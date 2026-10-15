Čak i male greške pri uzimanju uzorka urina ili stolice mogu da utiču na pouzdanost laboratorijskih rezultata

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Pravilno uzimanje uzorka urina i stolice važno je koliko i sama laboratorijska analiza, jer nepravilno prikupljen ili čuvan uzorak može da dovede do nepouzdanih rezultata. Kod žena posebnu pažnju bi trebalo obratiti na intimnu higijenu, način uzimanja urina i menstruaciju, dok bi kod uzorka stolice trebalo sprečiti kontakt sa vodom i urinom. Evo kako da uzorke pravilno prikupite kod kuće i pripremite za laboratoriju.

Kako pravilno uzeti uzorak urina

Za rutinski pregled urina najčešće se preporučuje prvi jutarnji uzorak, dok je za urinokulturu posebno važno da urin ne bude kontaminiran. Za obe analize obično se prikuplja srednji mlaz u sterilnu posudu. Ipak, vreme uzimanja uzorka i način prikupljanja zavise od analize, pa prednost imaju saveti vašeg izabranog lekara.

Operite ruke sapunom i vodom, a zatim operite spoljašnje genitalije mlakom vodom, pokretima od napred ka nazad, odnosno od mokraćne cevi prema analnom otvoru. Izbegavajte antiseptička sredstva, jer mogu da utiču na mikrobiološku analizu.

Pripremite sterilnu posudu. Otvorite je neposredno pre uzimanja uzorka i pazite da ne dodirujete unutrašnjost posude ili poklopca. Nemojte da koristite tegle, čaše ili druge kućne posude, čak ni ako ste ih prethodno oprali.

Razmaknite velike usmine i držite ih razmaknutim tokom mokrenja kako biste smanjili mogućnost da urin dođe u dodir sa kožom i vaginalnim sekretom. Posle prvog mlaza (prvih nekoliko sekundi), nakratko prekinite mokrenje i nastavite u sterilnu posudu, vodeći računa da njen rub ne dodiruje kožu.

Nije potrebno da napunite celu posudu, dovoljno je da bude približno do pola puna, a ostatak urina ispustite u WC šolju.

Dobro zatvorite posudu, operite ruke i predajte uzorak laboratoriji što pre.

Nije potrebno da napunite celu posudu, dovoljno je da bude približno do pola puna Foto: Shutterstock

Da li urin može da se daje tokom menstruacije?

Menstrualna krv može da dospe u uzorak i utiče na nalaz, naročito na prisustvo eritrocita. Ako analiza nije hitna, najbolje je da se posavetujete sa laboratorijom o odlaganju. Ako ne može da čeka, obavezno naglasite da imate menstruaciju.

Koliko dugo urin može da stoji?

Uzorak urina najbolje je dostaviti laboratoriji odmah ili u roku od dva sata od prikupljanja. Ako to nije moguće, dobro zatvorenu posudu stavite u plastičnu kesu i čuvajte u frižideru, na temperaturi od oko 4 °C, najduže 24 sata. Ovo pravilo ne važi automatski za specijalizovane analize.

Kako pravilno uzeti uzorak stolice

Za uzimanje uzorka stolice potrebna je čista posuda namenjena laboratorijskoj analizi, najčešće sa kašičicom pričvršćenom za poklopac. Uzorak ne sme da dođe u dodir sa urinom, vodom iz WC šolje ili sredstvima za čišćenje.

Uzorak ne sme da dođe u dodir sa urinom, vodom iz WC šolje ili sredstvima za čišćenje Foto: Shutterstock

Ako treba da mokrite, uradite to pre pražnjenja creva kako urin ne bi dospeo u uzorak.

Preko WC šolje postavite čistu providnu plastičnu foliju, tako da bude blago opuštena i da može da zadrži stolicu. Možete da koristite i čistu jednokratnu posudu namenjenu prikupljanju uzorka.

Nakon pražnjenja creva, kašičicom iz posude za uzorak zahvatite manju količinu stolice. Ako primetite sluz, krv ili tečan deo stolice, obuhvatite i taj deo uzorkom, osim ako ste dobili drugačije uputstvo.

