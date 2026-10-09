Stalno hladne ruke i stopala mogu biti posledica anemije, smanjene funkcije štitne žlezde, Rejnoovog fenomena ili problema sa cirkulacijom i nervima, naročito ako su praćeni bolom, utrnulošću ili promenom boje kože

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Hladne ruke i stopala su toliko uobičajene za mnoge ljude da ih jedva primećuju. Posebno zimi nije neobično da vam prsti budu hladni čak i nakon što je ostatak tela hladan. To je zato što se, kada je hladno, krvni sudovi u vašoj koži sužavaju kako bi zadržali toplotu u jezgru tela i zaštitili vaše vitalne organe.

Ali postoji razlika između povremenih hladnih ruku nakon boravka na hladnoći i gotovo uvek ledenih ruku i stopala. Ako se problem ponavlja bez očiglednog razloga, posebno sa umorom, peckanjem, promenom boje kože ili bolom, vredi obratiti pažnju. Hladni ekstremiteti sami po sebi ne znače da postoji bolest, ali ponekad mogu biti znak zdravstvenog problema.

Kada su hladne ruke jednostavno normalna reakcija?

Pre nego što počnete da tražite medicinski uzrok, važno je znati da hladne ruke i stopala mogu biti sasvim normalne. Telo stalno prilagođava protok krvi temperaturi okoline. Kada je hladno, krvni sudovi u koži se sužavaju, pa manje krvi dopire do prstiju na rukama i nogama, a samim tim i manje toplote.

Neki ljudi jednostavno jače reaguju na hladne temperature. Hladne ruke mogu se javiti i zbog dužeg sedenja, nedostatka fizičke aktivnosti ili izlaganja hladnoj vodi. Ako se problem brzo reši zagrevanjem i nema drugih simptoma, obično nema razloga za brigu.

Hladne ruke i stopala često su normalna reakcija na hladnoću, jer se krvni sudovi sužavaju kako bi telo sačuvalo toplotu i zaštitilo vitalne organe Foto: Shutterstock

Ali ako su vam ruke i stopala hladni čak i kada je soba prijatno topla, ako se to dešava skoro svakodnevno ili se vremenom pogoršava, onda je vredno potražiti objašnjenje.

Gvožđe nije jedini razlog, ali anemija može biti jedan od njih

Jedan od mogućih uzroka stalnog osećaja hladnoće je anemija, stanje u kojem krv nema dovoljno zdravih crvenih krvnih zrnaca ili hemoglobina, proteina koji prenosi kiseonik po telu. Nedostatak gvožđa, na primer, može izazvati hladne ruke i stopala, kao i umor, slabost, bledilo, glavobolje, vrtoglavicu, ubrzan rad srca ili kratak dah.

Ako ste, pored hladnih ekstremiteta, primetili da ste poslednjih meseci neobično iscrpljeni ili da vam se vrtoglavica dešava kada ustajete, razgovor sa lekarom ima više smisla nego nasumično uzimanje suplemenata gvožđa. Analiza krvi može pokazati da li je prisutna anemija, a zatim se može tražiti njen uzrok.

Proverite štitnu žlezdu

Još jedan mogući trag leži u funkcionisanju štitne žlezde. Kod hipotireoze, odnosno smanjene funkcije štitne žlezde, telo proizvodi premalo hormona koji učestvuju u regulaciji brojnih procesa, uključujući metabolizam.

Jedan od tipičnih simptoma je osećaj veće hladnoće nego ranije. Međutim, obično se ne javlja izolovano. Mogu se javiti i umor, povećanje telesne težine, zatvor, suva koža, suva kosa ili gubitak kose i teškoće sa koncentracijom.

Prsti postaju beli, a zatim plavi?

Posebno je zanimljivo kada hladnoća nije samo osećaj već je praćena vidljivom promenom boje prstiju. Kod Rejnoovog fenomena, mali krvni sudovi se prekomerno sužavaju kao odgovor na hladnoću, a kod nekih ljudi i na stres. Prsti mogu prvo poboleti, zatim poplaveti, a zatim pocrveneti kada se zagreju. Može se javiti i utrnulost, peckanje ili bol.

Rejnoov fenomen može biti samostalno stanje, ali je ponekad povezan sa drugim bolestima. Stoga je važno da obavestite svog lekara ako su napadi novi, veoma jaki, sve češći ili se javljaju zajedno sa drugim neobičnim simptomima.

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Hladne noge sa bolom i utrnulošću zahtevaju dodatnu pažnju

Hladna stopala ponekad mogu biti povezana sa problemima cirkulacije. Kod periferne arterijske bolesti, na primer, protok krvi kroz arterije koje snabdevaju noge može biti smanjen. Tipični simptomi mogu uključivati hladnije stopalo ili potkolenicu, posebno u poređenju sa drugom stranom, bol ili grčeve u nogama pri hodanju, utrnulost, slabost i rane koje teško zarastaju.

Obrazac simptoma je važan. Samo hladna stopala nisu dovoljna da se zaključi da postoji vaskularna bolest. Međutim, hladnoća koja je izraženija samo na jednoj strani, praćena bolom, promenom boje kože, slabošću ili ranom koja ne zarasta, razlog je za traženje lekarskog pregleda.

Ponekad problem nije cirkulacija, već živci

Osećaj hladnoće može se javiti i uz peckanje, peckanje ili gubitak osećaja. Ovi simptomi mogu ukazivati na perifernu neuropatiju, oštećenje nerava van mozga i kičmene moždine. Dijabetes je jedan od najčešćih uzroka periferne neuropatije, a simptomi se često javljaju u rukama i stopalima. Ako hladnoću prate stalni peckanje, utrnulost, peckanje ili slabost, važno je utvrditi šta je uzrok.

Kada treba proveriti hladne ruke i stopala?

Vredi posetiti lekara ako je prehlada uporna, nova ili se postepeno pogoršava, posebno ako je prate i drugi simptomi. Sledeće zaslužuje posebnu pažnju:

izražena promena boje prstiju – bela, plava ili siva

utrnulost, peckanje ili bolruke ili stopala koja su primetno hladnija samo sa jedne strane

rane, čirevi ili promene na koži koje teško zarastaju

jak umor, bledilo, kratak dah ili palpitacije srca

bol u nogama koji se javlja prilikom hodanja.

Plavičasti ili sivi prsti mogu biti znak poremećaja cirkulacije i zahtevaju procenu, posebno ako su promene iznenadne ili praćene kratkim dahom, bolom u grudima, jakom vrtoglavicom ili konfuzijom.

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Šta vam zapravo govore hladne ruke i noge?

Hladne ruke i stopala nisu dijagnoza, već simptom koji treba posmatrati u kontekstu. Ako se javljaju samo na hladnoći i brzo nestaju kada se zagrejete, verovatno je to normalna reakcija tela. Ako su uporni, vredi razmotriti nekoliko mogućih uzroka, od anemije i hipotireoze do Rejnoovog fenomena, problema sa krvnim sudovima ili živcima. Najvažnije je ne pokušavati da zaključite šta nije u redu na osnovu samo jednog simptoma.