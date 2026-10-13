Bol se ne javlja iznenada. Razvija se toliko postepeno da ga zanemarujemo i prihvatamo kao sastavni deo posla

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Sedelački način života i kancelarijski posao mogu u bitnoj meri da utiču na naše zdravlje. Da nešto nije u redu često primetimo tek kada zglobovi počnu da bole. Radni dan od 9 do 17 časova, a često i duže, neminovno utiče i na telo. Skoro da nema osobe koja se ne žali na osećaj ukočenosti i bolove u vratu, leđima i ručnim zglobovima. Stručnjaci napominju da se bol ne javlja iznenada. Razvija se toliko postepeno da ga zanemarujemo i prihvatamo kao sastavni deo posla.

Kancelarijski posao i artritis

Fizioterapeut dr Rupali Ševalkar ističe da je zglobovima potrebno kretanje kako bi ostali zdravi.

- Kada se krećemo, zglobna tečnost dopire do hrskavice i održava je hranljivom i glatkom. Naši mišići takođe ostaju aktivni i pružaju potporu kičmi. Međutim, kada satima neprekidno sedimo, ovaj proces se usporava. Mišići oko kukova postaju zategnuti, glutealni mišići prestaju da rade kako treba, a leđa i vrat moraju da ulažu dodatni napor samo da bi telo ostalo u uspravnom položaju. Zato čak i udobna stolica nakon nekog vremena počinje da izaziva bol - objašnjava dr Ševalka.

Doktor napominje da kancelarijski posao ne dovodi automatski do artritisa, ali da je bitno da znamo da dugotrajno sedenje, ponavljajući pokreti i nepravilno podešeno radno mesto mogu doprineti nelagodnosti i preopterećenju mišića i zglobova.

Kada te pokrete ponavljate hiljadama puta dnevno, sa savijenim ručnim zglobom i bez oslonca za podlakticu, posledice počinju da se osećaju. Foto: Profimedia

Mali pokreti, velika šteta

Kucanje na tastaturi, kliktanje mišem i pomeranje sadržaja na ekranu deluju bezazleno. Međutim, kada te pokrete ponavljate hiljadama puta dnevno, sa savijenim ručnim zglobom i bez oslonca za podlakticu, posledice počinju da se osećaju.

- Tetive i nervi se nadražuju, zbog čega se mogu javiti bolovi u ručnom zglobu i palcu, zategnutost podlaktice ili osećaj peckanja i trnjenja u prstima. Ako je miš postavljen predaleko od tela, posledice će osetiti i vaše rame - upozorava dr Ševalkar.

Manje vremena za oporavak

Dugo radno vreme znači manje pauza i duže zadržavanje u istom položaju. Kada smo pod stresom, često podižemo ramena i stežemo vilicu, a da toga nismo ni svesni.

- Kada se tome dodaju loš san i nedostatak kretanja, telo jednostavno nema dovoljno vremena da se oporavi. Zbog toga bol koji je trebalo da se povuče može da potraje i postepeno preraste u učestalu tegobu - napominje doktorka.

Kada se tome dodaju loš san i nedostatak kretanja, telo jednostavno nema dovoljno vremena da se oporavi Foto: Andriy Popov / Alamy / Profimedia

Kako je uređeno vaše radno mesto?

Način na koji je organizovano vaše radno mesto može dodatno da optereti telo, a da toga niste ni svesni.

- Ako je ekran postavljen prenisko, verovatno ćete naginjati glavu unapred, čime se povećava pritisak na vrat. Slično tome, stolica bez odgovarajuće potpore za donji deo leđa može otežati održavanje udobnog položaja tokom dana. Ako vam stopala ne dodiruju ravno pod ili su vam kolena postavljena više od kukova, možda je potrebno da prilagodite položaj sedenja. Važan je i položaj tastature i miša. Ako su postavljeni previsoko ili predaleko, ramena, ručni zglobovi i podlaktice moraju da ulažu dodatni napor - napominje dr Ševalkar.

Male navike mogu mnogo da pomognu

Fizioterapeutkinja kaže da nisu potrebne velike promene. Ustanite na svakih 30 do 45 minuta. Jednostavno ustanite, istegnite se ili obavite sledeći telefonski razgovor stojeći.

Prilagodite radno mesto na sledeći način:

- Ekran postavite na udaljenost jedne ispružene ruke, tako da njegov gornji deo bude u visini očiju.

- Laktove držite savijene pod uglom od približno 90 stepeni.

- Stopala držite ravno na podu.

- Obezbedite odgovarajuću potporu za leđa.

- Na svakih 20 minuta kružite ramenima i istegnite vrat i ručne zglobove.

- Ako radite na laptopu, koristite postolje i zasebnu tastaturu i miš.

Svakodnevna šetnja u trajanju od 30 minuta, uz nekoliko jednostavnih vežbi za mišiće trupa i leđa, dovoljna je da pomogne Foto: Shutterstock

- Svakodnevna šetnja u trajanju od 30 minuta, uz nekoliko jednostavnih vežbi za mišiće trupa i leđa, dovoljna je da pomogne u očuvanju snage i zdravlja zglobova. Korisno je i da pravite kratke pauze od ponavljajućih pokreta. Razgibavajte šake, opustite ramena i menjajte položaj tokom dana, umesto da čekate da se pojavi bol ili nelagodnost - kaže dr Ševalkar.

Cilj nije da satima održavate jedan savršen položaj tela, već da se redovno krećete i izbegavate predugo zadržavanje u istom položaju.

Doktorka dodaje da redovno hodanje i jednostavne vežbe za jačanje leđa, mišića trupa, kukova i ramena mogu pomoći telu da se lakše nosi sa zahtevima kancelarijskog posla.

Doslednost je važnija od povremenog intenzivnog vežbanja nakon duge nedelje provedene u sedećem položaju.

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