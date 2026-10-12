Kada je 2016. godine u bečkoj bolnici Wiener Privatklinik osnovan Akademski centralnoevropski centar za rak (Central European Cancer Center), njegova osnovna ideja bila je jasna: pacijentima obolelim od raka pružiti sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu na jednom mestu – od prvog pregleda i postavljanja dijagnoze, preko lečenja, do praćenja nakon terapije. Deset godina kasnije, Centralnoevropski centar za rak postao je centralno mesto onkološke nege u okviru WPK-a, objedinjujući savremenu dijagnostiku, kliničko lečenje, istraživanje i međunarodnu saradnju pod rukovodstvom prof. dr Christopha C. Zielinskog, nosioca prestižnog priznanja Evropskog društva za medicinsku onkologiju (FESMO), koji centrom rukovodi od njegovog osnivanja.

Rast centra najbolje ilustruju podaci. U 2015. godini, godinu dana pre osnivanja Centralnoevropskog centra za rak, u WPK-u se onkološki lečilo 590 pacijenata. Do 2025. godine taj broj porastao je na 2.584, što predstavlja više od četiri puta veći broj pacijenata u odnosu na 2015. godinu. Broj pacijenata iz inostranstva povećao se sa 87 na 849, pri čemu su 2025. godine u WPK na dijagnostiku i lečenje dolazili pacijenti iz čak 38 zemalja, pored pacijenata iz Austrije, matične zemlje bolnice. U istom periodu, broj primenjenih hemioterapijskih režima više nego se udvostručio – sa 1.417 u 2015. na 3.097 u 2025. godini.

„Ponosni smo što pacijentima obolelim od raka možemo da pružimo najsavremeniju dijagnostiku i lečenje, zasnovane na najnovijim međunarodno priznatim dostignućima akademske medicine“, rekao je prof. dr Christoph C. Zielinski, FESMO.

Jedna od ključnih karakteristika Centralnoevropskog centra za rak jeste multidisciplinarni model lečenja, zasnovan na bliskoj saradnji različitih zdravstvenih profesija. U njega nisu uključeni samo lekari, već i posebno obučeno medicinsko osoblje, fizioterapeuti i nutricionisti. U središtu svih aktivnosti nalazi se pacijent, dok saradnja visoko obučenih stručnjaka različitih specijalnosti omogućava koordinisan pristup i zajedničko stručno mišljenje unutar jedne ustanove. Ovakav model omogućava da se terapijske strategije, od hirurgije i radioterapije do najnovijih oblika medikamentoznog lečenja, uključujući molekularno ciljane i imunološke terapije, odaberu u skladu sa individualnim potrebama pacijenta.

Ovakav pristup podržan je naprednim dijagnostičkim i terapijskim mogućnostima. Dijagnostička infrastruktura Centralnoevropskog centra za rak obuhvata najsavremenije tehnologije radiologije i nuklearne medicine uz podršku veštačke inteligencije, minimalno invazivne metode uzimanja uzoraka tkiva, molekularne i biološke analize, kao i tečnu biopsiju. Kliničke mogućnosti centra uključuju i robotsku hirurgiju, neuronavigaciju, endobronhijalni ultrazvuk (EBUS), endoskopske tehnologije u skladu sa međunarodnim standardima, kardiologiju i angiologiju, postoperativnu intenzivnu negu i radioterapiju.