Groznica u oktobru i novembru nije uvek prehlada: 5 infekcija na koje bi trebalo obratiti pažnju
Groznica je česta tokom promena godišnjih doba, ali uporna temperatura može ukazivati na infekciju. Pojedine bolesti imaju slične simptome, pa je važno obratiti pažnju na prateće tegobe i na vreme potražiti lekarsku pomoć.
Tokom jeseni mogu se javiti različite infekcije, od respiratornih virusa do bolesti koje prenose komarci ili se šire kontaminiranom vodom i hranom.
Malarija: Groznica praćena drhtavicom
Malariju izazivaju paraziti koji se prenose ubodom zaraženih komaraca. Simptomi uključuju groznicu, drhtavicu, znojenje, glavobolju, bolove u mišićima, umor, mučninu i povraćanje.
Bolest zahteva brzu dijagnozu i lečenje. Zbunjenost, napadi, otežano disanje i izrazita slabost zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.
Čikungunja: Bolovi u zglobovima mogu dugo trajati
Čikungunja je infekcija koju prenose komarci, a simptomi su slični dengi. Najčešće se javljaju iznenadna groznica i jaki bolovi u zglobovima, uz glavobolju, bolove u mišićima, osip i umor.
Bolovi u zglobovima mogu trajati nedeljama, pa i duže nakon povlačenja temperature. Za razlikovanje čikungunje od denge ponekad je potrebno testiranje.
Čikungunja do sada nije registrovana kao autohtona infekcija u Srbiji, što znači da nije potvrđeno da je do zaraze došlo na teritoriji naše zemlje. To je navedeno u obaveštenju Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”.
Ipak, rizik od pojave infekcije postoji jer je u Srbiji prisutan tigrasti komarac (Aedes albopictus), koji može da prenosi virus. Mogući su slučajevi kod osoba koje su se zarazile tokom boravka u inostranstvu, ali postoji i potencijalni rizik od lokalnog prenosa virusa.
Grip i druge respiratorne infekcije
Grip, kovid 19 i druge respiratorne infekcije mogu izazvati groznicu, kašalj, bol u grlu, curenje iz nosa, glavobolju, bolove u mišićima i umor.
Grip često počinje iznenada, uz visoku temperaturu i izražene bolove u telu. Otežano disanje, bol u grudima, zbunjenost i teška dehidratacija zahtevaju hitnu pomoć.
Redovno perite ruke, provetravajte prostorije i izbegavajte bliske kontakte kada ste bolesni. Posavetujte se sa lekarom o vakcinaciji protiv gripa.
Trbušni tifus i druge infekcije koje se prenose hranom i vodom
Trbušni tifus se prenosi kontaminiranom hranom i vodom, a među infekcijama koje se prenose ovim putem su i salmoneloza, dizenterija i hepatitis A.
Trbušni tifus može izazvati upornu groznicu, glavobolju, slabost, bolove u stomaku i gubitak apetita. Gastroenteritis češće prati dijareja, povraćanje i grčevi u stomaku.
Pijte bezbednu vodu, perite ruke pre jela i birajte higijenski bezbednu hranu. Uporna temperatura zahteva lekarski pregled, a antibiotike ne treba uzimati bez preporuke lekara.
Leptospiroza i tifus koji prenose grinje
Leptospiroza se može preneti kontaktom sa vodom ili zemljištem kontaminiranim urinom zaraženih životinja, naročito nakon poplava. Simptomi uključuju groznicu, glavobolju, bolove u mišićima i crvenilo očiju. U težim slučajevima mogu biti zahvaćeni bubrezi, jetra i pluća.
Tifus koji prenose grinje može izazvati groznicu, glavobolju, bolove u mišićima, a ponekad i osip ili tamnu promenu na mestu ujeda.
Ako dobijete temperaturu nakon kontakta sa poplavnom vodom ili boravka u prirodi, obavestite lekara o mogućem izlaganju.
Kada treba posetiti lekara zbog groznice?
Lekarski pregled je potreban ako temperatura traje duže od 48 do 72 sata, vraća se ili je praćena osipom, povraćanjem, dijarejom ili jakim bolovima.
Krvarenje, jaki bolovi u stomaku, otežano disanje, zbunjenost, napadi, nesvestica ili smanjeno izlučivanje urina zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.
Deca, starije osobe, trudnice i osobe sa oslabljenim imunitetom trebalo bi ranije da potraže savet lekara.
Kako smanjiti rizik od sezonskih infekcija?
- Uklanjajte stajaću vodu u kojoj se komarci razmnožavaju.
- Koristite sredstva protiv komaraca i zaštitne mreže.
- Pijte bezbednu vodu i vodite računa o higijeni hrane.
- Redovno perite ruke i provetravajte prostorije.
- Ne uzimajte antibiotike niti kombinujte lekove za temperaturu bez saveta lekara.
Izvor: onlymyhealth.com/Zdravlje.Kurir.rs