Stavite uzorak u posudu, ali je nemojte puniti do vrha. Potrebna količina zavisi od vrste analize, a za uobičajeni uzorak puni se do nešto manje od polovine.

Čvrsto zatvorite poklopac i operite ruke sapunom i vodom. Kada uzorak stolice treba odneti u laboratoriju?

Najbolje je da uzorak predate što pre, najkasnije u roku od dva sata od prikupljanja. Ako to nije moguće, poput urina, dobro zatvorenu posudu stavite u plastičnu kesu i čuvajte u frižideru, na temperaturi od oko 4 °C, najduže 24 sata. Važan izuzetak: pojedine analize, naročito određeni parazitološki pregledi, zahtevaju svež uzorak koji se odmah dostavlja laboratoriji.

FOB test otkriva skrivenu krv u stolici koja nije vidljiva golim okom Foto: Shutterstock

Da li je postupak isti za sve analize stolice?

Nije. Za koprokulturu, parazitološki pregled i analizu na skrivenu krv mogu da važe različita pravila. Kod parazitološkog pregleda ponekad je potrebno više uzoraka prikupljenih različitih dana. Za test na skrivenu krv u stolici (FOB), koji je deo skrininga za rak debelog creva, koristi se poseban komplet sa štapićem za uzorkovanje, pa se ne prikuplja cela količina stolice kao za standardni pregled.

Zato je važno da pre uzimanja uzorka proverite koju analizu radite, kakva posuda je potrebna i da li postoje posebna uputstva za pripremu.

Priprema pre uzimanja uzorka

Pripremite sterilnu posudu za urin, koju možete da kupite u apoteci ili dobijete u laboratoriji. Nemojte da koristite tegle, čaše ili druge kućne posude, čak ni ako ste ih prethodno oprali.

Proverite da li je potrebno da uzmete prvi jutarnji urin. Za neke analize on je poželjan, ali nije obavezan za sve preglede. Prema uputstvu NHS-a, uzorak srednjeg mlaza može da se uzme i tokom dana, ako lekar nije odredio drugačije.

Operite ruke sapunom i toplom vodom, a zatim ih osušite.

Operite spoljašnje genitalije mlakom vodom, pokretima od napred ka nazad, odnosno od mokraćne cevi prema analnom otvoru, kako bakterije iz analne regije ne biste preneli prema otvoru mokraćne cevi. Očistite i područje između malih usmina, a zatim ga osušite čistim ubrusom. Izbegavajte antiseptička sredstva, jer mogu da utiču na mikrobiološku analizu.

Tek kada ste spremni za mokrenje, otvorite sterilnu posudu. Pazite da prstima ne dodirnete njenu unutrašnjost niti unutrašnju stranu poklopca. Poklopac odložite tako da njegova unutrašnja strana ostane čista.

Kako pravilno prikupiti srednji mlaz urina

Sedite na WC šolju, raširite noge i sa dva prsta jedne ruke razmaknite velike i male usmine kako biste oslobodili područje oko otvora mokraćne cevi.

Držite usmine razmaknutim tokom prikupljanja uzorka, kako biste smanjili mogućnost da urin dođe u dodir sa kožom i vaginalnim sekretom.

Počnite da mokrite direktno u WC šolju. Prvi deo urina, približno 15 do 30 mililitara prema jednom od uputstava NHS-a, nemojte da prikupljate. On može da ispere bakterije i ćelije sa područja oko otvora mokraćne cevi.

Bez prekidanja mokrenja, drugom rukom postavite sterilnu posudu pod mlaz i prikupite srednji deo urina. Vodite računa da rub posude ne dodiruje kožu, usmine ili druge delove genitalija.

Prikupite količinu koju je laboratorija navela. Nije potrebno da napunite celu posudu, osim ako ste dobili takvo uputstvo. Ako je na posudi označena linija do koje treba sipati urin, pridržavajte se te oznake.

Kada prikupite dovoljno urina, sklonite posudu i ostatak mokrenja završite u WC šolju.

Odmah dobro zatvorite posudu, pazeći da ne dodirnete unutrašnju stranu poklopca. Ako je spoljašnja strana posude mokra, obrišite je.