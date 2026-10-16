Određeni napici i sastojci, poput čaja od nane, đumbira i komorača, mogu pomoći u ublažavanju lošeg varenja, ali izbor treba prilagoditi uzroku tegoba, jer neki od njih mogu pogoršati refluks i gorušicu

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Mnogi ljudi se u nekom trenutku života suoče sa lošim varenjem. Umesto da odmah posegnete za antacidima koji se mogu kupiti bez recepta, simptome možete pokušati da ublažite sastojcima i biljem koje imate kod kuće.

Čaj od nane

Nana deluje antispazmodično, odnosno pomaže u opuštanju mišića i ublažavanju grčeva. Zbog toga može biti dobar izbor za ublažavanje stomačnih tegoba, poput mučnine i lošeg varenja.

Popijte šolju čaja od nane nakon obroka kako biste umirili stomak. Druga mogućnost je da posle jela polako otopite nekoliko bombona od nane u ustima.

Međutim, ne bi trebalo da pijete čaj od nane niti da konzumirate nanu ako su tegobe posledica refluksa kiseline. Ne preporučuje se ni osobama sa gastroezofagealnom refluksnom bolešću (GERB) ili čirom na želucu.

Nana opušta mišić između želuca i jednjaka, zbog čega želudačna kiselina može lakše da se vrati u jednjak i pogorša simptome refluksa.

Može da ublaži grčeve i mučninu, ali se ne preporučuje osobama kojima nana pogoršava refluks kiseline Foto: Shutterstock

Čaj od kamilice

Čaj od kamilice poznat je po tome što može da pomogne pri uspavljivanju i ublažavanju anksioznosti. Ova biljka može da ublaži i nelagodnost u crevima i tegobe povezane sa lošim varenjem, između ostalog smanjenjem količine želudačne kiseline u digestivnom traktu. Kamilica ima i protivupalno dejstvo, koje može doprineti ublažavanju bola.

Za pripremu čaja od kamilice, prelijte jednu ili dve kesice čaja ključalom vodom i ostavite da odstoji 10 minuta. Sipajte čaj u šolju i, po želji, dodajte med. Pijte ga kada osetite tegobe sa varenjem.

Ako uzimate lekove za razređivanje krvi, posavetujte se sa lekarom pre nego što počnete da pijete čaj od kamilice. Kamilica sadrži sastojak koji deluje antikoagulantno, pa kombinacija sa ovim lekovima može povećati rizik od krvarenja.

Jabukovo sirće

Jabukovo sirće može da pomogne u ublažavanju lošeg varenja, ali su potrebna dodatna istraživanja kako bi se ova korist pouzdanije potvrdila.

Pošto i nedovoljna količina želudačne kiseline može da izazove smetnje u varenju, smatra se da jabukovo sirće može pomoći povećanjem njenog lučenja.

Dodajte jednu do dve kašičice sirovog, nepasterizovanog jabukovog sirćeta u čašu vode i popijte napitak. Prema navedenim preporukama, mešavinu možete popiti i 30 minuta pre obroka kako biste pokušali da sprečite pojavu tegoba.

Razblaženo jabukovo sirće pominje se kao kućni način za ublažavanje lošeg varenja, ali nema dovoljno dokaza da pouzdano pomaže Foto: Shutterstock

Ipak, jabukovo sirće treba koristiti oprezno. Prekomerna konzumacija ili pijenje nerazblaženog sirćeta može izazvati neželjene efekte, kao što su:

oštećenje zubne gleđi

mučnina

nadražaj i peckanje u grlu

nizak nivo šećera u krvi Đumbir

Đumbir može da utiče na količinu želudačne kiseline. I premalo i previše želudačne kiseline može biti povezano sa smetnjama u varenju.

Čaj od đumbira možete piti kada osetite nelagodnost u stomaku ili tegobe sa varenjem. Druge mogućnosti su bombone sa đumbirom, napitak od đumbira ili voda sa đumbirom.

Za pripremu napitka, kuvajte jedan ili dva komada korena đumbira u četiri šolje vode. Po želji dodajte limun ili med kako biste poboljšali ukus.

Preporučuje se da unos đumbira ne prelazi četiri grama dnevno. Prevelike količine mogu izazvati:

gasove

peckanje u grlu

gorušicu

Đumbir može da pomogne u ublažavanju mučnine i stomačnih tegoba, ali kod nekih ljudi može izazvati gorušicu Foto: Shutterstock

Seme komorača

Komorač je biljka koja ima antispazmodično dejstvo i može da pomogne u ublažavanju lošeg varenja nakon obroka, kao i drugih tegoba digestivnog trakta, uključujući:

grčeve u stomaku

mučninu

nadutost

Ipak, većina istraživanja o uticaju komorača na varenje sprovedena je na životinjama. Potrebno je više studija na ljudima kako bi se pouzdano potvrdili njegovi efekti.

