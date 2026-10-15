Kao i svake godine u oktobru, u Beogradu je održana Konferencija „Zdravlje žena Srbije" , osma po redu, koju organizuje magazin „Lepa&Srećna“ . Glavna tema bila je prevencija raka dojke i kardiovaskularnih bolesti, a razgovaralo se i o perimenopauzi, menopauzi i ostalim važnim pitanjima ženskog zdravlja. Na skupu koji je i ovog puta podržalo Ministarstvo zdravlja, dok su partneri bili „Galenika“ i „MediGroup“, učestvovali su vrhunski medicinski stručnjaci i predstavnici zdravstvenih ustanova i farmaceutskih kompanija.

Pored dr Mirsada Đerleka , državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja, na svečanom otvaranju govorili su prof. dr Marija Zdravković , kardiolog, direktorka KBC „Bežanijska kosa“, prof. dr Vesna Turkulov , specijalista infektologije, direktorka UKC Vojvodine i Žaklina Milenković , glavna i odgovorna urednica magazina „Lepa&Srećna“ i Saša Milovanović , direktor kompanije „Mondo INC“.

-Konferencija „Zdravlje žena Srbije“ je lep primer kako jedan medijski brend može da preraste više od časopisa i portala, u mesto susreta, razgovora, razmene saveta i znanja. Zato želim da odam priznanje svima koji su proteklih godina u tome učestovali, stvarali i razvijali.

Često kažemo da žene brinu o svima nama, deci, roditeljima, partnerima, poslu... a da za sebe ostave najmanje vremena. Mislim da je važno da ih danas podsetimo da briga o sopstvenom zdravlju ne sme i ne može da čeka – istakao je Saša Milovanović, direktor kompanije „Mondo INC“.