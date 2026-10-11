Zglob pri dnu palca nosi veliki deo telesne težine tokom hoda, pa čukljevi mogu da izazovu jak i stalan bol

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Čukalj (hallux valgus) je koštani deformitet koji se javlja kada se nožni palac iskrivi i počne da se pomera ka ostalim prstima, dok se u isto vreme koren palca pomera u suprotnom smeru – ka spoljašnjoj strani stopala. Višegodišnji nepravilni pokreti i pritisak na zglob dovode do toga da se palac savija prema ostalim prstima.

Zglob pri dnu palca nosi veliki deo telesne težine tokom hoda, pa čukljevi mogu da izazovu jak i stalan bol. U dosta situacija ulošci za obuću, održavanje zdrave telesne težine i primena hladnih ili toplih obloga mogu da ublaže tegobe.

Zašto dolazi do čukljeva?

Čukljevi se često javljaju kod više članova iste porodice, ali mogu biti i posledica neodgovarajućeg načina hoda i lošeg izbora obuće. Lekari primećuju da osobe sa fleksibilnijim zglobovima uglavnom lakše podnose čukljeve, dok pacijenti sa ukočenim zglobovima ili artritisom često imaju više problema.

Kada dođe do ukočenosti i bola, mnoge osobe razmišljaju o primeni uložaka za obuću ili nekim drugim opcijama koje bi mogle da koriguju ovaj deformitet. Specijalista za bolesti stopala, dr Džordžana Botek, objašnjava kako ublažiti bol izazvan čukljevima i kada je potrebno obratiti se lekaru.

Čukljevi su trajne promene koje se mogu ispraviti operacijom. Iako ne možete prirodnim putem smanjiti sam čukalj, sledeće kućne terapije mogu pomoći da se osećate prijatnije i da usporite napredovanje deformiteta.

Statistika pokazuje da žene češće obolevaju od uobičajenih bolesti i deformiteta stopala, uključujući i čukljeve Foto: Shutterstock

Odgovarajuća obuća

- Za mnoge osobe problem se može ublažiti jednostavno nošenjem obuće odgovarajuće veličine – kaže dr Botek. Savet je da birate udobnu obuću sa niskom potpeticom, koja pruža dovoljno prostora za prste i najširi deo stopala.

Kupujte obuću u prodavnicama u kojima zaposleni mogu da vam izmere stopalo i pomognu da izaberete odgovarajući model.

Zdrava telesna težina

Stopala nose težinu vašeg tela i omogućavaju vam da hodate, trčite i stojite. Održavanje zdrave telesne težine može da smanji pritisak na stopala.

- Gubitak telesne težine može značajno da ublaži bol u stopalima, oko 4,5 kilograma manje može da smanji opterećenje stopala za čak oko 27 kilograma – navodi dr Botek.

Prekomerna telesna težina može dovesti do tendinitisa stopala, to jest upale tetiva, bolova u stopalima usled artritisa, bola u peti i, vremenom, do strukturnih promena.

Zaštitite čukalj

Razmislite o korišćenju zaštitnih jastučića od mekog materijala. Zaštitni jastučić ublažava pritisak na čukalj i smanjuje bol. Postavlja se sa unutrašnje strane obuće kako bi se sprečilo trenje između čuklja i cipele.

- Zaštita mesta izloženih pritisku ili žuljeva u blizini čuklja smanjuje trenje. Dinamički zaštitni jastučići i udlage tokom odmora ili noći mogu pomoći u istezanju tetiva i ligamenata, čime se ublažavaju ukočenost i napredovanje deformiteta – kaže doktorka.

Koristite uloške za obuću

Da biste stopalo postavili u pravilan položaj, koristite odgovarajuće uloške. To mogu biti gotovi ulošci za podršku svodu stopala ili individualno izrađeni ortopedski ulošci koje propisuje lekar.

- Funkcionalni ulošci pružaju potporu svodu stopala i području čuklja. Ova medicinska potpora može pomoći da se poboljša pravilno funkcionisanje i položaj stopala – kaže dr Botek.

Funkcionalni ulošci pružaju potporu svodu stopala i području čuklja Foto: Shutterstock

Nosite udlagu tokom noći

Lekar vam može preporučiti nošenje noćne udlage koja drži palac u pravom položaju i ublažava nelagodnost. Međutim, efekat ovakvih pomagala često je privremen.

- Udlaga neće trajno i potpuno ispraviti položaj palca – napominje dr Botek.

Hladne ili tople obloge

Primena hladnih ili toplih obloga može da ublaži bol i nelagodnost. Hladnoća smanjuje otok i upalu, dok toplota poboljšava protok krvi i pomaže u opuštanju zglobova.

Potapanje stopala u hladnu ili toplu vodu takođe može da ublaži simptome.

- Primena leda se uglavnom preporučuje radi smanjenja bola i otoka, naročito nakon dužeg opterećivanja bolnog stopala. Obavezno zaštitite kožu peškirom ili čarapom, a led možete primenjivati oko 20 minuta – savetuje dr Botek.

Ipak, neke osobe ne podnose hladnoću, pa se u tom slučaju savetuje potapanje stopala u toplu vodu.

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL)

Otok i upala česti su simptomi čukljeva. Nesteroidni antiinflamatorni lekovi, kao što su ibuprofen i naproksen, mogu pomoći u ublažavanju bola.

- Nesteroidni antiinflamatorni lekovi koji se uzimaju oralno koriste se povremeno ili tokom ograničenog perioda i mogu biti korisni za ublažavanje bola. Posavetujte se sa zdravstvenim radnikom kako biste bili sigurni da ih uzimate na bezbedan način – kaže dr Botek.

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi, kao što su ibuprofen i naproksen, mogu pomoći u ublažavanju bola Foto: Shutterstock

Operacija na kraju

Ukoliko kućni tretmani ne pomažu, a čukalj izaziva jak bol, specijalista za bolesti stopala može da vam preporuči operaciju. Hirurško lečenje može se primeniti i kod blažih i kod težih slučajeva.

- Ipak, pre svega promenite obuću. Ako bol traje duže od godinu dana, možda je vreme da razmislite o operaciji čuklja. Ipak, većina pacijenata godinama ima čukljeve i povremene bolove pre nego što se odluči za hirurško lečenje – naglašava dr Botek.

Lekar može preporučiti operaciju i zbog toga što čukljevi mogu dovesti do drugih bolnih problema sa stopalima, kao što su:

- Čekićasti prsti

- Burzitis, odnosno upala sluzne kesice u blizini zgloba

- Čukalj na spoljašnjoj strani stopala, pri osnovi malog prsta

- Bol u prednjem delu stopala, u predelu jastučića ispod prstiju

- Kada nam se pacijenti jave u starijem životnom dobu, obično je razlog to što čukalj počinje da izaziva i druge probleme. Kod ovih osoba bol je često stalan, a dolazi i do problema sa drugim prstom, najčešće prstom do palca – navodi doktorka.