Čikungunja do sada nije registrovana kao autohtona infekcija u Srbiji, što znači da nije potvrđeno da je do zaraze došlo na teritoriji naše zemlje. To je navedeno u obaveštenju Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”.

Ipak, rizik od pojave infekcije postoji jer je u Srbiji prisutan tigrasti komarac (Aedes albopictus), koji može da prenosi virus. Mogući su slučajevi kod osoba koje su se zarazile tokom boravka u inostranstvu, ali postoji i potencijalni rizik od lokalnog prenosa virusa.