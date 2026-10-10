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Bolovi u leđima, ukočen vrat, grčevi, otok ili uganuće česte su tegobe koje mnogi pokušavaju da ublaže oblogama. Međutim, iako toplota i hladnoća mogu da pomognu u smanjenju bola, njihovo dejstvo nije isto, pa izbor zavisi od vrste tegobe i toga kada se pojavila.

Kako na Instagram nalogu objašnjava farmaceut Alma Kunić-Burko, nije svaka tegoba ista, zbog čega nije svejedno da li ćemo posegnuti za toplom ili hladnom oblogom.

Kada pomažu tople obloge

Toplota podstiče lokalnu cirkulaciju, opušta napete mišiće i može da ublaži ukočenost i grčeve. Zbog toga se najčešće preporučuje kod dugotrajnih tegoba koje nisu praćene svežom povredom, izraženim otokom ili akutnom upalom. Prema preporuci farmaceutkinje, tople obloge mogu da pomognu kod:

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Toplota pomaže u opuštanju mišića i ublažavanju bolnih grčeva Foto: Shutterstock

Kada su bolji izbor hladne obloge

Hladnoća smanjuje lokalnu prokrvljenost, usporava prenos bolnih nadražaja i može da ograniči oticanje tkiva. Zbog toga se hladne obloge najčešće koriste neposredno nakon povrede, posebno kada su prisutni otok i bol. Farmaceutkinja navodi da hladne obloge mogu da budu korisne kod:

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Hladne obloge mogu da ublaže bol i otok tokom akutnog napada gihta Foto: Shutterstock

Koliko dugo treba držati oblogu

Prema preporukama stručnjaka američke klinike Klivlend, hladne obloge obično se primenjuju od 10 do 15 minuta, a najduže 20 minuta u jednom navratu. Led nikada ne treba stavljati direktno na kožu, već ga prethodno umotati u tanki peškir ili tkaninu kako bi se izbeglo oštećenje kože.

Slično pravilo važi i za tople obloge, koje ne bi trebalo držati duže od 20 minuta. Važno je da toplota bude prijatna, a ne toliko jaka da izaziva peckanje ili opekotine.

Kod svežih uganuća i istegnuća uglavnom se prvo primenjuje hladnoća, dok toplota može da pomogne kasnije, kada se smire otok i akutna upala, a ostane ukočenost mišića.

Obloge, međutim, ne mogu da zamene odgovarajuće lečenje. Kod ozbiljnijih ili nejasnih povreda, jakog bola, izraženog otoka ili tegoba koje ne prolaze potrebno je potražiti savet lekara.

Izvor: Instagram farmaceut_alma/Newsroom.clevelandclinic.org/Zdravlje.kurir.rs

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