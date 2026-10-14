Što se više trudite da zaspite, napetost može da raste, a san da bude sve dalji

Slušaj vest

Što se više trudite da zaspite, san vam sve teže dolazi? Gledanje na sat, razmišljanje o tome koliko vam je vremena ostalo do jutra i briga zbog neprospavane noći mogu dodatno da otežaju uspavljivanje. Iako zvuči neobično, jedna tehnika za ublažavanje nesanice zasniva se upravo na suprotnom pristupu - umesto da pokušavate da zaspite, cilj je da ostanete budni.

Ova metoda naziva se paradoksalna namera, a njena svrha je da smanji napetost koja se javlja kada uspavljivanje postane svojevrsna obaveza, objašnjavaju stručnjaci portala Sleep Foundation.

Kako da isprobate ovu tehniku?

Kada legnete u krevet, nemojte sebi da postavljate zadatak da što pre zaspite. Umesto toga, ostanite mirni i pokušajte da budete budni bez dodatne stimulacije - mirno ležite otvorenih očiju, bez telefona, knjige, gledanja na sat ili proveravanja koliko je vremena prošlo. Pritom nije potrebno da se trudite da održavate budnost po svaku cenu, niti da se borite protiv sna kada počnete da tonete u san.

Telefon kod ove tehnike nije dozvoljen, kao ni bilo koji vid stimulacije Foto: AnnaStills / Alamy / Profimedia

Cilj ove tehnike nije da provedete noć budni, već da uspavljivanje prestane da bude zadatak koji morate da ispunite.

Šta kažu istraživanja?

U jednom istraživanju odrasli koji su primenjivali paradoksalnu nameru zaspali su gotovo pola sata brže od onih koji nisu koristili ovu tehniku. Ipak, stručnjaci naglašavaju da su potrebna dodatna, kvalitetnija istraživanja kako bi se pouzdano utvrdilo koliko je metoda delotvorna i kome najviše može da pomogne.

Paradoksalna namera nije pogodna za svakoga. Kod nekih ljudi već sama pomisao da treba da pokušaju da ostanu budni može dodatno da pojača uznemirenost, naročito ako su već zabrinuti zbog spavanja.