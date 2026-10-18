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Šolja kafe i brz doručak sastavni su deo početka dana savremenog čoveka. U ovim okolnostima „jutarnjeg ludila” raste krvni pritisak, šećer u krvi. Lekar urgentne medicine dr Vasili Eliopulosnapominje da i za ovo stanje ima leka i izdvaja pet jutarnjih navika koje mogu da ojačaju zdravlje srca i krvnih sudova.

Izađite na jutarnje sunce

Dr Eliopulos preporučuje izlaganje prirodnoj svetlosti u roku od 30 minuta posle buđenja. Jutarnja svetlost reguliše cirkadijalni ritam, odnosno unutrašnji biološki sat koji utiče na san, budnost, lučenje hormona i druge svakodnevne funkcije organizma.

Ujednačeniji biološki ritam može doprineti kvalitetnijem snu i normalnim dnevnim oscilacijama krvnog pritiska. Umesto da odmah proveravate telefon, nekoliko minuta provedenih napolju može pomoći da uspostavite dosledan početak dana.

Kafa može da sačeka

Doktor savetuje da sačekate oko 90 minuta nakon buđenja pre nego što popijete kafu. Objašnjava da kofein može da pojača stimulativno dejstvo prirodnog jutarnjeg odgovora organizma koji doprinosi budnosti.

Međutim, tvrdnja da ispijanje kafe odmah nakon buđenja nužno povećava krvni pritisak do te mere da oštećuje zidove arterija nije naučno potvrđena. Kofein kod nekih ljudi može privremeno da povisi krvni pritisak, naročito ako postoji osetljivost na kofein.

Korisnije je pratiti kako kofein utiče na san, srčani ritam i krvni pritisak. Savet je, ipak, da se osobe sa nekontrolisanom hipertenzijom ili poremećajima srčanog ritma posavetuju sa zdravstvenim radnikom o unosu kofeina.

Doktor savetuje da sačekate oko 90 minuta nakon buđenja pre nego što popijete kafu Foto: Cavan Images, Cavan Images / Alamy / Profimedia

Počnite dan proteinima

Dr Eliopulos preporučuje da doručak bude zasnovan na proteinima, uz obrazloženje da obrok bogat proteinima može da spreči nagli skok ili pad šećera u toku dana.

Jaja, običan jogurt, mleko, sir praktični su izbori. Kombinovanje proteina sa namirnicama bogatim vlaknima, poput ovsenih pahuljica, povrća ili celih žitarica, može doprineti dobro izbalansiranom i zdravom doručku.

Proteini neće automatski da spreče nagli rast šećera u krvi nakon svakog obroka, ne postoji jedan doručak koji će odrediti kako će organizam reagovati na hranu tokom celog dana. Ipak, preporuka je da dan ne počnemo rafinisanim ugljenim hidratima, kao što su beli hleb, peciva, testa, nezdrave grickalice, čokolade, keks.

Izdvojte 10 minuta za šetnju

Fizička aktivnost je još jedna od preporuka. Čak i kratka šetnja pomaže mišićima da koriste glukozu i prekinu duge periode sedenja. Redovna fizička aktivnost doprinosi i regulaciji krvnog pritiska, kontroli holesterola i boljoj kondiciji srca i krvnih sudova.

Brza desetominutna šetnja praktičan je početak za ljude koji imaju previše obaveza. Ona ne predstavlja zamenu za preporučenu količinu nedeljne fizičke aktivnosti, ali može učiniti jutro aktivnijim umesto da ga provedete sedeći.

Ključ je u doslednosti. Šetnja koju možete lako da uklopite u svakodnevicu i ponavljate većinu dana korisnija je od zahtevne rutine koje ćete se pridržavati samo nekoliko jutara.

Brza desetominutna šetnja praktičan je početak za ljude koji imaju previše obaveza Foto: Shutterstock

Popijte vodu

Dr Eliopulos preporučuje da pre kafe popijemo čašu vode, koja pomaže u održavanju normalne ravnoteže tečnosti u organizmu, naročito posle sna.

Ipak, tvrdnju da blaga dehidratacija zgušnjava krv i povećava rizik od stvaranja krvnih ugrušaka treba posmatrati sa oprezom, savetuje doktor. Potrebe za tečnošću razlikuju se u zavisnosti od telesne građe, fizičke aktivnosti, vremenskih uslova i zdravstvenog stanja.