Noćno mokrenje može biti povezano sa večernjim navikama, lekovima ili zdravstvenim problemima, pa promene u načinu života i pravovremena provera uzroka mogu pomoći da se san poboljša

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San je važan, a njegov kvalitet utiče na brojne procese u organizmu. Međutim, ponekad ga poremete stvari koje se ne očekuju, poput potrebe da se usred noći ode u toalet.

Česta buđenja tokom noći zbog mokrenja, stanje poznato i kao nokturija, mogu ukazivati na zdravstveni problem, ali ne moraju uvek biti razlog za zabrinutost. Ponekad su uzrok svakodnevne navike koje je moguće promeniti. Urolog dr Lori Lerner izdvojila je nekoliko njih.

Kafa, alkohol i gazirana pića nisu najbolji izbor uveče

Kasna kafa, kofeinski napici, čaša vina ili gazirano piće mogu biti neki od razloga zbog kojih se budite tokom noći.

Kofein deluje kao diuretik, što znači da podstiče stvaranje urina. Alkohol takođe može povećati potrebu za mokrenjem, dok gazirana pića, kisela hrana i napici, poput citrusa i paradajza, kod nekih ljudi mogu iritirati bešiku. Sličan problem mogu izazvati i veštački zaslađivači.

Ako se često budite zbog odlaska u toalet, obratite pažnju na vreme kada konzumirate ove napitke. Dr Lerner savetuje da poslednji kofeinski napitak popijete najmanje šest sati pre spavanja. Kada je reč o alkoholu, preporuka je da poslednje piće bude tri do četiri sata pre odlaska u krevet.

Kafa i druga pića sa kofeinom u večernjim satima mogu pojačati potrebu za mokrenjem i dodatno remetiti san Foto: Shutterstock

Smanjite unos tečnosti pred spavanje

Važno je da tokom dana unosite dovoljno tečnosti, ali količinu bi trebalo postepeno smanjivati kako se približava vreme za spavanje.

Isto važi i ako se probudite tokom noći. Ako ste žedni, nemojte automatski popiti veliku količinu vode, već samo onoliko koliko vam je potrebno da utolite žeđ.

Vreme uzimanja nekih lekova može biti važno

Vreme u koje se uzimaju pojedini lekovi, posebno diuretici koji pomažu organizmu da se oslobodi viška tečnosti, može uticati na to koliko ćete puta tokom noći ustajati.

Diuretici se često koriste za lečenje visokog krvnog pritiska i zadržavanja tečnosti. Ako njihovo dejstvo traje do večeri, potreba za mokrenjem može se javiti upravo kada bi trebalo da spavate.

Kod nekih diuretika koji se uzimaju dva puta dnevno, lekar može preporučiti da se druga doza uzme šest do osam sati pre odlaska u krevet.

Ipak, nikada nemojte sami menjati vreme uzimanja lekova. Ako sumnjate da vam terapija remeti san, razgovarajte sa lekarom o mogućim promenama.

Proverite i šećer u krvi

Noćno mokrenje ponekad može biti povezano sa povišenim nivoom šećera u krvi.

Kada u krvi ima previše glukoze, organizam pokušava da se oslobodi viška putem urina. Zbog toga se javlja potreba za češćim mokrenjem, kako tokom dana, tako i noću.

Pet svakodnevnih navika može izazvati nagle skokove šećera u krvi i povećati rizik od dijabetesa tipa 2 Foto: Shutterstock

Nokturija je češća kod osoba sa dijabetesom, a i pojedini lekovi za dijabetes mogu uticati na učestalost mokrenja.

Primer su SGLT-2 inhibitori, koji podstiču izlučivanje glukoze putem urina, a samim tim i veće količine tečnosti.

Ako imate dijabetes ili predijabetes i primetili ste da se sve češće budite tokom noći, razgovarajte sa lekarom o tome da li su nivo šećera u krvi ili terapija povezani sa tim problemom.

Ne zaboravite na mišiće karličnog dna

Oslabljeni mišići karličnog dna mogu otežati kontrolu mokrenja. Jedan od načina da ih ojačate jesu Kegelove vežbe, koje su jednostavne i mogu se raditi gotovo bilo gde, sedeći ili ležeći.

Preporučuju se tri serije od osam do 12 kontrakcija, pri čemu svaka kontrakcija traje šest do osam sekundi.

I slana hrana može da ima ulogu

Ako tokom dana jedete mnogo slane hrane, organizam zadržava više tečnosti.

Problem može nastati kasnije, kada legnete i telo počne da preraspodeljuje tu tečnost. Ona tada prelazi u cirkulaciju, a bubrezi imaju više tečnosti koju treba da izbace, što može dovesti do još jednog ili nekoliko odlazaka u toalet tokom noći.

Zato nije loša ideja da smanjite unos soli, posebno kasnije tokom dana. To je korisna navika i zbog zdravlja srca i krvnih sudova, kao i kontrole krvnog pritiska.

Previše soli zadržava tečnost u organizmu, pa se nakon odlaska u krevet ona izlučuje preko bubrega i može pojačati noćno mokrenje Foto: Shutterstock

Podignite noge pre spavanja

Kada tokom dana dugo sedite ili stojite, određena količina tečnosti može da se nakuplja u nogama.

Kada legnete, ta tečnost se vraća u cirkulaciju, a zatim je organizam izbacuje preko bubrega. Podizanje nogu pre spavanja zato može pomoći da se višak tečnosti izbaci pre odlaska u krevet.

Dr Lerner preporučuje da noge podignete 30 do 60 minuta između večere i odlaska na spavanje. Na taj način organizmu dajete priliku da izbaci višak tečnosti pre nego što zaspite.

Možda vas ne budi puna bešika

Ponekad uzrok problema sa snom nije bešika.

Nesanica, apneja u snu i drugi poremećaji spavanja mogu biti razlog zbog kojeg se budite tokom noći. Nakon buđenja možete osetiti i potrebu za mokrenjem, pa lako možete zaključiti da vas je probudila puna bešika.

Međutim, moguće je da je redosled bio obrnut.

Zato je važno obratiti pažnju i na navike povezane sa spavanjem. Pomaže ako svakog dana odlazite u krevet i budite se približno u isto vreme, a spavaća soba treba da bude tiha, mračna i prijatno hladna.

Takođe, pokušajte da smanjite vreme provedeno pred ekranima pre spavanja i izbegavajte popodnevno dremanje, posebno nakon 15 časova. Nema potrebe ni da provodite više vremena u krevetu nego što vam je potrebno za san.

Nesanica, apneja u snu i drugi poremećaji spavanja mogu biti razlog zbog kojeg se budite tokom noći Foto: Shutterstock

Ako se budite svake noći, nemojte problem pripisivati samo godinama

Povremeni odlasci u toalet tokom noći nisu neuobičajeni. Međutim, ako se budite nekoliko puta svake noći i tokom dana osećate umor, trebalo bi da razgovarate sa lekarom.

Nokturija može biti povezana sa različitim zdravstvenim stanjima, uključujući poremećaje spavanja, promene na bešici, visok krvni pritisak i srčanu slabost.