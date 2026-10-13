KAKO SE PROSTATA UVEĆAVA TOKOM GODINA?
Do perioda polnog sazrevanja dečaka, prostata gotovo da ne menja svoju veličinu. Potom, pod dejstvom polnih hormona i dostizanjem reproduktivne dobi, uočava se ubrzan rast do dužine od 30 mm i širine od 20 mm. Normalna zapremina prostate kod muškaraca starijih od 20 godina iznosi oko 25 cm³, oko 40. godine je 26 cm³, a oko 60. godine 28 cm³. Do 70. godine norma je 30 cm³. Uvećanje iznad normalnih vrednosti nosi rizik od razvoja adenoma, prostatitisa ili raka prostate. Postavljanje tačne dijagnoze moguće je samo nakon konsultacije sa urologom, ultrazvučnih i laboratorijskih analiza.
O adenomu prostate se govori kada je uvećanje prostate praćeno urinarnim poremećajima. Tegobe zahvataju donje mokraćne puteve: učestali nagoni i otežan mlaz, neophodnost mokrenja nekoliko puta u toku noći, osećaj nepotpunog pražnjenja bešike, hitnost mokrenja. U početnoj fazi bešika se potpuno prazni i nema posledica po bubrege. U uznapredovaloj fazi javlja se zaostali urin koji čini osnovu za razvoj upalnih procesa i formiranje kamena. Najteža komplikacija je akutni zastoj urina gde je neophodno postavljanje katetera. Godišnji preventivni pregled prostate nakon 50. godine može da odloži operativno lečenje.
U slučaju da je oboljenje dostiglo fazu u kojoj je operacija neizbežna, Tulijum laser snage od 200 vati predstavlja najviši standard u laserskoj operaciji prostate. Liderska jačina i preciznost penetracije (samo 0,2 mm) pružaju izvanrednu mogućnost za isparavanje prostata različitih veličina, uključujući i posebno velike prostate, bez rizika od oštećenja okolnih tkiva. Nakon operacije mlaz urina je jak, neprekidan i bistar, a muškarci koji su živeli sa kateterom najzad ga se oslobađaju.
Kod lokalizovanog karcinoma, najsavremenija metoda je robotski asistirana radikalna prostatektomija. Hirurški robot Versius® radi sa 4 operativne ruke kojima, na daljinu, hirurg upravlja. Svaka hirurška ruka poseduje mogućnost rotacije do 720°, odnosno 2 puta po 360°. To značajno povećava preciznost i kontrolu tokom izvođenja operacije, uz istovremeno minimiziranje neželjenih efekata. Dostupan pacijentima Laser Meda u Bugarskoj
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