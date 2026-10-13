Iako deluje zabrinjavajuće, „mešovita flora“ u urinokulturi u većini slučajeva ne ukazuje na infekciju, već na kontaminaciju uzorka

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Jedan od pokazatelja unutrašnjih procesa u organizmu može biti boja urina, koja ponekad otkriva i kakve su nam bile navike prethodnih dana i kako smo se odnosili prema svom telu.

Opšti savet je da obratite pažnju na urin, a uobičajena boja je svetložuta.

Crveni urin nije uvek znak za uzbunu

- Količina tečnosti koju pijete ima veliki uticaj na boju urina. Ako ste pili premalo i dehidrirani ste, urin postaje koncentrisaniji, gušći i tamniji - upozorava doktorka porodične medicine Arnea Bajza iz zagrebačkog Doma zdravlja Centar.

Međutim, nisu samo tamnije nijanse žute ili narandžaste razlog za pažnju. Crven urin može biti posledica konzumiranja cvekle, borovnica ili rabarbare prethodnog dana. Neki sastojci ovih namirnica izlučuju se putem urina i mogu mu dati ružičastu ili crvenu boju.

Ako se boja ne normalizuje narednog dana, crvenkaste nijanse mogu ukazivati na krv u urinu, koja može biti povezana sa bolestima bubrega, problemima sa prostatom ili infekcijom urinarnog trakta.

Crven urin može biti posledica konzumiranja cvekle, borovnica ili rabarbare prethodnog dana Foto: Shutterstock

Šta znače svetle i neobične boje urina?

Kao što koža može postati narandžasta zbog prekomernog unosa beta-karotena iz šargarepe, tako i urin može promeniti boju. Jarko žuta, gotovo fluorescentna nijansa često je povezana sa uzimanjem vitamina B grupe, posebno vitamina B12, i uglavnom nije razlog za zabrinutost.

Zelen urin može se javiti nakon konzumiranja špargli, ali ako niste jeli ovu namirnicu, u retkim slučajevima može ukazivati na infekciju urinarnog trakta. Ako uz promenu boje imate peckanje pri mokrenju, učestalu potrebu za mokrenjem ili bol u donjem delu stomaka, obratite se lekaru.

Plavi urin je veoma redak i može biti posledica određenih boja u hrani ili lekova.

Smeđ urin može ukazivati na ozbiljnu dehidrataciju ili bolest jetre. Ako se boja ne promeni nakon povećanog unosa vode, važno je da potražite savet lekara. Ukoliko je smeđ urin praćen bolovima u stomaku, osipom ili napadima, potrebna je hitna medicinska procena.

Mlečnobeli ili zamućen urin može biti znak infekcije ili kamena u bubregu, naročito ako se javljaju i drugi simptomi.

Kada treba da se obratite lekaru?

Prva promena boje urina ne mora odmah da znači da postoji zdravstveni problem. Najpre razmislite o tome šta ste jeli, koliko ste tečnosti popili i da li uzimate vitamine ili lekove koji mogu promeniti njegovu boju.

Ipak, važno je da obratite pažnju i na druge promene, posebno na pojavu krvi u urinu, neuobičajen miris, promenu učestalosti mokrenja ili bol. Vidljiva krv u urinu zahteva lekarski pregled, čak i ako se pojavi samo jednom.

Neprijatan miris urina najčešće je posledica bezazlenih faktora poput dehidratacije i ishrane, ali ponekad može ukazivati na infekcije ili ozbiljnije zdravstvene probleme Foto: Shutterstock

- Kada primetite da se boja vašeg urina promenila, prvo razmislite šta ste jeli prethodnog dana, da li ste konzumirali namirnice za koje je poznato da menjaju boju urina i koliko ste tečnosti popili. Međutim, prisustvo dodatnih simptoma ukazuje na potrebu da se konsultujete sa lekarom - ističe doktorka Arnea Bajza.

Važna je i količina urina

Osim boje, važno je pratiti i količinu urina. Odrasla osoba u proseku izluči oko jedan do dva litra dnevno, mada količina zavisi od unosa tečnosti, temperature i drugih faktora.

Učestalo i obilno mokrenje može biti povezano sa dijabetesom, dok smanjena količina urina može ukazivati na dehidrataciju ili druge zdravstvene probleme.

Penast urin ponekad nastaje zbog snažnog mlaza, ali uporna pena može ukazivati na prisustvo proteina u urinu i probleme sa bubrezima, pa je potrebno proveriti uzrok.

Urin je važan pokazatelj zdravlja jer se njime iz organizma izlučuju različite materije, uključujući otpadne produkte metabolizma. Zato promene boje, mirisa, količine ili izgleda ne treba zanemarivati ako traju ili su praćene drugim simptomima.

Na šta mogu ukazivati različite boje urina? Bistar urin: može značiti da pijete mnogo tečnosti.

može značiti da pijete mnogo tečnosti. Svetložut urin: uglavnom je normalan i ukazuje na dobru hidrataciju.

uglavnom je normalan i ukazuje na dobru hidrataciju. Tamnožut urin: može biti znak da treba da unesete više tečnosti.

može biti znak da treba da unesete više tečnosti. Boja meda: može ukazivati na dehidrataciju.

može ukazivati na dehidrataciju. Ružičast ili crven urin: može biti posledica hrane, ali i prisustva krvi.

može biti posledica hrane, ali i prisustva krvi. Tamnosmeđ urin: može biti povezan sa dehidratacijom ili problemima sa jetrom.

može biti povezan sa dehidratacijom ili problemima sa jetrom. Narandžast urin: može biti posledica nedovoljnog unosa tečnosti, hrane, lekova ili problema sa jetrom.

može biti posledica nedovoljnog unosa tečnosti, hrane, lekova ili problema sa jetrom. Zelen ili plav urin: može biti povezan sa hranom, lekovima ili, ređe, određenim zdravstvenim stanjima.

Boja, miris i izgled urina mogu ukazati na promene u organizmu, a pojedini znaci upozoravaju da je vreme da obratite pažnju na zdravlje i potražite savet lekara Foto: Shutterstock