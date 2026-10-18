Pet jutarnjih navika čuvaju srce i krvne sudove: Šta bi trebalo da uradite u prva dva sata nakon buđenja
- Lekar savetuje izlaganje jutarnjem suncu, čašu vode pre kafe i doručak zasnovan na proteinima, uz izbegavanje rafinisanih ugljenih hidrata.
- Preporučuje i da se sa kafom sačeka oko 90 minuta nakon buđenja, jer kofein kod osetljivih ljudi može privremeno da povisi pritisak.
- Kratka desetominutna šetnja posle buđenja pomaže regulaciji glukoze, pritiska i kondicije srca i krvnih sudova.
Šolja kafe i brz doručak sastavni su deo početka dana savremenog čoveka. U ovim okolnostima „jutarnjeg ludila” raste krvni pritisak, šećer u krvi. Lekar urgentne medicine dr Vasili Eliopulosnapominje da i za ovo stanje ima leka i izdvaja pet jutarnjih navika koje mogu da ojačaju zdravlje srca i krvnih sudova.
Izađite na jutarnje sunce
Dr Eliopulos preporučuje izlaganje prirodnoj svetlosti u roku od 30 minuta posle buđenja. Jutarnja svetlost reguliše cirkadijalni ritam, odnosno unutrašnji biološki sat koji utiče na san, budnost, lučenje hormona i druge svakodnevne funkcije organizma.
Ujednačeniji biološki ritam može doprineti kvalitetnijem snu i normalnim dnevnim oscilacijama krvnog pritiska. Umesto da odmah proveravate telefon, nekoliko minuta provedenih napolju može pomoći da uspostavite dosledan početak dana.
Kafa može da sačeka
Doktor savetuje da sačekate oko 90 minuta nakon buđenja pre nego što popijete kafu. Objašnjava da kofein može da pojača stimulativno dejstvo prirodnog jutarnjeg odgovora organizma koji doprinosi budnosti.
Međutim, tvrdnja da ispijanje kafe odmah nakon buđenja nužno povećava krvni pritisak do te mere da oštećuje zidove arterija nije naučno potvrđena. Kofein kod nekih ljudi može privremeno da povisi krvni pritisak, naročito ako postoji osetljivost na kofein.
Korisnije je pratiti kako kofein utiče na san, srčani ritam i krvni pritisak. Savet je, ipak, da se osobe sa nekontrolisanom hipertenzijom ili poremećajima srčanog ritma posavetuju sa zdravstvenim radnikom o unosu kofeina.
Počnite dan proteinima
Dr Eliopulos preporučuje da doručak bude zasnovan na proteinima, uz obrazloženje da obrok bogat proteinima može da spreči nagli skok ili pad šećera u toku dana.
Jaja, običan jogurt, mleko, sir praktični su izbori. Kombinovanje proteina sa namirnicama bogatim vlaknima, poput ovsenih pahuljica, povrća ili celih žitarica, može doprineti dobro izbalansiranom i zdravom doručku.
Proteini neće automatski da spreče nagli rast šećera u krvi nakon svakog obroka, ne postoji jedan doručak koji će odrediti kako će organizam reagovati na hranu tokom celog dana. Ipak, preporuka je da dan ne počnemo rafinisanim ugljenim hidratima, kao što su beli hleb, peciva, testa, nezdrave grickalice, čokolade, keks.
Izdvojte 10 minuta za šetnju
Fizička aktivnost je još jedna od preporuka. Čak i kratka šetnja pomaže mišićima da koriste glukozu i prekinu duge periode sedenja. Redovna fizička aktivnost doprinosi i regulaciji krvnog pritiska, kontroli holesterola i boljoj kondiciji srca i krvnih sudova.
Brza desetominutna šetnja praktičan je početak za ljude koji imaju previše obaveza. Ona ne predstavlja zamenu za preporučenu količinu nedeljne fizičke aktivnosti, ali može učiniti jutro aktivnijim umesto da ga provedete sedeći.
Ključ je u doslednosti. Šetnja koju možete lako da uklopite u svakodnevicu i ponavljate većinu dana korisnija je od zahtevne rutine koje ćete se pridržavati samo nekoliko jutara.
Popijte vodu
Dr Eliopulos preporučuje da pre kafe popijemo čašu vode, koja pomaže u održavanju normalne ravnoteže tečnosti u organizmu, naročito posle sna.
Ipak, tvrdnju da blaga dehidratacija zgušnjava krv i povećava rizik od stvaranja krvnih ugrušaka treba posmatrati sa oprezom, savetuje doktor. Potrebe za tečnošću razlikuju se u zavisnosti od telesne građe, fizičke aktivnosti, vremenskih uslova i zdravstvenog stanja.
Ne postoji univerzalno pravilo prema kojem svako mora da popije tačnu količinu vode odmah nakon buđenja. Osobe sa srčanom insuficijencijom ili bolestima bubrega kojima je savetovano da ograniče unos tečnosti trebalo bi da se pridržavaju uputstava svog lekara, podseća dr Eliopulos.
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Izvor: timesofindia.indiatimes.com/ zdravlje. kurir.rs