Ako želite da isprobate komorač, dodajte pola kašičice izmrvljenog semena u vodu i kuvajte 10 minuta. Čaj možete piti kada osetite tegobe sa varenjem.

Druga mogućnost je da nakon obroka sažvaćete semenke komorača, naročito ako primetite da vam određene namirnice izazivaju smetnje u varenju.

Mogući neželjeni efekti komorača uključuju:

mučninu

povraćanje

povećanu osetljivost na sunčevu svetlost

Tradicionalno se koristi za ublažavanje nadutosti, gasova i grčeva u stomaku Foto: Shutterstock

Soda bikarbona (natrijum-bikarbonat)

Soda bikarbona može brzo da neutrališe želudačnu kiselinu i ublaži loše varenje, nadutost i gasove nakon jela.

Prema navedenom receptu, pola kašičice sode bikarbone dodaje se u oko 120 mililitara tople vode, a zatim se napitak popije.

Soda bikarbona se generalno smatra bezbednom kada se koristi pravilno, ali prekomeran unos može izazvati neželjene efekte, kao što su:

zatvor

dijareja

razdražljivost

povraćanje

grčevi mišića

Ako ste već popili napitak sa pola kašičice sode bikarbone zbog lošeg varenja, nemojte ponavljati dozu najmanje dva sata.

Prema navedenim preporukama, odrasli ne bi trebalo da uzmu više od sedam doza od po pola kašičice u roku od 24 sata, dok je za osobe starije od 60 godina granica tri takve doze.

Važno: Soda bikarbona sadrži natrijum i nije odgovarajući izbor za svakoga, naročito za osobe sa povišenim krvnim pritiskom, bolestima bubrega ili srca. Pre upotrebe posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom i pratite uputstvo za konkretan proizvod.

Neutralizuje želudačnu kiselinu i može kratkotrajno da ublaži gorušicu i loše varenje, ali ne treba je koristiti prekomerno Foto: Profimedia

Voda sa limunom

U pojedinim istraživanjima na miševima primećeno je da voda sa limunom može imati alkalni efekat i neutralisati želudačnu kiselinu, čime potencijalno utiče na varenje. Međutim, ovi rezultati ne potvrđuju da isti efekat postoji i kod ljudi.

Voda sa limunom takođe je izvor vitamina C. Ipak, prevelika količina može oštetiti zubnu gleđ i povećati učestalost mokrenja.

Kako biste zaštitili zube, nakon konzumiranja vode sa limunom isperite usta običnom vodom.

Za pripremu napitka, pomešajte jednu kašiku limunovog soka sa toplom vodom i popijte nekoliko minuta pre obroka.

Imajte na umu da limun može pogoršati gorušicu ili refluks kod pojedinih osoba.

Koren sladića

Koren sladića može pomoći u ublažavanju upale digestivnog trakta, koja ponekad doprinosi pojavi smetnji u varenju.

Za njegovu upotrebu navode se žvakanje korena ili priprema napitka tako što se koren prelije ključalom vodom.

Međutim, sladić može izazvati poremećaj ravnoteže natrijuma i kalijuma, kao i povećanje krvnog pritiska ako se uzima u velikim količinama.

Istraživači preporučuju da dnevni unos glicirizina, glavnog aktivnog jedinjenja korena sladića, ne prelazi 100 miligrama.

Ova količina može se dostići konzumiranjem 60–70 grama sladića, dok druga istraživanja navode preporučeni raspon od 0,015 do 0,229 miligrama po kilogramu telesne mase dnevno.

Čaj od sladića razređuje bronhijalni sekret, olakšava iskašljavanje i deluju protivupalno Foto: Shutterstock

Količina glicirizina u različitim preparatima može znatno da varira, pa se ne može pouzdano odrediti bez podataka o konkretnom proizvodu. Osobe sa povišenim krvnim pritiskom, bolestima srca ili bubrega, kao i one koje uzimaju lekove, trebalo bi da se posavetuju sa lekarom pre upotrebe sladića.

Kada treba da se obratite lekaru?

Loše varenje je česta pojava, ali ako se tegobe redovno ponavljaju, mogu biti znak hroničnog problema sa digestivnim sistemom, poput refluksa kiseline ili gastritisa.

Obratite se lekaru ako smetnje traju duže od dve nedelje ili ako imate jak bol ili druge simptome, kao što su:

neobjašnjiv gubitak telesne težine

gubitak apetita

povraćanje

crna stolica

otežano gutanje

izražen umor