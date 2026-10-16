Sindrom karpalnog tunela izaziva bol, trnjenje i utrnulost šake, a tegobe mogu da otežaju i najjednostavnije svakodnevne aktivnosti

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Jednostavna procedura koja traje svega 15 minuta mogla bi da donese dugotrajnije olakšanje osobama sa sindromom karpalnog tunela, čak i kada prethodne terapije nisu dale rezultate. Istraživanje indijskih naučnika pokazalo je da ubrizgavanje fiziološkog rastvora oko pritisnutog nerva može da ublaži bol, trnjenje i slabost šake tokom najmanje šest meseci, bez upotrebe kortikosteroida.

Sindrom karpalnog tunela nastaje usled pritiska na medijalni nerv u ručnom zglobu, a tokom života pogađa između pet i deset odsto ljudi. Uobičajeno lečenje uključuje udlage, lekove i kortikosteroidne injekcije, čiji je efekat često privremen.

Kako fiziološki rastvor oslobađa nerv

Metoda poznata kao hidrodisekcija podrazumeva ubrizgavanje fiziološkog rastvora oko nerva pod kontrolom ultrazvuka, čime se on odvaja od okolnih tkiva i priraslica koje ograničavaju njegovo pomeranje.

U istraživanju objavljenom u časopisu "Radiology" učestvovala su 63 pacijenta sa sindromom karpalnog tunela kod kojih prethodno lečenje nije dalo zadovoljavajuće rezultate. Naučnici iz Indije podelili su ih u tri grupe: prva je primila fiziološki rastvor postupkom hidrodisekcije, druga rastvor uz kortikosteroid, a treća samo kortikosteroidnu injekciju.

Posle četiri nedelje sve tri grupe pokazale su poboljšanje. Međutim, nakon tri i šest meseci simptomi su nastavili da se ublažavaju kod pacijenata lečenih hidrodisekcijom, dok su se kod onih koji su primili samo kortikosteroid tegobe ponovo pojavile.

Hidrodisekcija fiziološkim rastvorom smanjila je otok pritisnutog nerva za 43 do 45 odsto tokom šestomesečnog praćenja Foto: Shutterstock

Ultrazvučna merenja pokazala su da se površina poprečnog preseka nerva, koja ukazuje na otok, smanjila za 43 do 45 odsto nakon hidrodisekcije, naspram približno 15 odsto kod primene samo kortikosteroida.

- Prijatno nas je iznenadilo što je jednostavna procedura oslobađanja nerva fiziološkim rastvorom donela dugotrajno olakšanje pacijentima koji su mesecima ili godinama imali tegobe uprkos različitim terapijama - izjavila je dr Anupama Tandon, jedna od autorki studije.

Bez anestezije i hospitalizacije

Procedura je trajala prosečno 15 minuta, nije zahtevala anesteziju ni hospitalizaciju, a pacijenti su mogli da se vrate poslu već nakon sat vremena. Nisu zabeležene značajne komplikacije, dok dodavanje kortikosteroida nije donelo dodatnu dugoročnu korist.