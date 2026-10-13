Temperatura spavaće sobe može da utiče na kvalitet sna i osećaj odmorenosti nakon buđenja, jer telo tokom noći prirodno snižava temperaturu, a pretopla prostorija može da ometa ovaj proces

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Na kvalitet sna ne utiču samo stres, večernje navike i izlaganje svetlosti već i temperatura prostorije u kojoj spavate. Naučnici istražuju da li prirodne promene temperature tokom dana i noći mogu da utiču na naš unutrašnji biološki sat i ritam spavanja i buđenja.

Kako se približava vreme za spavanje, telesna temperatura prirodno počinje da opada i nastavlja da se smanjuje tokom noći. Ovaj proces deo je pripreme organizma za odmor, a istovremeno se menjaju i drugi fiziološki procesi, uključujući lučenje melatonina, hormona koji pomaže u regulisanju sna.

Ako je spavaća soba previše topla, telu je teže da oslobodi višak toplote. Zbog toga san može da bude kraći i isprekidan, a ujutru se možemo probuditi manje odmorni. Ipak, to ne znači da prostorija treba da bude neprijatno hladna, već da temperatura treba da omogući telu da prirodno reguliše toplotu.

Na kvalitet sna ne utiču samo stres, večernje navike i izlaganje svetlosti već i temperatura prostorije u kojoj spavate Foto: Shutterstock

Da li temperatura utiče na biološki sat?

Svetlost je jedan od najvažnijih signala koji telu pomažu da odredi kada je vreme za spavanje, a kada za buđenje. Izlaganje dnevnoj svetlosti i mraku tokom noći pomaže u regulisanju cirkadijalnog ritma, unutrašnjeg sistema koji kontroliše brojne procese u organizmu tokom 24 sata.

Međutim, istraživači razmatraju mogućnost da i temperatura okoline ima određenu ulogu. Pojedina istraživanja ukazala su na povezanost obrazaca spavanja sa promenama temperature tokom dana i noći, ali to ne znači da temperatura direktno određuje kada ćemo zaspati. Na san utiču i stres, prethodna budnost i drugi fiziološki procesi.

Šta je pokazala studija?

Studija iz 2007. godine uporedila je spavanje u prostoriji sa promenljivom temperaturom i spavanje u sobi u kojoj je temperatura sve vreme bila ista.

U prvom slučaju, temperatura je tokom večeri postepeno opadala sa 27 na 24 stepena Celzijusa, a zatim ponovo rasla u ranim jutarnjim satima. U drugom slučaju, ostala je na 27 stepeni.

Učesnici koji su spavali u prostoriji sa promenljivom temperaturom imali su viši nivo markera povezanog sa melatoninom tokom noći i osećali su se odmornije nakon buđenja. Istraživači su primetili i razliku u vremenu kada je telesna temperatura dostigla najnižu tačku.

Ipak, rezultati ne dokazuju da će snižavanje temperature poboljšati san kod svih ljudi, niti određuju idealnu temperaturu za svaku spavaću sobu. Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se bolje razumela veza između temperature i biološkog sata.

Učesnici koji su spavali u prostoriji sa promenljivom temperaturom imali su viši nivo markera povezanog sa melatoninom tokom noći i osećali su se odmornije nakon buđenja Foto: Shutterstock

Kako da poboljšate uslove za spavanje?

Nekoliko jednostavnih navika može doprineti udobnijem snu:

Provetrite spavaću sobu pre spavanja, ako vremenski uslovi to dozvoljavaju.

Izbegavajte pregrevanje tako što ćete prilagoditi grejanje, odeću za spavanje i debljinu pokrivača.

Birajte odgovarajuću posteljinu, koja vam neće stvarati previše toplote tokom noći.

Održavajte redovnu rutinu spavanja tako što ćete odlaziti u krevet i buditi se u približno isto vreme.

Izlažite se prirodnoj svetlosti tokom dana, jer ona pomaže u regulisanju unutrašnjeg biološkog sata.