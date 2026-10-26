DA LI STE ZNALI?

DA LI STE ZNALI?

Neprijatan miris stopala nastaje kada bakterije razgrađuju znoj i mrtve ćelije kože, a svakodnevno pranje, temeljno sušenje stopala i pravilna nega obuće pomažu u njegovom sprečavanju.

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Neprijatan miris stopala je čest problem koji muči mnoge, čak i one koji vode računa o higijeni. Sapun i voda često nisu dovoljni jer pravi uzrok leži dublje, ali šta se dešava sa vašom kožom i kako da se rešite ovog problema.

Ljudsko telo prirodno proizvodi razne mirise, ali kada su u pitanju stopala, situacija često postaje neprijatna. Miris stopala, poznat kao bromodoza, ne zaobilazi čak ni ljude sa besprekornоm higijenom. Ljudsko stopalo ima hiljade znojnih žlezda koje svakodnevno proizvode vlagu. Sam znoj nema miris, ali problem nastaje kada dođe u kontakt sa mikroorganizmima na koži.

Glavni krivci su bakterije

Glavni krivci za neprijatan miris su bakterije koje se hrane znojem i mrtvim ćelijama kože. Dok razgrađuju ove supstance, oslobađaju jedinjenja poput metanetiola. Neke bakterije stvaraju jedinjenje koje miriše na sumpor, dok druge proizvode kiseline zbog kojih vaša stopala mirišu na sirće. Ovo stvara taj poznati, neprijatan osećaj kada skinete cipele na kraju dana.

Stopala su toplija tokom noći nego inače jer se telo priprema za san, zbog čega se prirodno povećava protok krvi ka šakama i stopalima Foto: Shutterstock

Redovno pranje je ključni korak, ali u tom trenutku uklanja samo površinski znoj. Već nekoliko sati kasnije, stopala u zatvorenim cipelama ponovo proizvode znoj, stvarajući toplo i vlažno okruženje za mikrobe. Ako nosite sintetičke čarape, vlaga se zadržava pored kože. Sapun ubija bakterije pri kontaktu, ali ne sprečava novi znoj da hrani novu generaciju mikroba.

Stručnjaci ističu da problem često leži u cipelama koje nikada nemaju vremena da se potpuno osuše. Ako nosite isti par cipela dva dana zaredom, one su i dalje vlažne. Preostala vlaga znači da se miris samo pogoršava iz dana u dan. Rešenje zahteva pametniji izbor materijala i bolju negu cipela, iako uporan miris može biti i znak medicinskog stanja.

Skriveni uzroci i gljivične infekcije

Ponekad, povećana higijena jednostavno nije dovoljna jer postoji osnovni medicinski problem, kao što je gljivična infekcija.

Atletsko stopalo je često stanje koje izaziva ljuštenje, svrab i veoma jak, neprijatan miris. Ova infekcija je zarazna i lako se širi na javnim mestima kao što su bazeni. Gljivica se može razviti i oko noktiju, ostavljajući bele naslage. U takvim situacijama, svakodnevno pranje neće pomoći bez lečenja antigljivičnim lekovima, pa je važno posetiti specijalistu.

Uz gljivice, neki ljudi pate od hiperhidroze, tj. prekomernog znojenja. Kod hiperhidroze, stopala su stalno vlažna, što stvara idealne uslove za rast bakterija. Proizvodi sa esencijalnim uljima i cink-oksidom pomažu u rešavanju ovog problema. Zanimljivo je da stanja poput dijabetesa ili bolesti bubrega mogu promeniti sastav znoja. Ako se miris vrati veoma brzo nakon pranja, potražite stručni savet.

Atletsko stopalo je često stanje koje izaziva ljuštenje, svrab i veoma jak, neprijatan miris Foto: Shutterstock

Praktični koraci za život bez neprijatnih mirisa

Rešavanje ovog problema svodi se na doslednu rutinu i kontrolu vlažnosti. Najvažniji korak je svakodnevno pranje i temeljno sušenje stopala, posebno između prstiju. Umesto sintetičkih čarapa, odlučite se za pamučne ili vunene čarape koje omogućavaju koži da diše.

Cipele takođe igraju ključnu ulogu, pa je preporučljivo birati cipele od kože ili platna. Ove male promene mogu drastično smanjiti broj bakterija koje preživljavaju na vašim stopalima.

Podjednako je važno usvojiti pravilo rotacije cipela, tako da nikada ne bi trebalo da nosite iste cipele dva dana zaredom. Prema određenim smernicama, cipelama treba dati dovoljno vremena da se potpuno osuše u dobro provetrenom prostoru.

Kod kuće možete primeniti opuštajuće kupke sa sirćetom ili crnim čajem koje posebno ubijaju bakterije. Antibakterijski sprejevi će stvoriti dodatni sloj zaštite pre nego što obujete čarape. Ključ uspeha leži u ponavljanju ovih jednostavnih navika svakog dana.