creva, odnosno pojačava kontrakcije crevnih mišića, čime se skraćuje vreme potrebno da sadržaj prođe kroz creva.

Zagovornici ove terapije navode da redovno hodanje može da poboljša raznovrsnost crevnih mikroorganizama i tako poboljša rad debelog creva, ali i opšte zdravlje.

Zagovornici ove terapije navode da redovno hodanje može da poboljša raznovrsnost crevnih mikroorganizama Foto: Shutterstock

Kako da praktikujem „šetnju za probavu“?

Ipak, nije lako precizno utvrditi koliko dugo treba hodati kako bi se, slikovito rečeno, „pokrenula creva“. Stručnjaci navode da istraživanja koriste veoma različite oblike fizičke aktivnosti, zato je teško dati preciznu zajedničku preporuku.

Ipak, veruje se da čak i malo kretanja može mnogo da znači. Studija iz 2025. godine, koja je obuhvatila 21 zdravu odraslu osobu, pokazala je dobre rezultate nakon 20-minutnog hodanja na traci. Aktivnost creva povećala se gotovo čim su učesnici počeli da hodaju.

Drugo istraživanje iz ove godine, koje se bavilo starijim osobama sa Parkinsonovom bolešću, pokazalo je da je povećanje broja koraka za 3.000 dnevno u odnosu na uobičajeni broj koraka „značajno poboljšalo zatvor“ nakon tri meseca.

Osim koristi za rad creva, šetnja može da poboljša zdravlje srca i krvnih sudova i ojača srce Foto: Shutterstock

Najbolja opcija jeste aktivnost svakog dana, od najmanje 150 minuta fizičke aktivnosti nedeljno. U slučaju da neko može da hoda, ali nije dugo bio fizički aktivan, savet je da se počne postepeno. Stručnjaci navode da samo hodanje omogućava bolji rad creva i redovnu stolicu.

Profesor Yohei Otaka, autor studije koja je pokazala da je 20-minutna šetnja poboljšala pokretljivost creva kod zdravih odraslih osoba, rekao je: „Hodanje može biti efikasan i neposredan način za podsticanje rada creva.

- Rezultati ukazuju i na moguće mehanizme koji su u osnovi ovog efekta, kao što su promene u aktivnosti autonomnog nervnog sistema ili refleksi izazvani prirodnim oscilacijama tela tokom kretanja - kaže profesor.