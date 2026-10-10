Jedan od najjednostavnijih načina da ne zaboravite na terapiju jeste da se njeno povezivanje poveže sa aktivnostima koje svakodnevno obavljate, poput jutarnjeg umivanja ili pranja zub

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Zaboravljanje lekamože da se dogodi svakome, naročito onima koji svakodnevno uzimaju više različitih preparata ili imaju terapiju raspoređenu u nekoliko termina. Međutim, ako se to često ponavlja, može da utiče na uspešnost lečenja.

Dobra vest je da nekoliko jednostavnih navika može da pomogne da redovno uzimate propisane lekove i lakše pratite terapiju.

Napravite rutinu i povežite lek sa svakodnevnim navikama

Jedan od najjednostavnijih načina da ne zaboravite na terapiju jeste da se njeno povezivanje poveže sa aktivnostima koje svakodnevno obavljate, poput jutarnjeg umivanja ili pranja zuba.

Ipak, lek uzimajte uz obrok samo ako je tako preporučeno, jer se pojedini lekovi uzimaju na prazan stomak ili u određenom razmaku hrane.

Važno je da se pridržavate rasporeda koji vam je odredio lekar ili farmaceut, jer vreme preuzimanja može da utiče na dejstvo leka.

Podesite alarm na telefonu

Ako često zaboravljate da uzmete lek, podesite alarm ili podsetnik na telefonu. Za terapiju koja se uzima više puta dnevno možete napraviti privatne podsetnike pod nazivom leka i vremenom preuzimanja.

Korisno je i da obeležite kada ste lek uzeli, kako ne biste bili u nedoumici da li ste dozu već popili.

Koristite organizatora za lekove

Kutijice sa odvojenim pregradama za dane u nedelji i različiti termini mogu da olakšaju praćenje terapije, posebno osobe koje uzimaju više lekova.

Organizator treba pažljivo puniti, prema važećem rasporedu terapije. Prebacivanje lekova u drugu ambalažu nije pogodno za sve preparate, pa je važno proveriti sa farmaceutom da li se konkretni lekovi mogu tako čuvati.

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Napravite spisak svih lekova koje uzimate

Unesite nazive lekova, doze i vreme preuzimanja, uključujući preparate koji se koriste povremeno. Spisak držite na dostupnom mestu i unesite ga kada idete kod lekara ili u apoteku.

Ovakva evidencija može da bude korisna i članovima porodice koji pomažu starijim licima u organizaciji terapije.

Držite lekove na vidljivom mestu Ako lek ne zahteva čuvanje u frižideru, držite ga na noćnom ormariću, trpezarijskom stolu ili mestu pored kojeg stalno prolazite (ali van domašaja dece i kućnih ljubimaca).

Šta ako zaboravite da uzmete lek?

Ako propustite dozu, nemojte automatski uzeti duplu količinu da biste nadoknadili propuštenu. Postupak zavisi od konkretnog leka, vremena koje je prošlo i rasporeda naredne doze.

Proverite uputstvo za lek ili se obratite farmaceutu ili lekaru za savet.

Ovo je posebno važno kod lekova za dijabetes, epilepsiju, sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka i drugih terapija kod kojih propuštena doza može imati ozbiljne posledice.

Ako često zaboravljate da uzmete lek, podesite alarm ili podsetnik na telefonu Foto: Shuttershtock

Ne menjajte terapiju na svoju ruku

Ako vam je teško da se pridržavate propisanog rasporeda, ako imate neželjene efekte ili vam je broj lekova prevelik, razgovarajte sa lekarom. On može da proceni da li je moguće pojednostaviti raspored preuzimanja ili prilagoditi terapiju.

Najvažnije je da lekove uzimate onako kako su propisani, a ne samo onda kada se setite ili kada osetite tegobe. Redovno uzimanje važan je deo lečenja, dok samostalno preskakanje terapije, menjanje doze ili prekidanje lekova može da ugrozi kontrolu bolesti.