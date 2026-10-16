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Zapaljenje desni može da ima posledice koje sežu daleko izvan usne duplje

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Bolesti desni nisu samo problem usne duplje. Parodontopatija (parodontitis), jedan od vodećih uzroka gubitka zuba kod odraslih, povezuje se i sa povećanim rizikom od srčanih bolesti, dijabetesa, demencije i drugih ozbiljnih zdravstvenih problema, upozoravaju stručnjaci sa Harvarda.

Kako nastaju bolesti desni

Poput creva, i usna duplja ima sopstveni mikrobiom, odnosno zajednicu bakterija koje u normalnim okolnostima održavaju ravnotežu. Kada se ona naruši, štetne bakterije mogu da izazovu zapaljenje desni. Međutim, najveću štetu ne nanose same bakterije, već reakcija imunog sistema. Bela krvna zrnca oslobađaju supstance koje uništavaju bakterije, ali istovremeno oštećuju i tkivo desni.

Posledice se kreću od crvenila i otoka desni (gingivitisa) do razaranja kosti koja drži zube, što u uznapredovalim slučajevima dovodi do njihovog gubitka.

Kakve veze desni imaju sa srcem i mozgom?

Istraživanja pokazuju da osobe sa parodontopatijom imaju veći rizik od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, hroničnih respiratornih oboljenja, komplikacija u trudnoći i demencije.

Ipak, nije dokazano da bolesti desni direktno izazivaju ova oboljenja. Naučnici pretpostavljaju da bi zajednička karika moglo da bude hronično zapaljenje, koje ima važnu ulogu u svim navedenim stanjima.

Naučnici pretpostavljaju da bi zajednička karika moglo da bude hronično zapaljenje Foto: Shutterstock

Povezanost može da bude i dvosmerna. Istraživanja pokazuju da uspešno lečenje parodontopatije poboljšava regulaciju šećera u krvi kod osoba sa dijabetesom, dok bolja kontrola dijabetesa povoljno utiče na zdravlje desni.

Kako da zaštitite desni

Stručnjaci sa Harvarda preporučuju nekoliko mera koje smanjuju rizik od parodontopatije:

Redovna higijena: Perite zube najmanje dva puta dnevno, koristite konac, a po potrebi i interdentalne četkice.

Prestanak pušenja: Osobe koje puše do pola paklice dnevno imaju gotovo tri puta veći rizik od parodontopatije, dok je kod onih koji puše više od jedne i po paklice rizik skoro šest puta veći nego kod nepušača.

Pravilna ishrana: Povrće, voće, mahunarke, orašasti plodovi i masna riba obezbeđuju hranljive materije koje pomažu u smanjenju zapaljenja. Veći unos omega-3 masnih kiselina povezuje se sa manjim rizikom od bolesti desni.

Redovni stomatološki pregledi: Uklanjanje zubnih naslaga i rano otkrivanje promena sprečavaju napredovanje bolesti.

Bolesti desni su upale desni koje mogu izazvati krvarenje, bol i gubitak zuba Foto: Shutterstock