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Bolovi u leđima, ukočen vrat, grčevi, otok ili uganuće česte su tegobe koje mnogi pokušavaju da ublaže oblogama. Međutim, iako toplota i hladnoća mogu da pomognu u smanjenju bola, njihovo dejstvo nije isto, pa izbor zavisi od vrste tegobe i toga kada se pojavila.

Kako na Instagram nalogu objašnjava farmaceut Alma Kunić-Burko, nije svaka tegoba ista, zbog čega nije svejedno da li ćemo posegnuti za toplom ili hladnom oblogom.

Kada pomažu tople obloge

Toplota podstiče lokalnu cirkulaciju, opušta napete mišiće i može da ublaži ukočenost i grčeve. Zbog toga se najčešće preporučuje kod dugotrajnih tegoba koje nisu praćene svežom povredom, izraženim otokom ili akutnom upalom. Prema preporuci farmaceutkinje, tople obloge mogu da pomognu kod:

hroničnih bolova u mišićima i zglobovima

bolova u leđima

ukočenosti vrata

grčeva

menstrualnih bolova

Toplota pomaže u opuštanju mišića i ublažavanju bolnih grčeva Foto: Shutterstock

Kada su bolji izbor hladne obloge

Hladnoća smanjuje lokalnu prokrvljenost, usporava prenos bolnih nadražaja i može da ograniči oticanje tkiva. Zbog toga se hladne obloge najčešće koriste neposredno nakon povrede, posebno kada su prisutni otok i bol. Farmaceutkinja navodi da hladne obloge mogu da budu korisne kod:

uganuća

istegnuća

modrica

gihta

otoka

akutnih povreda

Hladne obloge mogu da ublaže bol i otok tokom akutnog napada gihta Foto: Shutterstock

Koliko dugo treba držati oblogu

Prema preporukama stručnjaka američke klinike Klivlend, hladne obloge obično se primenjuju od 10 do 15 minuta, a najduže 20 minuta u jednom navratu. Led nikada ne treba stavljati direktno na kožu, već ga prethodno umotati u tanki peškir ili tkaninu kako bi se izbeglo oštećenje kože.

Slično pravilo važi i za tople obloge, koje ne bi trebalo držati duže od 20 minuta. Važno je da toplota bude prijatna, a ne toliko jaka da izaziva peckanje ili opekotine.

Kod svežih uganuća i istegnuća uglavnom se prvo primenjuje hladnoća, dok toplota može da pomogne kasnije, kada se smire otok i akutna upala, a ostane ukočenost mišića.