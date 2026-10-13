Do perioda polnog sazrevanja dečaka, prostata gotovo da ne menja svoju veličinu. Potom, pod dejstvom polnih hormona i dostizanjem reproduktivne dobi, uočava se ubrzan rast do dužine od 30 mm i širine od 20 mm. Normalna zapremina prostate kod muškaraca starijih od 20 godina iznosi oko 25 cm³, oko 40. godine je 26 cm³, a oko 60. godine 28 cm³. Do 70. godine norma je 30 cm³. Uvećanje iznad normalnih vrednosti nosi rizik od razvoja adenoma, prostatitisa ili raka prostate. Postavljanje tačne dijagnoze moguće je samo nakon konsultacije sa urologom, ultrazvučnih i laboratorijskih analiza.

O adenomu prostate se govori kada je uvećanje prostate praćeno urinarnim poremećajima. Tegobe zahvataju donje mokraćne puteve: učestali nagoni i otežan mlaz, neophodnost mokrenja nekoliko puta u toku noći, osećaj nepotpunog pražnjenja bešike, hitnost mokrenja. U početnoj fazi bešika se potpuno prazni i nema posledica po bubrege. U uznapredovaloj fazi javlja se zaostali urin koji čini osnovu za razvoj upalnih procesa i formiranje kamena. Najteža komplikacija je akutni zastoj urina gde je neophodno postavljanje katetera. Godišnji preventivni pregled prostate nakon 50. godine može da odloži operativno lečenje.